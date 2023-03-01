Hậu nghi vấn can thiệp 'dao kéo', Á hậu Kiều Loan để lộ sống mũi gồ ghề cùng gương mặt lạ hoắc

Trước khi đến với ngôi vị Á hậu như hiện tại, Kiều Loan đã từng đăng quang cuộc thi Sinh viên Tài năng Thanh lịch Đại học Đà Nẵng 2019. Kiều Loan ghi dấu trong lòng khán giả với nụ cười đầy năng lượng, sở hữu đôi mắt to tròn và sống mũi cao khiến đường nét khuôn mặt khá "Tây".

Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, việc Kiều Loan xuất hiện trên mạng xã hội với diện mạo khác lạ khiến khán giả không ngừng xôn xao bàn tán. Thậm chí có không ít người cho rằng Kiều Loan đã can thiệp "dao kéo" trên khuôn mặt. Nhất là sau khi nàng Á hậu chia sẻ bức ảnh chụp cận mặt cách đây vài ngày, fan đoán rằng cô đã được "người tình tin đồn" hỗ trợ tân trang nhan sắc. Hơn nữa, cô còn là đại sứ bệnh viên thẩm mỹ của vị bác sĩ này nên việc đụng chạm "dao kéo" cũng không có gì khó hiểu.