Mỹ nhân Việt gom đủ ‘combo’ hoàn hảo: Chân dài, mặt xinh, vòng 1 khủng khiến hội chị em ganh tị mỗi khi diện bikini dạo biển

Sao Việt 30/04/2021 09:01

Không chỉ sở hữu khuôn mặt đẹp như "hoa", các mỹ nhân Việt còn có cặp chân dài mướt mát hơn 1m "đánh bật" mọi đối thủ khi diện bikini.

Sở hữu combo hoàn hảo nhất mà mọi cô nàng đều mong muốn, các người đẹp luôn khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội.

Hot girl Hằng Habi

Phạm Thu Hằng hay cộng đồng mạng quen thuộc với tên gọi Hằng Habi. Cô nàng là một gymer hot nhất nhì Hà Thành và cũng là một hot girl nổi tiếng đình đám trên mạng xã hội. Trang cá nhân của Hằng Habi thu hút gần 50k lượt người theo dõi nhờ nhan sắc ngọt ngào và vóc dáng siêu gợi cảm.

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Đôi chân không thể nào thẳng hơn của hot girl mạng Hằng Habi - Ảnh: FBNV
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Hằng Habi "gom" đủ combo chân dài + mặt xinh - Ảnh: FBNV

Cô nàng sở hữu chiều cao 1,70m với số đo 3 vòng 87-62-91cm. Điều đặc khiến khắp cõi mạng đều nhớ đến cô nàng chính là đôi chân dài 1m vô cùng ấn tượng. Hằng Habi từng chia sẻ, cô rất chăm chỉ tập gym cũng như luyện tập thể thao để giữ được thân hình cân đối cùng đôi chân dài, thon gọn.

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Cô nàng sở hữu thân hình đồng hồ cát cùng đôi chân dài miên man - Ảnh: FBNV

Á Hậu 2 Ngọc Thảo

Ngoài danh hiệu Á Hậu 2 tại Miss Grand International 2020 thì cô nàng Ngọc Thảo còn được biết đến với nickname "Hoa Hậu chân dài" khi sở hữu đôi chân 1m1 khiến nhiều người xuýt xoa.

Với chiều cao lý tưởng 1,77m cùng số đo 3 vòng 83 - 60 - 93cm, cô nàng gây ấn tượng khi diện những bộ bikini hoặc váy dạ hội xẻ cao khoe đôi chân dài thẳng tắp không chút tì vết.

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Nhiều cư dân mạng cho rằng chân dài hơn 1m là điểm nhấn của Ngọc Thảo - Ảnh: FBNV
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Nàng Hậu rất chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để giữ đôi chân dài mướt mát này - Ảnh: FBNV

Cũng như Hằng Habi, nàng Hậu rất chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao. Người đẹp từng chia sẻ: "Một tuần tôi duy trì tập gym từ 4-5 buổi. Tuần nào bận quá thì vẫn cố gắng luyện tập ít nhất 3 buổi. Mỗi buổi tập 1 tiếng rưỡi". Bên cạnh việc tập luyện là một chế độ ăn vô cùng khắc khe, chỉ ăn rau xanh và ức gà, hạn chế tối đa đường, tinh bột và các chất kích thích.

MC song ngữ Thanh Thanh Huyền

Ở độ tuổi 25, Thanh Thanh Huyền được biết đến với nhan sắc cực phẩm cùng đôi chân dài miên man. Nữ "MC quốc dân" sở hữu chiều cao khủng mà nhiều phái nữ ao ước 1m70 cùng số đo ba vòng 85-61-89 cm, Thanh Thanh Huyền cũng từng lọt top 15 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015.

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Đôi chân dài thẳng tắp mà nhiều người ao ước của nữ MC - Ảnh: FBNV
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Cô nàng thường xuyên đăng tải hình ảnh "khoe chân" trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Với tài năng cùng nhan sắc "hơn người" cô nàng dần trở nên nổi tiếng và được nhiều người yêu mến. Mỗi khi đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân, Thanh Huyền nhận được rất nhiều lời khen của cư dân mạng, không ít người đã thể hiện sự ganh tị với đôi chân hơn 1m của cô.

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Đôi chân 1m1 của Thanh Huyền khiến nhiều người ganh tỵ - Ảnh: FBNV

Biết được lợi thế hình thể, Thanh Thanh Huyền rất chăm chỉ chụp ảnh, thả dáng trong những bộ bikini sexy, quyến rũ. Người đẹp sinh năm 1996 không ít lần khoe đôi chân "mướt mượt" "thôi miên" mọi ánh nhìn trong các shot hình ngoài trời.

Hoa hậu Mai Phương Thúy hóa 'người đẹp bên hồ', khoe vòng 1 gần 100cm, fan hâm mộ xuýt xoa vì 33 mà vẫn đẹp như gái đôi mươi

Hoa hậu Mai Phương Thúy hóa 'người đẹp bên hồ', khoe vòng 1 gần 100cm, fan hâm mộ xuýt xoa vì 33 mà vẫn đẹp như gái đôi mươi

Mới đây nàng hậu đã đăng tải bức ảnh "thả dáng bên hồ", khiến nhiều người ngưỡng mộ vì ở độ tuổi 33 nhưng Mai Phương Thúy vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng như ngày mới đăng quang.

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Từ khóa:   Hằng Habi Á hậu Ngọc Thảo MC Thanh Thanh Huyền

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