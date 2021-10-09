Hoa khôi Nam Em: ‘Đẹp như em mà còn bị đàn ông coi thường’

“Tài Tám Tếu” tập 3 sẽ là cuộc tranh luận sôi nổi của Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm, Mạc Văn Khoa và Nam Em về chủ đề ghen.

Tài Tám Tếu tập 3 sẽ là cuộc tranh luận về mức độ ghen của phụ nữ trong tình yêu. Chuyện ghen tuông trước nay luôn là đề tài được bàn luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn, vì vậy chắc hẳn các nghệ sẽ sẽ có nhiều lý lẽ cho riêng mình khi nhắc đến vấn đề này. Nếu Mạc Văn Khoa, Lê Dương Bảo Lâm đứng ở lập trường của một người đàn ông có gia đình thì Khả Như và Nam Em sẽ bảo vệ quan điểm của phụ nữ độc thân. Trong đoạn teaser giới thiệu, có thể thấy Khả Như và Nam Em đang có chung nhiều quan điểm. Cả hai đều ủng hộ cuộc sống độc thân, tự do, tự chủ của những người phụ nữ hiện đại.

Cũng trong video trên, Nam Em hoàn toàn đứng về quan điểm Khả Như. Hoa khôi chia sẻ: “Cá nhân em cũng là một phụ nữ nghèo nè. Nhưng mà tại sao đến bây giờ em vẫn được như vầy, là vì em chọn sự nghiệp chứ không chọn hôn nhân. Nói thiệt nha, nếu mà em chọn hôn nhân thì giờ em đã có 2 đứa con ở dưới quê rồi. Lúc 18 tuổi là nhà em đã bỏ rượu cưới hỏi em rồi, em trốn ra Hà Nội học mà”.

Từ tập đầu tiên của Tài Tám Tếu, Nam Em luôn vững vàng quan điểm ủng hộ những người phụ nữ tự chủ trong cuộc sống. Cô cũng nhiều lần chứng minh phụ nữ ngoài nhan sắc vẫn cần có tài năng. Cụ thể trong tập 3 sắp tới, Nam Em khuyên đã nói: “Đẹp như em mà còn bị đàn ông coi thường nè. Phụ nữ thà đau bao tử vì nhậu còn hơn đau lòng vì đàn ông”. Trải qua nhiều biến cố tình cảm trong cuộc sống thường ngày, có thể thấy Nam Em ngày càng chiêm nghiệm được nhiều lý tưởng sống cho tình yêu. Trái ngược với Khả Như, Mạc Văn Khoa cho rằng phụ nữ ghen sẽ làm ảnh hưởng đến nhan sắc. Thậm chí có người còn gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế gia đình chỉ vì ghen tuông. Anh không giấu được bức xúc trước những người vợ có thói quen ghen bóng ghen gió, gây áp lực cho người chồng. Quá quyết liệt với vấn đề này, thậm chí Mạc Văn Khoa đã vạ miệng: “Anh là một người đàn ông chung thủy, nhìn phụ nữ đẹp anh còn không có hứng bằng nhìn đàn ông đẹp mà”. Câu nói này đã làm Khả Như và Lê Dương Bảo Lâm ngơ ngác không biết phải phản ứng ra sao. “Tài Tám Tếu” tập 3 sẽ phát sóng vào 19h00 chủ nhật 10/10/2021 trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-khoi-nam-em-dep-nhu-em-ma-con-bi-dan-ong-coi-thuong-429821.html