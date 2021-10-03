Một nam MC đình đám từng 'thi chơi' nhưng bị loại thật ở show thực tế vì...hát dở!

Được trao cơ hội tận 2 lần nhưng nam MC này vẫn "trượt cây chuối" mặc dù sau này phát hành single đầu tay thì đã trở thành hit.

Ai hâm mộ MC Trấn Thành cũng đều biết về niềm đam mê âm nhạc vô cùng bất tận của anh. Dù còn nhiều tranh cãi ở giọng hát nhưng ông xã Hari Won vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để thể hiện bản lĩnh ca hát của mình trên các show truyền hình.

Vừa qua, một đoạn clip Trấn Thành biểu diễn ở show thực tế "Vietnam's Got Talent" cách đây nhiều năm bất ngờ bị đào lại. Cụ thể, thời điểm đó, nam diễn viên hài đảm nhận vai trò MC cho chương trình nhưng để góp vui, anh chàng đã đeo mặt nạ giả làm thí sinh đi thi để pha trò cho ban giám khảo.

Giám khảo Bằng Kiều và Huy Tuấn không những loại mà lại còn "xát muối vào tim" "thí sinh" MC Trấn Thành vì hát dở. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, chưa "đề ba" được nửa ca khúc thì anh chàng đã bị giám khảo Bằng Kiều bấm nút đỏ đề nghị dừng lại. Vài giây sau, nhạc sĩ Huy Tuấn cũng làm điều này, chính thức loại thẳng tay nam MC. Vì Trấn Thành vẫn "lì lợm" hoàn thành bài hát nên ca sĩ Bằng Kiều đã nhấn luôn nút đỏ còn lại, vậy là nam MC có 3 sự từ chối.

Nhạc sĩ Huy Tuấn thẳng thừng: "Giọng thì cũng được nhưng phong cách trình diễn hơi bị rụt rè, tôi nghĩ bạn ra thì cần phải có gì khác đặc biệt hơn chứ hát là không ổn rồi!". Sau đó, "thí sinh" đặc biệt này đề nghị cho thêm cơ hội để... hát cải lương.

Tuy nhiên, nhạc sĩ Huy Tuấn vẫn giữ nguyên quan điểm: "Tôi thấy bài này phù hợp với những chương trình nhạc... rock hơn, dù nó là Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa hát bằng cải lương nhưng tôi thấy em có nhiều phong cách rock. Có vẻ như bạn đã chọn sai cuộc thi để dự thi rồi!". Ca sĩ Bằng Kiều "bồi" thêm như "cứa vào tim": "Bạn nên học múa thì hơn".

Chàng MC hạng A ngay lập tức phân trần: "Trước giờ em hát thì cả dòng họ, hàng xóm đều nói em hát hay mà sao các anh bảo hát dở?". Sau đó, chiếc mặt nạ rơi xuống và Trấn Thành chính thức lộ diện.

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