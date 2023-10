Sướng như con gái nuôi Đỗ Mạnh Cường: Sinh nhật ngập màu hồng ở khách sạn 5 sao, được cả dàn mỹ nhân Vbiz đến chúc mừng

Nhà thiết kế (NTK) Đỗ Mạnh Cường vừa tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái nuôi là bé My My (Đỗ Phạm Hà My) tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất TP.HCM với sự góp mặt của dàn sao khủng.

Cuối tuần qua gia đình NTK Đỗ Mạnh Cường đã có một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ và cực hoành tráng tại một khách sạn 5 sao ngay trung tâm TP.HCM. Được biết, đây là tiệc sinh nhật của bé My My (tên thật là Đỗ phạm Hà My) một trong những người con nuôi của anh. Bé được nhận nuôi từ năm 2019. Bé My My cùng cha nuôi là NKT Đỗ Mạnh Cường trong tiệc sinh nhật - Ảnh minh họa: Internet Bữa tiệc gây chú ý không chỉ bởi không gian được trang hoàng một cách lộng lẫy, mà dàn khách mời tham dự bữa tiệc cũng quy tụ toàn người đẹp nức tiếng trong Showbiz Việt. Với tông màu chủ đạo là sắc hồng, dàn sao Việt ai cũng xinh xắn trong những bộ trang phục mới lạ, vô cùng đẹp. Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện cùng với chủ nhân của buổi tiệc - bé My My. Cả hai vô cùng xinh xắn trong bộ váy đính hoa hồng to bản cực kỳ sành điệu - Ảnh: FBNV Hoa hậu Hà Kiều Anh dự tiệc cùng con gái và 2 con trai. Gần đây con gái yêu Vivian của cô gây sốt mạng xã hội bởi vẻ đẹp vô cùng tự nhiên trong bộ ảnh với chiếc đầm màu trắng - Ảnh: VTC News Diễn viên Trương Ngọc Ánh xuất hiện tại bữa tiệc cùng con gái Bảo Tiên. Thời gian gần đây, nhan sắc của con gái cô khiến cộng đồng mạng được dịp khen nức nở. Hai mẹ con họ cũng xuất hiện cùng nhau trong những phong cách thời trang cực đỉnh - Ảnh: VTC News Xuân Lan đi cùng bé Thỏ - con gái của cô. Siêu mẫu bế bé Sóc (con nuôi thứ 8 của Đỗ Mạnh Cường) vui vẻ chụp ảnh - Ảnh: Ngôi Sao Siêu mẫu Hoàng Yến, cùng bộ cánh trễ vai vô cùng đẹp - Ảnh: VTC News Linh Nga người được mệnh danh là 'chim công làng múa' cũng xinh xắn trong bộ đầm xếp ly cổ điển - Ảnh: Ngôi Sao Vợ chồng Lê Thuý - Đỗ An xuất hiện tươi tắn bên nhân vật chính bé My My. Được biết hai người cũng đang mong ngóng có một nhóc tỳ đáng yêu - Ảnh: Ngôi Sao Diễn viên Lê Xuân Tiền vui vẻ bồng 'bé yêu' My My để chụp ảnh - Ảnh: Ngôi Sao Hoa hậu H'Hen Niê bay từ Huế về Sài Gòn để tham dự bữa tiệc, cô vui vẻ chụp ảnh cùng bé Linh Đan một trong những tiểu mỹ nhân của gia đình nhà bố Cường - Ảnh: FBNV Hoa hậu Ngọc Khánh cũng xúng xính tham dự bữa tiệc, được biết cô mới từ Mỹ về nước và đã hoàn thành 14 ngày cách ly theo quy định phòng dịch - Ảnh: VTC News Các thành viên trong gia đình nhí SIXDO cũng được NTK đưa tới bữa tiệc NTK Đỗ Mạnh Cường cùng con gái nuôi thứ 8 - bé Sóc. Bé được anh nhận nuôi cách đây không lâu - Ảnh: FBNV Các cậu bé cũng được diện trang phục dễ thương với áo sơ mi và quần dài màu hồng 'tông xuyệt tông' - Ảnh: FBNV Các con gái yêu của Đỗ Mạnh Cường diện đầm giống nhau, trên đầu cài một chiếc nơ lớn rất dễ thương - Ảnh: FBNV Bé Rồng - đứa con nhỏ tuổi nhất mà NTK vừa nhận nuôi - Ảnh: FBNV 'Đốn tim' với dàn 'siêu mẫu nhí' nhà bố Đỗ Mạnh Cường Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường hiện có 8 người con nuôi. Tuy còn nhỏ nhưng các bé đã ra dáng "siêu mẫu" nhí. Được bố Cường cho diện nhiều bộ trang phục đắt đỏ, các bé luôn xuất hiện với thần thái sanh chảnh nhất.