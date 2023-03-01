Hậu nghi vấn can thiệp 'dao kéo', Á hậu Kiều Loan để lộ sống mũi gồ ghề cùng gương mặt lạ hoắc

Sao Việt 01/03/2023 08:55

Á hậu Kiều Loan bị netizen nhận xét không được tự nhiên và có phần đơ cứng vì "sụn mũi" khá lộ.

Trước khi đến với ngôi vị Á hậu như hiện tại, Kiều Loan đã từng đăng quang cuộc thi Sinh viên Tài năng Thanh lịch Đại học Đà Nẵng 2019. Kiều Loan ghi dấu trong lòng khán giả với nụ cười đầy năng lượng, sở hữu đôi mắt to tròn và sống mũi cao khiến đường nét khuôn mặt khá "Tây". 

Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, việc Kiều Loan xuất hiện trên mạng xã hội với diện mạo khác lạ khiến khán giả không ngừng xôn xao bàn tán. Thậm chí có không ít người cho rằng Kiều Loan đã can thiệp "dao kéo" trên khuôn mặt. Nhất là sau khi nàng Á hậu chia sẻ bức ảnh chụp cận mặt cách đây vài ngày, fan đoán rằng cô đã được "người tình tin đồn" hỗ trợ tân trang nhan sắc. Hơn nữa, cô còn là đại sứ bệnh viên thẩm mỹ của vị bác sĩ này nên việc đụng chạm "dao kéo" cũng không có gì khó hiểu.

Hậu nghi vấn can thiệp 'dao kéo', Á hậu Kiều Loan để lộ sống mũi gồ ghề cùng gương mặt lạ hoắc - Ảnh 1

Hậu nghi vấn can thiệp 'dao kéo', Á hậu Kiều Loan để lộ sống mũi gồ ghề cùng gương mặt lạ hoắc - Ảnh 2

Kiều Loan vướng vào nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ với chiếc mũi cao khác thường

Hậu nghi vấn can thiệp 'dao kéo', Á hậu Kiều Loan để lộ sống mũi gồ ghề cùng gương mặt lạ hoắc - Ảnh 3

Trước đó người đẹp gây xôn xao với khuôn mặt dán băng gạc ở phần đầu sống mũi

Hậu nghi vấn can thiệp 'dao kéo', Á hậu Kiều Loan để lộ sống mũi gồ ghề cùng gương mặt lạ hoắc - Ảnh 4

Hậu nghi vấn can thiệp 'dao kéo', Á hậu Kiều Loan để lộ sống mũi gồ ghề cùng gương mặt lạ hoắc - Ảnh 5

Hậu nghi vấn can thiệp 'dao kéo', Á hậu Kiều Loan để lộ sống mũi gồ ghề cùng gương mặt lạ hoắc - Ảnh 6

Nhan sắc của Kiều Loan có sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ đường nét gương mặt ngày càng sắc sảo mà vóc dáng cũng bốc lửa và quyến rũ hơn

Kiều Loan là chủ nhân ngôi vị Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, cô đăng quang khi tròn 19 tuổi. Ở Kiều Loan toát lên nụ cười rạng rỡ, vẻ đẹp nữ tính, nhẹ nhàng cùng thần thái tự tin. Hiện Á hậu Kiều Loan đang đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế tại Miss Grand International 2019

Hậu nghi vấn can thiệp 'dao kéo', Á hậu Kiều Loan để lộ sống mũi gồ ghề cùng gương mặt lạ hoắc - Ảnh 7

Hiện tại người đẹp vẫn chưa lên tiếng về tin đồn can thiệp "dao kéo" trên gương mặt

  • Tên thật: Nguyễn Hà Kiều Loan
  • Năm sinh: 2000
  • Chiều cao: 1m70
  • Quê quán: Quảng Nam
Á hậu Thảo Nhi Lê đụng mặt em trai 'tình cũ' khi đi chấm thi, ngượng ngùng vì bị nhìn thẳng mặt

Á hậu Thảo Nhi Lê đụng mặt em trai 'tình cũ' khi đi chấm thi, ngượng ngùng vì bị nhìn thẳng mặt

Có mặt tại buổi casting người mẫu của Thảo Nhi Lê, em trai Huy Trần không ngại đến gần bàn giám khảo, cúi thấp người và nhìn thẳng mặt "người quen cũ".

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Á hậu Kiều Loan 24h sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 48 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 58 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 35 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm