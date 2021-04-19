Sướng như con gái nuôi Đỗ Mạnh Cường: Sinh nhật ngập màu hồng ở khách sạn 5 sao, được cả dàn mỹ nhân Vbiz đến chúc mừng

Cuối tuần qua gia đình NTK Đỗ Mạnh Cường đã có một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ và cực hoành tráng tại một khách sạn 5 sao ngay trung tâm TP.HCM. Được biết, đây là tiệc sinh nhật của bé My My (tên thật là Đỗ phạm Hà My) một trong những người con nuôi của anh. Bé được nhận nuôi từ năm 2019.

Bé My My cùng cha nuôi là NKT Đỗ Mạnh Cường trong tiệc sinh nhật - Ảnh minh họa: Internet

Bữa tiệc gây chú ý không chỉ bởi không gian được trang hoàng một cách lộng lẫy, mà dàn khách mời tham dự bữa tiệc cũng quy tụ toàn người đẹp nức tiếng trong Showbiz Việt. Với tông màu chủ đạo là sắc hồng, dàn sao Việt ai cũng xinh xắn trong những bộ trang phục mới lạ, vô cùng đẹp.