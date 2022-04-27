Muôn kiểu rước dâu bằng siêu xe đẳng cấp của sao Việt: Lý Bình chơi lớn với Mercedes G63, nhưng chưa là gì so với 'trùm cuối' này

Sao Việt 27/04/2022 15:10

Có rất nhiều cách gây ấn tượng để rước dâu, nhưng những sao nam dưới đây lại chọn một cách không thể tốt hơn để chứng tỏ đẳng cấp của mình.

Showbiz Việt luôn được biết đến là nơi quy tự hàng đầu của những ngôi sao đình đám Việt Nam, không chỉ thế đây còn là nơi tập hợp những ''đại gia'' khét tiếng. Khán giả có lẽ đã không còn lạ lẫm với việc, những ngôi sao này bỏ ra số tiền khủng chi để mua một cái túi hay một thứ gì đó rất đỗi bình thường, chỉ để thể hiện sự giàu sang và đẳng cấp của mình.

Mới đây, CĐM đã có dịp điểm qua lại một số nam thần Việt Nam trong dịp hôn lễ trọng đại của mình, đã không hề tiếc tiền ''chi số tiền khủng'' để sắm sửa siêu xe đến rước dâu, khiến nhiều người phải cảm thấy trầm trồ vì độ chất chơi của những sao nam này. 

Lý Bình ''chơi lớn'' với siêu phẩm Mercedes G63

Muôn kiểu rước dâu bằng siêu xe đẳng cấp của sao Việt: Lý Bình chơi lớn với Mercedes G63, nhưng chưa là gì so với 'trùm cuối' này - Ảnh 1
Siêu phẩm G63 tại lễ cưới của Phương Trinh Jolie và Lý Bình - Ảnh: Internet

Mới đây, người hâm mộ còn suýt xoa trước đám cưới trọn vẹn của cặp đôi Phương Trinh Jolie và Lý Bình. Đáng chú ý, ngoài 88 cây vàng, cùng hàng loạt món quà đắt giá khác thì sự chú ý của netizen còn đổ về ''con Mẹc'' trị giá lên đến hàng tỷ đồng được chú rễ tậu về chỉ để rước dâu. 

Có thể thấy, trong thời khắc trọng đại của cặp đôi. Lý Bình rất biết cách khiến buổi lễ trở nên đẳng cấp hơn rất nhiều khi có sự xuất hiện của một trong các siêu xe đắt giá nhất Việt Nam. 

Ông Cao Thắng và xế hộp trị giá 6 tỷ đồng đến rước Đông Nhi

Muôn kiểu rước dâu bằng siêu xe đẳng cấp của sao Việt: Lý Bình chơi lớn với Mercedes G63, nhưng chưa là gì so với 'trùm cuối' này - Ảnh 2
Xế hộp 6 tỷ được Ông Cao Thắng tậu về để rước dâu - Ảnh: Internet

Cặp đôi Ông Cao Thắng và Đông Nhi kết hôn với nhau, luôn được xem là ''Đám cưới thế kỷ'' phiên bản Việt, trải qua 10 năm bên nhau, trong giây phút cả 2 thông báo về chung một nhà. Tất cả mọi người, từ netizen cho đến bạn bè, người thân đều mừng thay cho họ.

Cũng giống như Lý Bình, trong ngày trọng đại của mình Ông Cao Thắng cũng thu hút sự chú ý, với siêu xe trị giá 6 tỷ đồng phối màu độc quyền duy nhất tại TP.HCM. 

Tuấn Hưng đón dâu bằng siêu xe Ferrari khiến mọi người đều phải trầm trồ

Muôn kiểu rước dâu bằng siêu xe đẳng cấp của sao Việt: Lý Bình chơi lớn với Mercedes G63, nhưng chưa là gì so với 'trùm cuối' này - Ảnh 3
Tuấn Hưng bên con xe Ferrari của mình - Ảnh: Internet

Vốn được biết đến là ca sĩ tài năng và có khối tài sản bất kỳ ai cũng ao ước. Thế nên trong những dịp trọng đại như rước dâu, Tuấn Hưng cũng không quên tạo điểm nhấn khi chi đến hơn 10 tỷ đồng, để mang về ''ma tốc độ'' Ferrari 488 GTB màu đỏ nổi bật. 

Chiếc siêu xe màu đỏ rất phù hợp với không khí của đám cưới. Lẵng hoa lan màu trắng điểm hoa hồng đỏ được kết phía trước xe thanh thoát và sang trọng. Biển số xe đằng trước và sau được gắn đè bằng những dòng chữ rất ý nghĩa "Love" (Tình yêu) và "Just Married" (Mới cưới).

 

 

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Từ khóa:   Siêu xe Lý Bình Tuấn Hưng Lễ cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng

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