Được xướng tên 'Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc nhất', Trấn Thành thẳng thừng: 'Tôi chưa xứng đáng nhận giải thưởng này'

Vào tối ngày 19/12, ê-kíp Bố già đã "thắng đậm" với 5 lần được xướng tên tại lễ trao giải Ngôi sao xanh 2021. Đồng thời, Trấn Thành cũng vô cùng xúc động và hạnh phúc khi "đứa con tinh thần" thành công hơn mong đợi.

Sau khi khởi chiếu trên toàn quốc, phim điện ảnh "Bố già" của Trấn Thành nhanh chóng "gây sốt" và đã xô đổ nhiều kỷ lục khủng trong lịch sử phòng vé Việt Nam. Tính đến ngày 20/11, "Bố già" đã cán mốc doanh thu khoảng 400 tỉ đồng. Trong Lễ trao giải Ngôi sao xanh 2021, không nằm ngoài dự đoán, tác phẩm điện ảnh của Trấn Thành liên tục được xướng tên ở các giải thưởng gồm Phim điện ảnh hay nhất, Nam diễn viên chính được yêu thích nhất (Trấn Thành), Nam và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn (Lê Giang và Tuấn Trần).

Phim điện ảnh 'Bố già' ôm trọn 5 giải thưởng tại Ngôi sao xanh 2021 - Ảnh: FBNV Đáng chú ý là một trong những giải quan trọng nhất Ngôi sao xanh là "Đạo diễn điện ảnh xuất sắc nhất" đã xướng tên Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng thắng với phim "Bố già". Do Vũ Ngọc Đãng không tham dự, nên Trấn Thành một mình nhận giải. Thắng nhiều giải, Trấn Thành vẫn phát biểu khiêm tốn: "Thành nghĩ mình chưa xứng đáng với giải thưởng này, vì tôi chỉ là một tân binh trong mảng này. Đây là lần đầu tiên tôi làm phim. Chữ 'Đạo diễn' tôi nghĩ là ý tưởng của tôi. Tôi thực hiện bộ phim này dựa trên những gì mà tôi tưởng tượng. Tôi chưa bao giờ học qua ngành đạo diễn và cũng chưa biết kỹ thuật quay phim nhiều. Tôi cũng không đủ giỏi để hiểu hết tất cả ngôn ngữ điện ảnh tuyệt vời nhất mà đưa vào tác phẩm của mình. Bố già được yêu thương có lẽ là chạm đến cảm xúc của các bạn, hoặc có lẽ giống với câu chuyện mà mọi người gặp phải trong cuộc sống. Tôi rất cảm ơn. Tôi nghĩ mình cũng gặp may mắn, bởi tôi chỉ là kể câu chuyện của mình ra thôi".

Trấn Thành cũng vô cùng xúc động và hạnh phúc khi 'đứa con tinh thần' thành công hơn mong đợi - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nam danh hài cũng không quên gửi lời cảm ơn đến "người bạn" đã đòng hành cùng anh trong suốt quá trình sản xuất bộ phim điện ảnh này. Anh bày tỏ: "Cảm ơn anh Đãng rất nhiều, vì anh đã sẵn sàng tham gia chỉ đạo bộ phim khi tôi ngỏ lời mời. Anh Đãng là một người anh vô cùng tuyệt vời. Nếu ai đã từng làm việc với anh Đãng, thì sẽ biết được anh ấy rất trách nhiệm và yêu công việc mình đang làm. Em xin cảm ơn anh Đãng rất rất nhiều vì đã đồng hành với em trong chặng đường làm tác phẩm đầu tay của em”. Đặc biệt, Trấn Thành dành lời khen cho đạo diễn Phan Gia Nhật Linh với bộ phim "Trạng Tý". Trong năm 2022, Trấn Thành hứa hẹn sẽ trở lại với các dự án điện ảnh kế tiếp - Ảnh: Internet Ngoài ra, ông xã của Hari Won cũng khẳng định rằng Những giải thưởng cao quý này cũng là động lực lớn nhất giúp anh làm tốt những công việc của mình sau này. Đồng thời, Trấn Thành hứa hẹn sẽ trở lại với các dự án điện ảnh kế tiếp, hi vọng sẽ không làm hội đồng nghệ thuật và những ai yêu thương mình thất vọng.

Lý Nhã Kỳ 'mua đứt' tất cả căn hộ trong chung cư 25 tầng, đi tới đâu 'rót tiền' tới đó Mới đây, nữ diễn viên gây bất ngờ khi ra mắt talkshow của riêng mình mang tên Trà chiều cùng "Mợ chảnh". Tại đây, người đẹp có dịp chia sẻ dài về cuộc sống ở độ tuổi 39 của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-xuong-ten-dao-dien-phim-dien-anh-xuat-sac-nhat-tran-thanh-thang-thung-toi-chua-xung-dang-nhan-giai-thuong-nay-442358.html