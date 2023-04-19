Mai Ngô thả dáng, ngỏ ý muốn thi quốc tế lần 2 khiến fan sắc đẹp 'đứng ngồi không yên'

Sau khi lên ngôi á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022, tên tuổi Mai Ngô một lần nữa phủ sóng khắp các sự kiện thời trang lớn nhỏ. Không chỉ vậy, dân tình còn thấy rằng nàng hậu có sự chuyển biến rõ rệt về mặt hình ảnh. Trước đó, Mai Ngô đã từng tham gia khá nhiều cuộc thi người mẫu cũng như hoa hậu nhưng tới Miss Grand Vietnam, cô mới chính thức gặt hái được thành tích. Cô phát huy đúng thế mạnh và sở trường của mình: Cá tính - mạnh mẽ và luôn trong tâm thế máu chiến vượt qua mọi thử thách.

Mai Ngô quyến rũ trong chiếc váy trắng - Ảnh: FBNV Mai Ngô cá tính - mạnh mẽ và luôn trong tâm thế máu chiến vượt qua mọi thử thách - Ảnh: FBNV

Mới đây, cô vừa đăng tải một dòng trạng thái khá thú vị với nội dung: "Thi quốc tế rồi, thi nữa được không". Liệu có phải đây là tâm sự thay lời muốn nói của Mai Ngô hay không? Vậy nếu điều này thành sự thật thì đấu trường sắc đẹp nào sẽ phù hợp với cô ấy.