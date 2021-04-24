Hết thanh khiết như nàng thơ, ‘kiều nữ’ Lý Nhã Kỳ lại hóa thành quý cô ngọt ngào khoe làn da ‘trắng như trứng gà bóc’

Lý Nhã Kỳ được nhiều người biết đến bởi khối tài sản "siêu khủng" và nhan sắc đẹp vượt chuẩn, trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Điều này lại càng minh chứng rõ hơn trong loạt hình ảnh mới đây nhất của mỹ nhân.

Trong loạt ảnh mới đăng tải trên trang cá nhân Facebook, Lý Nhã Kỳ có màn khoe sắc vóc khó ai bì được. Ít ai có thể ngờ rằng dù đã U40 nhưng mỹ nhân luôn ngời ngời với thần thái trẻ trung và tươi tắn.