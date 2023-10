Ở ẩn suốt hơn 1 năm qua, kể từ lùm xùm chia tay với ''người yêu tin đồn'' Thiều Bảo Trâm. Mới đây, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã chính thức có màn comeback không thể tuyệt vời hơn với ca khúc ''There's no one at all''.

Sơn Tùng trong MV mới - Ảnh: Internet

Cụ thể, MV của giọng ca ''Cơn Mưa Ngang Qua'' có nhiều phân đoạn gây phản cảm gây ra ý kiến trái chiều. Đồng thời cơ quan chức năng đã bắt đầu vào cuộc khiến MV của Sơn Tùng đứng trước nguy cơ bị tháo gỡ. Chứng kiến vụ việc, nam diễn viên Minh Tiệp bất ngờ lên tiếng nói về bài hát của của người đàn em.

Bài đăng trên MXH của nam diễn viên - Ảnh:chụp màn hình

Với góc nhìn của một người đàn anh, đồng thời đang làm bố, nên nam diễn viên tỏa ra cực kỳ không hài lòng với đoạn kết trong bài hát ''There's no one at all''. Thậm chí, anh còn biết bản thân đã từng rất hâm mộ tài năng của giọng ca sinh năm 1994 nhưng giờ đây điều đó đã giảm đi một phần. Đồng thời cũng hy vọng, chủ nhân của bài hát ''There's no one at all'' sẽ có thể sửa sai kịp thời để giữ lại hình ảnh không bị xấu đi trong mắt khán giả.