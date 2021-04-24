Hết thanh khiết như nàng thơ, ‘kiều nữ’ Lý Nhã Kỳ lại hóa thành quý cô ngọt ngào khoe làn da ‘trắng như trứng gà bóc’

Sao Việt 24/04/2021 06:01

Dù đã sắp bước sang tuổi 40, thế nhưng những đường nét chuẩn trên gương mặt cùng khí chất minh tinh của Lý Nhã Kỳ vẫn vô cùng cuốn hút và “thiêu đốt” mọi ánh nhìn.

Lý Nhã Kỳ được nhiều người biết đến bởi khối tài sản "siêu khủng" và nhan sắc đẹp vượt chuẩn, trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Điều này lại càng minh chứng rõ hơn trong loạt hình ảnh mới đây nhất của mỹ nhân.

Trong loạt ảnh mới đăng tải trên trang cá nhân Facebook, Lý Nhã Kỳ có màn khoe sắc vóc khó ai bì được. Ít ai có thể ngờ rằng dù đã U40 nhưng mỹ nhân luôn ngời ngời với thần thái trẻ trung và tươi tắn.

Cô đăng dòng caption đầy mùi "thả thính": “Không muốn đen thì thì phải tránh nắng. Không muốn say nắng thì tránh Kỳ nha!”. 

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Lý Nhã Kỳ hóa thân thành một quý cô nền nã, dịu dàng trong bộ ảnh mới - Ảnh FBNV
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Cô không ngần ngại tạo dáng, khoe đường cong cơ thể của mình - Ảnh FBNV
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Gương mặt nữ diễn viên bầu bĩnh, nước da trắng sáng không tì vết toát lên vẻ rạng rỡ và tỏa sáng - Ảnh FBNV

Người đẹp đã bước chân vào showbiz hơn 10 năm nay và đã gặt hái được nhiều thành công nổi bật. Cô thử sức với nhiều vai trò vừa là nghệ sĩ, vừa tham gia kinh doanh kim cương, thời trang hàng hiệu, bất động sản... và tất cả đều thành công như mong đợi của cô.

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'Kiều nữ' khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp lẫn những thành công trong lĩnh vực kinh doanh - Ảnh FBNV
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Góc nghiêng thần thái khiến nhiều người ghen tị - Ảnh FBNV

"Đại gia kim cương" thường được ví von là "mỹ nhân không tuổi" bởi thời gian không hề làm lu mờ nhan sắc của cô mà ngược lại còn đẹp hơn gấp nhiều lần. Hiện tại, Lý Nhã Kỳ gần như đã có tất cả, nhưng điều cô đang thiếu ở hiện tại chính là một người đàn ông bên cạnh. Người hâm mộ đang rất hy vọng cô sẽ tìm được người đàn ông của đời mình.

Tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ bằng 'bữa tiệc nàng thơ', Lý Nhã Kỳ vẫn không quên 'tìm người để gửi gắm'

Tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ bằng 'bữa tiệc nàng thơ', Lý Nhã Kỳ vẫn không quên 'tìm người để gửi gắm'

Người đẹp kim cương Lý Nhã Kỳ tung bộ ảnh trắng tinh khôi với mái tóc đen dài nền nã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" vì đẹp quá mức cho phép.

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Từ khóa:   diễn viên Lý Nhã Kỳ nhan sắc Lý Nhã Kỳ nữ hoàng kim cương

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