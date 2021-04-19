Sướng như con gái nuôi Đỗ Mạnh Cường: Sinh nhật ngập màu hồng ở khách sạn 5 sao, được cả dàn mỹ nhân Vbiz đến chúc mừng

Nhà thiết kế (NTK) Đỗ Mạnh Cường vừa tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái nuôi là bé My My (Đỗ Phạm Hà My) tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất TP.HCM với sự góp mặt của dàn sao khủng.
- Tranh cãi việc NTK Đỗ Mạnh Cường chi hàng tỷ mua túi hiệu cho con nuôi
- NTK Đỗ Mạnh Cường đáp trả khi bị 'soi mói' mua đồ hiệu đắt tiền cho các con nuôi
Cuối tuần qua gia đình NTK Đỗ Mạnh Cường đã có một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ và cực hoành tráng tại một khách sạn 5 sao ngay trung tâm TP.HCM. Được biết, đây là tiệc sinh nhật của bé My My (tên thật là Đỗ phạm Hà My) một trong những người con nuôi của anh. Bé được nhận nuôi từ năm 2019.
Bữa tiệc gây chú ý không chỉ bởi không gian được trang hoàng một cách lộng lẫy, mà dàn khách mời tham dự bữa tiệc cũng quy tụ toàn người đẹp nức tiếng trong Showbiz Việt. Với tông màu chủ đạo là sắc hồng, dàn sao Việt ai cũng xinh xắn trong những bộ trang phục mới lạ, vô cùng đẹp.
Các thành viên trong gia đình nhí SIXDO cũng được NTK đưa tới bữa tiệc
Bé Rồng - đứa con nhỏ tuổi nhất mà NTK vừa nhận nuôi - Ảnh: FBNV