Nghệ sĩ Hồng Nga: Khóc nghẹn vì sống 'như quỷ ma' ở đất Mỹ, con cái 'đến giờ ăn thì nó đưa cho tô cơm, để đó rồi kêu ăn đi'

Hồng Nga thành danh qua những vai diễn bà mẹ đậm chất Việt Nam hay những người đàn bà luôn chịu thương – chịu khó. Không giới hạn ở đó, bà còn “cân” những kiểu đào thương, đào phản diện. Những vở tuồng kinh điển như Duyên Kiếp, Thái hậu Dương Vân Nga, Nửa đời Hương Phấn,… đã ghi dấu tài năng của nữ nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Hồng Nga tên thật là Đinh Thị Nga, sinh năm 1945, là một trong những nghệ sĩ thuộc Thế hệ vàng của cải lương Việt Nam trong giai đoạn đầu, bên cạnh các nghệ sĩ khác như NSND Bạch Tuyết, NSND Ngọc Giàu, NS Phượng Liên, NS Mỹ Châu.

Trong vlog của Nghệ sĩ Thúy Nga, Hồng Nga cũng tiết lộ về điều kiện sống tại xứ cờ hoa khiến khán giả phải xúc động. Bà kể: “Tôi kể nghe nè, hoàn cảnh của tôi đau khổ lắm. Cái phòng ở chỉ có 8m² thôi, để cái giường thôi là hết rồi. Đưa con gái qua, xong bị kẹt bên đây. Vì tôi bảo lãnh con 8 năm rồi, tới ngày kêu đi thì phải đi. Nếu tôi không đưa đi thì sao con gái biết đường, ra tới phi trường đứng chơi hay sao. Thành ra tôi phải đưa ra, cho nó quen biết với người này, người kia một chút”. Chị Thủy, con gái nghệ sĩ Hồng Nga nói thêm căn phòng 8m2 thuê với giá 400 USD này vốn là chỗ cho một mình chị ở. Tuy nhiên, vì mẹ chị bị kẹt lại Mỹ nên hai người phải ở chung.

Bà có những giây phút trải long bên cạnh nghệ sĩ Thúy Nga - Ảnh: Cắt từ clip

Trong một lần xuất hiện trên kênh Youtube của nghệ sĩ cải lương Hồng Loan, nghệ sĩ Hồng Nga trải lòng khiến nhiều người phải nghẹn lòng: "Tôi sống ở đây như quỷ ma vậy, con cái chẳng quan tâm gì đến mình, chẳng để ý đến cảm nhận của mình. Về nhà, đến giờ ăn thì nó đưa cho tô cơm, để đó rồi kêu ăn đi. Nó đi rồi thì tôi phải ăn thôi chứ biết làm sao”.

Nỗi cô đơn khi không thể chia sẻ cùng con cái - Ảnh: Cắt từ clip

Nghệ sĩ Hồng Nga từng mong mỏi sau sẽ có đường dứt khoát trở về Việt Nam càng sớm càng tốt vì không chịu nổi cảnh cô đơn, không được thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật: “Về nước thì đỡ hơn, tôi ở đây một ngày là một ngày tôi chảy nước mắt….”. Điều mong muốn lớn nhất của bà là có sức khỏe, khán giả còn thương để tiếp tục đi hát. Bà mong đi diễn, kiếm được tiền, giúp đỡ những mảnh đời nghệ sĩ khó khăn hơn mình. Hiện tại, sau khi tiêm vắc xin Covid-19 tại Mỹ, nghệ sĩ Hồng Nga đã trở về Việt Nam sống cùng con dâu và con trai cho an lòng.

Chích ngừa vắc xin Covid19 chuẩn bị cho chuyến hồi hương - Ảnh: Cắt từ video của Nghệ sĩ Hồng Loan

Vừa qua, kênh YouTube Thế giới nghệ sĩ đăng tải một clip quay lại cảnh nữ nghệ sĩ ngồi hát trước cửa nhà trong một xóm nhỏ ở Sài Gòn. Giọng ca tuyệt vời ngày nào đã khiến người dân trong xóm xôn xao đổ tới xem. Có người trao tặng cái ôm ấm áp, có người tặng hoa, thâm chí yêu cầu được nghe bà hát thêm một bài nữa. Ở tuổi 75, bà vẫn được khán giả yêu quý nhiều.

Tiếng hát ngọt ngào làm xôn xao xóm nhỏ - Ảnh: Cắt từ clip

Tháng 5 sắp tới, bà sẽ tổ chức liveshow kỉ niệm tại Việt Nam và đang rất nóng lòng được cống hiến, được cháy trên sân khấu lần nữa.