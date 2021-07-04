Hoài Lâm lần đầu lộ diện sau khi vợ cũ có tình mới, đáng chú ý là nét mặt tươi tắn thấy rõ

Sao Việt 04/07/2021 18:19

Sau biến cố lớn trong hôn nhân, Hoài Lâm chưa từng lên tiếng về bất kỳ điều gì vè vợ cũ. Mới đây, nam ca sĩ đã có lần lộ diện đàu tiên sau một khoảng thời gian dài "im hơi lặng tiếng".

Cách đây 2 tháng, khi mà thông tin vợ cũ của mình có tình mới lại chính là bạn thân của mình, Hoài Lâm tuy không lên tiếng gì nhưng lại khá ủ rũ và chán chường. Có thể thấy, thông tin này cũng ít nhiều tác động đến cảm xúc và tâm trạng của nam ca sĩ.

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Hình ảnh mới nhất của Hoài Lâm với nét mặt tươi tắn thấy rõ - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, qua một buổi livestream cùng bạn bè ăn uống vui vẻ, Hoài Lâm đã xuất hiện với vẻ ngoài khác nhiều với thời gian trước. Qua màn hình điện thoại, người hâm mộ có thể nhận ra nam ca sĩ tươi tắn hơn rất nhiều với thân hình có dấu hiệu tăng cân nhưng theo hướng tích cực. Có lẽ diều không thay đổi duy nhất chính là khuôn mặt điển trai và giọng hát ấm áp của anh.

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Nam ca sĩ hát nhiều ca khúc trong buổi livestream - Ảnh: Chụp màn hình
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Phần trình diễn của anh được nhiều người yêu thích - Ảnh: Chụp màn hình

Trong buổi livestream cùng bạn bè, Hoài Lâm đã có thời gian khá vui vẻ khi anh cười khá nhiều so với người bị dính vào những lùm xùm tình ái với vợ cũ. Ngoài ra, anh còn hát tặng cho mọi người nhiều bản hit của mình.

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Hiện tại, anh đang về quê để nghỉ ngơi - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trong thời gian này, Hoài Lâm đang tạm về quê "ở ẩn" để tránh xa showbiz. Trong khi đó, vợ cũ của anh và tình mới Đạt G đang có một mối quan hệ ngọt ngào khi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh thân mật với nhau trên MXH.

Hoài Lâm từng được xem là một "hiện tượng" khi trở thành quán quân của chương trình Gương Mặt Thân Quen khi mới 19 tuổi. Sau đó, nam ca sĩ đã ghi lại dấu ấn khó quên khi khoe giọng hát nội lực của mình qua ca khúc đầu tay Như Những Phút Ban Đầu. Nam ca sĩ còn được kỳ vọng trở thành một trong những gương mặt đứng đầu làng nhạc Việt.

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Giữa lúc sự nghiệp đang phát triển, Hoài Lâm bất ngờ thông báo kết hôn - Ảnh: Internet

Giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, chuyện tình cảm của anh và cháu nội NSƯT Bảo Quốc Cindy Lư trở thành tâm điểm khi bị cả 2 gia đình phản đối vì lúc đó cặp đôi còn quá trẻ mà đã muốn kết hôn và cha nuôi Hoài Linh muốn anh tập trung vào sự nghiệp của mình hơn là chuyện tình cảm trai gái.

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Cindy Lư được xem là tác nhân chính dẫn đến sự rạn nứt của mối quan hệ Hoài Lâm và cha nuôi Hoài Linh - Ảnh: Internet
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Cindy Lư hiện đang rất hạnh phúc bên Đạt G - Ảnh: FBNV

Sau gần một thập kỷ bên nhau, Cindy Lư thông báo mình và Hoài Lâm đã ly hôn vào giữa năm 2020 để lại nhiều tiếc nuối trong lòng fan của cặp đôi này. Cindy Lư sau đó một mình nuôi con và tuyên bố sẽ không nhận bất kỳ số tiền trợ cấp nào từ Hoài Lâm. Đến tháng 4 năm nay, Cindy Lư lại gây sốc khi công khai tình mới là nam rapper Đạt G - vốn là bạn thân của Hoài Lâm trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Cindy Lư hiện giờ ra sao sau khi kết thúc cuộc tình gần thập kỷ bên Hoài Lâm và về bên Đạt G

Cindy Lư hiện giờ ra sao sau khi kết thúc cuộc tình gần thập kỷ bên Hoài Lâm và về bên Đạt G

Sau cuộc hôn nhân sóng gió, nhiều người thắc mắc cuộc sống hiện tại của Cindy Lư như thế nào sau khi nên duyên với bạn thân của chồng cũ.

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Từ khóa:   ca sĩ Hoài Lâm Cindy Lư Đạt G

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