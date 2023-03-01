Hậu nghi vấn can thiệp 'dao kéo', Á hậu Kiều Loan để lộ sống mũi gồ ghề cùng gương mặt lạ hoắc

Á hậu Kiều Loan bị netizen nhận xét không được tự nhiên và có phần đơ cứng vì "sụn mũi" khá lộ.
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Trước khi đến với ngôi vị Á hậu như hiện tại, Kiều Loan đã từng đăng quang cuộc thi Sinh viên Tài năng Thanh lịch Đại học Đà Nẵng 2019. Kiều Loan ghi dấu trong lòng khán giả với nụ cười đầy năng lượng, sở hữu đôi mắt to tròn và sống mũi cao khiến đường nét khuôn mặt khá "Tây".
Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, việc Kiều Loan xuất hiện trên mạng xã hội với diện mạo khác lạ khiến khán giả không ngừng xôn xao bàn tán. Thậm chí có không ít người cho rằng Kiều Loan đã can thiệp "dao kéo" trên khuôn mặt. Nhất là sau khi nàng Á hậu chia sẻ bức ảnh chụp cận mặt cách đây vài ngày, fan đoán rằng cô đã được "người tình tin đồn" hỗ trợ tân trang nhan sắc. Hơn nữa, cô còn là đại sứ bệnh viên thẩm mỹ của vị bác sĩ này nên việc đụng chạm "dao kéo" cũng không có gì khó hiểu.
Kiều Loan vướng vào nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ với chiếc mũi cao khác thường
Trước đó người đẹp gây xôn xao với khuôn mặt dán băng gạc ở phần đầu sống mũi
Nhan sắc của Kiều Loan có sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ đường nét gương mặt ngày càng sắc sảo mà vóc dáng cũng bốc lửa và quyến rũ hơn
Kiều Loan là chủ nhân ngôi vị Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, cô đăng quang khi tròn 19 tuổi. Ở Kiều Loan toát lên nụ cười rạng rỡ, vẻ đẹp nữ tính, nhẹ nhàng cùng thần thái tự tin. Hiện Á hậu Kiều Loan đang đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế tại Miss Grand International 2019.
Hiện tại người đẹp vẫn chưa lên tiếng về tin đồn can thiệp "dao kéo" trên gương mặt
- Tên thật: Nguyễn Hà Kiều Loan
- Năm sinh: 2000
- Chiều cao: 1m70
- Quê quán: Quảng Nam