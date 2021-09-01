Hương Tràm lên tiếng về việc thay đổi nghệ danh, biết lý do ai cũng phải gật gù

Sao Việt 01/09/2021 16:35

Chia sẻ về việc đổi nghệ danh thành Charmy Pham, nữ ca sĩ bày tỏ chỉ muốn dễ dàng hơn trong việc tiện giao tiếp ở nước ngoài mà thôi. 

Mới đây, Hương Tràm gây xôn xao cộng đồng mạng khi chia sẻ việc thay đổi tên trên Facebook cá nhân từ Hương Tràm thành Charmy Pham. Theo chia sẻ của Hương Tràm thì sau thời gian theo học, làm việc tại Mỹ, cô quyết định thêm một tên tiếng Anh là Charmy Pham với ý nghĩa “quyến rũ, duyên dáng” vì thuận tiện trong việc giao tiếp.

Hương Tràm lên tiếng về việc thay đổi nghệ danh, biết lý do ai cũng phải gật gù - Ảnh 1
 Ca sĩ Hương Tràm - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Hương Tràm bộc bạch: "Cái tên này được thầy cô bên Mỹ tư vấn và đặt cho Tràm với ý nghĩa sát nhất với tên thật. Thực sự Tràm không có ý định bỏ tên cũ mà chỉ đơn giản là đặt thêm tên tiếng anh để tiện giao tiếp tại nước ngoài thôi. Mọi người đừng quá lo lắng. Nếu trên đường gặp nhau gọi tên nào thì Tràm cũng quay lại hết, yên tâm nhé!". Hiện tại, hai trang cá nhân khác là Instagram và Fanpage Facebook, ca sĩ Hương Tràm vẫn giữ tên cũ, chỉ có trang cá nhân cô mới thay đổi thành Charmy Pham. 

Hương Tràm lên tiếng về việc thay đổi nghệ danh, biết lý do ai cũng phải gật gù - Ảnh 2
Trang cá nhân Facebook được nữ ca sĩ đổi tên thành Charmy Pham - Ảnh chụp màn hình NV 
Hương Tràm lên tiếng về việc thay đổi nghệ danh, biết lý do ai cũng phải gật gù - Ảnh 3
 Trang cá nhân Instagram vẫn giữ nguyên tên cũ - Ảnh chụp màn hình Instagram

Tính tới nay, đã hơn 2 năm giọng ca sinh năm 1995 đã quyết định rời Việt Nam đi du học. Tuy nhiên, ngoài việc học tập ở nước ngoài,  Hương Tràm vẫn duy trì đi hát và biểu diễn tại Mỹ. Vừa qua, giọng ca Em gái mưa cũng nỗ lực ra sản phẩm mới với e-kip ngước ngoài. Sản phẩm của cô cũng được các nhãn hàng và thương hiệu nước ngoài tài trợ. Chính vì vậy, việc thêm tên tiếng Anh có lẽ sẽ giúp Hương Tràm thuận lợi hơi trong công việc và giao tiếp tại nước ngoài. 

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Từ khóa:   Hương tràm đổi nghệ danh Charmy Pham showbiz Việt

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