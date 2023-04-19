Mai Ngô thả dáng, ngỏ ý muốn thi quốc tế lần 2 khiến fan sắc đẹp 'đứng ngồi không yên'

Sao Việt 19/04/2023 13:52

Á hậu Mai Ngô 'thả thính' muốn tham dự thêm một cuộc thi quốc tế. Thông tin trên đã khiến cộng đồng mạng bàn tán 'rần rần'.

Sau khi lên ngôi á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022, tên tuổi Mai Ngô một lần nữa phủ sóng khắp các sự kiện thời trang lớn nhỏ. Không chỉ vậy, dân tình còn thấy rằng nàng hậu có sự chuyển biến rõ rệt về mặt hình ảnh. Trước đó, Mai Ngô đã từng tham gia khá nhiều cuộc thi người mẫu cũng như hoa hậu nhưng tới Miss Grand Vietnam, cô mới chính thức gặt hái được thành tích. Cô phát huy đúng thế mạnh và sở trường của mình: Cá tính - mạnh mẽ và luôn trong tâm thế máu chiến vượt qua mọi thử thách. 

Mai Ngô thả dáng, ngỏ ý muốn thi quốc tế lần 2 khiến fan sắc đẹp 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1
Mai Ngô quyến rũ trong chiếc váy trắng - Ảnh: FBNV
Mai Ngô thả dáng, ngỏ ý muốn thi quốc tế lần 2 khiến fan sắc đẹp 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2
 Mai Ngô cá tính - mạnh mẽ và luôn trong tâm thế máu chiến vượt qua mọi thử thách - Ảnh: FBNV

Mới đây, cô vừa đăng tải một dòng trạng thái khá thú vị với nội dung: "Thi quốc tế rồi, thi nữa được không". Liệu có phải đây là tâm sự thay lời muốn nói của Mai Ngô hay không? Vậy nếu điều này thành sự thật thì đấu trường sắc đẹp nào sẽ phù hợp với cô ấy. 

Cơ hội đến với Miss Grand International 2023 là điều không thể xảy ra bởi lẽ tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam sẽ chinh chiến trên sân nhà. Trong trường hợp bất khả kháng Top 3 Miss Grand Vietnam 2023 chưa kịp lộ diện thì á hậu 1 Quỳnh Châu và Tuyết Như vẫn đang có nguy cơ bị ngâm giấm nên việc Mai Ngô thi Miss Grand International là điều không thể xảy ra. 

Mai Ngô thả dáng, ngỏ ý muốn thi quốc tế lần 2 khiến fan sắc đẹp 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 3
Mai Ngô vừa đăng tải một dòng trạng thái khá thú vị khiến khán giả tò mò - Ảnh: Chụp màn hình

Mai Ngô tên đầy đủ là Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh ngày 01/8/1995 tại TP. HCM. Cô được khán giả biết đến là một nghệ sĩ đa tài, cô vừa là người mẫu, vũ công vừa là rapper. Năm 2016, cô đạt được giải Á Quân The Face Vietnam, tiếp đến cô trở thành Á hậu 4 trong cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Mai Ngô thả dáng, ngỏ ý muốn thi quốc tế lần 2 khiến fan sắc đẹp 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 4
Mai Ngô vừa là người mẫu, vũ công vừa là rapper - Ảnh: Internet
Mai Ngô thả dáng, ngỏ ý muốn thi quốc tế lần 2 khiến fan sắc đẹp 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 5
Cô trở thành Á hậu 4 trong cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Mai Ngô từng đại diện Việt Nam tham dự Asia's Next Top Model 2016 nhưng chưa để lại dấu ấn nhiều. Có lẽ việc cô nói "đã thi quốc tế rồi" cũng là nhắc lại cuộc thi này. Liệu sau nhiều năm, Mai Ngô đã đủ vững tin đeo sash Việt Nam 'mang chuông đi đánh xứ người'?

Mai Ngô thả dáng, ngỏ ý muốn thi quốc tế lần 2 khiến fan sắc đẹp 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 6
Liệu sau nhiều năm, Mai Ngô đã đủ vững tin đeo sash Việt Nam đi Quốc tế? - Ảnh: Internet

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