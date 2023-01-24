Điểm danh loạt sao Việt tuổi Mão có cuộc sống giàu sang với gia sản cực "khủng” khiến người khác phải trầm trồ

Trong những ngôi sao sinh năm Mão, nhiều người là Hoa hậu, ca sĩ nổi tiếng được yêu thích. Họ không chỉ sở hữu tài sắc vẹn toàn mà còn có cuộc sống giàu sang với gia sản cực "khủng", đủ khiến người khác phải trầm trồ.

Nữ diva kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân năm 1998. 23 tuổi chị chấp nhận học làm mẹ trước khi học làm vợ. Năm 2003, khi Mỹ Linh đưa con gái Anna lên sân khấu hát cùng mình. Anna chính là con riêng của nhạc sĩ Anh Quân. Hơn 20 năm sống cùng nhau, cặp đôi cùng nhau gây dựng sự nghiệp và tổ ấm.

Mỹ Linh được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến qua những ca khúc gây sốt như: Hương ngọc lan, Khúc giao mùa, Những giấc mơ dài...Không những có sự nghiệp thăng hoa, ca sĩ Mỹ Linh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Căn biệt thự rộng khoảng 300m2 của ca sĩ Mỹ Linh khiến nhiều người choáng ngợp. (Ảnh: FB Mỹ Linh)

Được biết, ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 300m2, được thiết kế mở từ gỗ và kính. Xung quanh chủ yếu là không gian vườn, khuôn viên phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng. Theo nhận định về bất động sản, khu đất này của gia đình ca sĩ Mỹ Linh có giá tương đương 1 triệu USD (hơn 22 tỷ đồng), chưa kể nhà cửa hay vườn tược.

Ca sĩ Khắc Việt

Khắc Việt là một trong những ca sĩ đình đám trong giới giải trí Việt. Anh có hàng loạt bản hit khủng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người yêu âm nhạc nhiều năm qua. Hiện tại, bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, nam ca sĩ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn với bà xã là DJ Thảo Be Be.

Ca sĩ Khắc Việt.

Cả hai kết hôn năm 2018, đến nay, nam ca sĩ và vợ đã có hai nhóc tỳ một trai và một gái. Cuộc sống hôn nhân của họ được rất nhiều người ngưỡng mộ và Khắc Việt cũng là một người đàn ông rất chiều vợ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, giá cát sê hiện tại của Khắc Việt dao động từ vài chục triệu đến vài trăm triệu tùy theo tính chất show diễn.

Khắc Việt hạnh phúc với gia đình nhỏ gồm vợ và 2 em bé sinh đôi. (Ảnh: FB Khắc Việt)

Dân tình được phen "lóa mắt" khi ngắm nhìn căn biệt thự cực rộng và thiết kế sang chảnh của Khắc Việt. (Ảnh: FB Khắc Việt)

Với mức cát sê như hiện tại, không khó tin khi Khắc Việt sở hữu cơ ngơi khủng. Được biết, nam ca sĩ đang sở hữu ngôi biệt thự có giá trị hơn 10 tỷ đồng ở ngoại thành Hà Nội. Năm 2020, ca sĩ Khắc Việt cũng hé lộ việc "tậu" 2 căn nhà trước khi vợ sinh con đầu lòng. Trước đó, nam ca sĩ cũng có một số căn chung cư để kinh doanh, cho thuê nhưng đã bán đi và chuyển xuống ở mặt đất.

Hoa hậu Thùy Lâm

Hoa hậu Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008. Thời điểm đó, cô nàng từng được nhiều người biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu... Trong khi sự nghiệp đang thăng hoa, Thùy Lâm bất ngờ lui về "ở ẩn" và kết hôn với bạn trai lâu năm.

Hoa hậu Thùy Lâm.

Chồng của Thùy Lâm tên là Nguyễn Anh Tuấn, là một doanh nhân trẻ thành đạt và có trong tay tấm bằng tiến sĩ kinh tế. Nguyễn Anh Tuấn từng làm việc trong cơ quan đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và hiện tại anh đã có công ty riêng của mình.

Chọn rời xa showbiz, Hoa hậu Thùy Lâm viên mãn bên gia đình. (Ảnh: FB Thùy Lâm)

Sau khi kết hôn, người đẹp hầu như không tham gia showbiz mà chỉ thi thoảng xuất hiện tại các event quảng cáo. Cô muốn dành thời gian để chăm sóc cho tổ ấm bé nhỏ và hỗ trợ ông xã trong việc kinh doanh. Hiện nay Thùy Lâm đã chuyển sang kinh doanh và làm chủ một spa làm đẹp tại Hà Nội.