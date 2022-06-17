Gia thế chồng của Minh Hằng: Ở biệt thự chục tỷ, phó tổng giám đốc của công ty dệt

Sao Việt 17/06/2022 07:16

Sau khi tổ chức lễ ăn hỏi cùng chồng doanh nhân, gia thế của ông xã Minh Hằng khiến nhiều người bất ngờ vì khối tài sản khủng.

Sau khi tổ chức lễ ăn hỏi cùng chồng doanh nhân, gia thế chồng Minh Hằng khiến nhiều người bất ngờ vì khối tài sản khủng. Nơi đón dâu là căn biệt thự sang trọng, tọa lạc tại địa điểm đắt đỏ của Sài Gòn, chưa dừng lại ở đó người này còn được biết là phó giám đốc công ty dệt lớn.

Gia thế chồng của Minh Hằng: Ở biệt thự chục tỷ, phó tổng giám đốc của công ty dệt - Ảnh 1

 Trong lễ hỏi vừa qua, Minh Hằng và chồng đã “gây sốt” với hình ảnh môn đăng hộ đối khi hé lộ về hai căn biệt thự hoành tráng tại quận 2. Dinh thự rộng lớn của nữ diễn viên có lẽ nhiều người đã biết trước đó nhưng nơi ở của chồng cô nàng nhận được nhiều sự chú ý khi xa hoa không kém vợ.

Gia thế chồng của Minh Hằng: Ở biệt thự chục tỷ, phó tổng giám đốc của công ty dệt - Ảnh 2

 Chú rể đến nhà Minh Hằng trong lễ ăn hỏi với 14 chiếc xế hộp khá hoành tráng, sau khi rời nhà cô dâu đoàn xe đã đến nhà chồng nữ diễn viên. Được biết, căn biệt thự của ông xã Minh Hằng nằm trong khu vực quận 2, cách nhà người đẹp 8X không xa và tọa lạc tại khu đô thị đắt đỏ.

Gia thế chồng của Minh Hằng: Ở biệt thự chục tỷ, phó tổng giám đốc của công ty dệt - Ảnh 3
Xế hộp hoành tráng của ông xã Minh Hăng.

 

Gia thế chồng của Minh Hằng: Ở biệt thự chục tỷ, phó tổng giám đốc của công ty dệt - Ảnh 4
Gia thế của chồng nữ diễn viên nhận được nhiều sự chú ý.

 

Gia thế chồng của Minh Hằng: Ở biệt thự chục tỷ, phó tổng giám đốc của công ty dệt - Ảnh 5
Ngôi biệt thự xa hoa của ca sĩ Minh Hằng.

 

Gia thế chồng của Minh Hằng: Ở biệt thự chục tỷ, phó tổng giám đốc của công ty dệt - Ảnh 6
Cận cảnh bên trong khu đô thị (Ảnh: Cắt từ clip Dương Bảo Thủy).

 

Gia thế chồng của Minh Hằng: Ở biệt thự chục tỷ, phó tổng giám đốc của công ty dệt - Ảnh 7
Một góc của căn biệt thự (Ảnh: Cắt từ clip Dương Bảo Thủy).

 Đây là biệt thự được xây dựng theo mô hình chung, diện tích lớn nhỏ tùy thuộc vào giá tiền của chủ sở hữu. Theo nhiều thông tin bất động sản về các biệt thự tại đây dao động trong khoảng 30 - 35 tỷ đồng, có nhiều căn còn có trị giá cao hơn. Điều này khiến khán giả choáng ngợp trước một phần tài sản của chú rể.

Gia thế chồng của Minh Hằng: Ở biệt thự chục tỷ, phó tổng giám đốc của công ty dệt - Ảnh 8

 Trước đó, có rất nhiều thông tin về ông xã của "cô dâu tháng 6". Nhân vật này được cho là phó tổng giám đốc công ty dệt lớn ở Long An. Nửa kia của diễn viên Bẫy ngọt ngào hiện tại đã U50 nhưng trong nhiều hình ảnh mà cô chia sẻ ở đám cưới đều cho thấy sự phong độ, về vóc dáng rất xứng đôi với Minh Hằng.

Gia thế chồng của Minh Hằng: Ở biệt thự chục tỷ, phó tổng giám đốc của công ty dệt - Ảnh 9

 

Khi chia sẻ về chồng, Minh Hằng nói: "Anh ấy là một người đàn ông rất dễ thương, rất trẻ trung và thời thượng. Tôi luôn chọn đồ cho anh ấy. Toàn bộ đồ của anh là tôi mua hết. Thế nên, dù là doanh nhân nhưng anh ấy nhìn không khác nghệ sĩ là bao. Vì tôi thích vui, yêu niềm vui nên không thích những quy tắc. Làm gì thấy vui là được, mặc gì thấy vui là được".

Trong lễ hỏi vừa qua, cô nàng cũng đặt ra nhiều thử thách cho chồng và anh cũng thực hiện hết để chiều lòng vợ. Điều này có thể thấy ông xã của nữ diễn viên yêu chiều cô đến thế nào.

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Từ khóa:   #Minh Hằng biệt thự gia thế

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