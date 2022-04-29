Thông tin lùm xùm xoay quanh bài hát ''There's no one at all'' của Sơn Tùng M-TP đang thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Ở ẩn suốt hơn 1 năm qua, kể từ lùm xùm chia tay với ''người yêu tin đồn'' Thiều Bảo Trâm. Mới đây, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã chính thức có màn comeback không thể tuyệt vời hơn với ca khúc ''There's no one at all''. Bài hát nhanh chóng thu hút rất nhiều bạn trẻ lắng nghe và dành lời khen ngợi rất nhiều. Lượng view ngay sau đó, cũng tăng một cách chóng mặt. Tưởng chừng như, nam ca sĩ rồi sẽ có thêm một bản hit nữa trong bộ sưu tập đồ xộ của mình thì mọi chuyện lại rẽ sang một chiều hướng khác.

Sơn Tùng trong MV mới - Ảnh: Internet Cụ thể, MV của giọng ca ''Cơn Mưa Ngang Qua'' có nhiều phân đoạn gây phản cảm gây ra ý kiến trái chiều. Đồng thời cơ quan chức năng đã bắt đầu vào cuộc khiến MV của Sơn Tùng đứng trước nguy cơ bị tháo gỡ. Chứng kiến vụ việc, nam diễn viên Minh Tiệp bất ngờ lên tiếng nói về bài hát của của người đàn em. Bài đăng trên MXH của nam diễn viên - Ảnh:chụp màn hình Với góc nhìn của một người đàn anh, đồng thời đang làm bố, nên nam diễn viên tỏa ra cực kỳ không hài lòng với đoạn kết trong bài hát ''There's no one at all''. Thậm chí, anh còn biết bản thân đã từng rất hâm mộ tài năng của giọng ca sinh năm 1994 nhưng giờ đây điều đó đã giảm đi một phần. Đồng thời cũng hy vọng, chủ nhân của bài hát ''There's no one at all'' sẽ có thể sửa sai kịp thời để giữ lại hình ảnh không bị xấu đi trong mắt khán giả.

Nam diễn viên Nguyễn Minh Tiệp - Ảnh: Internet Sau tất cả, những diễn biến xoay quanh về MV mới ra của Sơn Tùng vẫn đang là chủ đề được mang ra bàn cãi trong suốt từ đêm qua, cho tới nay và điều này được cho là sẽ tiếp diễn khi phía đại diện của nam ca sĩ nổi tiếng vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc này.

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