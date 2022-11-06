Đại diện Việt Nam sắp thi quốc tế, sắc vóc thăng hạng, đẹp tới mức liên tục bị cộng đồng mạng nghi có can thiệp thẩm mỹ

Từ khi được chọn là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022, Ngọc Châu liên tục được các chuyên trang đánh giá cao. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 được ấn định tổ chức vào tháng 1/2023 tại Mỹ. Cuộc thi hiện có 80 người đẹp đăng ký tham dự và chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 14/1/2023.

Nguyễn Thị Ngọc Châu , sinh năm 1994, cao 1m74, số đo ba vòng 81-63-92,5. Sau khi đăng quang cuộc thi trong nước, người đẹp quê Tây Ninh tích cực rèn luyện, đồng thời tham gia dự án cộng đồng để chuẩn bị cho đấu trường sắc đẹp quốc tế Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Hoa hậu Hoàn vũ là một trong những cuộc thi sắc đẹp có tuổi đời lâu nhất và uy tín trên thế giới. Năm nay là năm thứ 71 cuộc thi diễn ra. Hiện, một số chuyên trang sắc đẹp đã đưa ra dự đoán về kết quả cuộc thi.

Chia sẻ về việc dự thi quốc tế ở tuổi 28, Ngọc Châu cho biết đó là độ tuổi đủ trải nghiệm, trưởng thành nên cô tự tin trong hành trình chinh phục ban giám khảo. "Tôi nghĩ mình cần trau dồi thêm kỹ năng phỏng vấn để có thể đưa ra được quan điểm cũng như thuyết phục được mọi người", đại diện Việt Nam cho hay.

Trên một số diễn đàn sắc đẹp, fan quốc tế cũng dành lời khen ngợi cho Nguyễn Thị Ngọc Châu khi đánh giá cô sở hữu ngoại hình nóng bỏng, ấn tượng phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Bên cạnh đó, tiếng Anh cũng không phải là cản trở với Ngọc Châu. Người đẹp cũng có thời gian chuẩn bị cho cuộc thi khá dài và bài bản.

Hoa hậu Hoàn vũ 2022 không phải là đấu trường nhan sắc quốc tế đầu tiên Ngọc Châu tham dự. Năm 2019, cô góp mặt tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 và nhận giải Miss Supranational Asia (Hoa hậu Siêu quốc gia khu vực châu Á) sau khi vào top 10 chung cuộc. Cô còn có mặt trong top 10 thí sinh được khán giả yêu thích qua bình chọn trực tuyến.

Thời gian vừa qua, có nhiều nghi vấn cho rằng Hoa hậu Ngọc Châu đã tìm đến dao kéo để chỉnh sửa một vài đường nét trên khuôn mặt sau khi đăng quang. Thậm chí, có rất nhiều clip xuất hiện trên MXH để chỉ ra những điểm khác lạ trên gương mặt của nàng hậu. Mới đây, người đẹp Tây Ninh đã lên tiếng về vấn đề này.

Cụ thể, trong một đoạn clip được lên xu hướng cho rằng Ngọc Châu đã phẫu thuật thẩm mỹ vì có gương mặt khác lạ. Ngay lập tức, nàng hậu đã để lại bình luận bên dưới đoạn clip: "Châu có thời gian đâu mà phẫu thuật thẩm mỹ".

Đây không phải lần đầu nàng hậu Tây Ninh vướng nghi vấn dao kéo vì có nhan sắc khác lạ. Điều này xuất phát từ việc cô liên tục xuất hiện với gương mặt sưng húp và cứng đờ tại sự kiện.

Theo đó, không ít người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực nàng hậu cho rằng những lời đồn là vô căn cứ. Họ cho rằng Ngọc Châu trông lạ lẫm vì đang trong quá trình thử nghiệm nhiều layout make up để chinh chiến tại đấu trường quốc tế.

Từ khi đương nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu vẫn chạy show liên tục, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và thường xuyên xuất hiện trước công chúng.

Ngọc Châu, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Châu, sinh ngày 06/12/1994, tại Tây Ninh. Cô hiện đang là người mẫu, hoa hậu. Ngọc Châu từng là quán quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2016, đăng quang Hoa Hậu Siêu Quốc Gia Việt Nam 2018, Top 10 Hoa Hậu Siêu Quốc Gia 2019. Đặc biệt, cô đã trở thành quán quân cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022.