Hòa Minzy lặng người khi nghe con trai Bo nói điều này với mẹ

Hòa Minzy khi nghe con trai đòi mẹ, giọng điệu cô nàng vừa cười vừa trêu con nhưng cũng khá nghẹn ngào: "Mẹ ở nhà chơi với con thì làm gì có tiền. Thế con có đi làm với mẹ không, mẹ đón con chơi nhé".

Mới đây, kênh TikTok của Gala nhạc Việt đăng tải đoạn clip Hòa Minzy video call với con trai Bo trong lúc đang đi ghi hình cho một chương trình. Trong cuộc trò chuyện, bé Bo liên tục gọi mẹ: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ ở nhà chơi với con đi" khiến Hòa Minzy mỉm cười nhưng ánh mắt đượm buồn.

- "Nghe trẻ con nói câu đó nó chạnh lòng ghê".

- "Mẹ Hòa cười nhưng mắt đượm buồn, thương 2 mẹ con quá".

- "Nếu có thể mẹ cũng muốn ở nhà ôm con cả ngày. Mặc quần áo đi làm con bảo mẹ ơi mẹ ở nhà với con đi chẳng mẹ nào muốn đi làm nữa".

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ của Hòa Minzy cùng bạn trai Minh Hải, bé Bo như niềm an ủi và động lực lớn nhất của cô nàng. Hiện tại nữ ca sĩ vừa đi làm vừa chăm sóc con, cô thường xuyên chạy show và đi công tác xa nhà nhiều ngày liền khiến câu Bo liên tục khóc vì nhớ mẹ. Thế nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn thể hiện thái độ lạc quan, vui vẻ khiến khán giả vừa thương cảm vừa xót xa cho tình cảnh của cô nàng hiện tại.

Hòa Minzy từng có 1 gia đình hạnh phúc như thế này đây

Thế nên Hòa Minzy nhiều lần bật khóc trên sóng truyền hình vì phải xa con trai đi quay hình nhiều ngày trời. Song ngay sau đó cô nàng cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả và tự nhận mình là một người “mau nước mắt” khiến 1 số khán giả khó chịu, tuy nhiên cô nàng cũng rút kinh nghiệm sẽ không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến người xem truyền hình.

Hòa Minzy và con trai Bo

Hòa Minzy trước mối tình dang dở với Minh Hải, cô nàng hay cười và thích nghịch ngợm đùa giỡn với mọi người, cả 2 đã có những khoảnh khắc vô tư và thoải mái bên cạnh nhau. Từng chia sẻ rằng đợi sinh đứa thứ 2 cô nàng sẽ tổ chức hôn lễ và nắm tay 2 con cùng vào lễ đường, thế nhưng đến cuối cùng lại rạn nứt khiến khán giả vô cùng tiếc nuối cho 1 cặp đôi đẹp. Hiện tại cô nàng là 1 single mom nổi tiếng và nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.