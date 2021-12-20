Đỗ Thị Hà check-in tại chợ Tân Bình, ai cũng tưởng đã âm thầm về nước nhưng sự thật lại thế này

Sao Việt 20/12/2021 12:04

Sau khi Miss World ra thông báo tạm dời Chung kết, Hoa hậu Đỗ Thị Hà có kết quả xét nghiệm âm tính đã đáp máy bay tới Mỹ trước khi về Việt Nam.

Sau khi chung kết Miss Word 2021 bị hủy do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Đỗ Thị Hà và các thí sinh sẽ trở về nước. Dù có buồn và hụt hẫng nhưng Đỗ Hà nhanh chóng lấy lại tinh thần và khẳng định sẽ sớm trở lại Puerto Rico để viết tiếp ước mơ chạm tay vào vương miện cao quý.

Đỗ Thị Hà check-in tại chợ Tân Bình, ai cũng tưởng đã âm thầm về nước nhưng sự thật lại thế này - Ảnh 1

Đến sáng nay (ngày 20/12), đại diện Việt Nam khiến dân tình ngỡ ngàng khi check in tại "Chợ Tân Bình". Cứ ngỡ Đỗ Hà đã âm thầm trở về nước sau khi Chung kết tạm hoãn, tuy nhiên sự thật là cô đang đi 1 khu chợ Việt Nam ở Mỹ.

Đỗ Thị Hà check-in tại chợ Tân Bình, ai cũng tưởng đã âm thầm về nước nhưng sự thật lại thế này - Ảnh 2Đỗ Thị Hà check-in tại chợ Tân Bình, ai cũng tưởng đã âm thầm về nước nhưng sự thật lại thế này - Ảnh 3

Do không có chuyến bay thẳng từ Puerto Rico về Việt Nam nên Đỗ Thị Hà phải bay sang Mỹ. Tại đây, cô được bạn thân đồng hành trên chuyến bay từ Puerto Rico về Mỹ.

Đỗ Thị Hà check-in tại chợ Tân Bình, ai cũng tưởng đã âm thầm về nước nhưng sự thật lại thế này - Ảnh 4

Đỗ Thị Hà check-in tại chợ Tân Bình, ai cũng tưởng đã âm thầm về nước nhưng sự thật lại thế này - Ảnh 5

Đỗ Thị Hà cho biết cô sẽ ở lại Mỹ 5 ngày trước khi bay về Việt Nam. Người đẹp chia sẻ sự háo hức khi sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi và khám phá xứ sở cờ hoa cùng bạn bè của mình trong lúc chờ chuyến bay về nước trong ít ngày tới.

Đỗ Thị Hà check-in tại chợ Tân Bình, ai cũng tưởng đã âm thầm về nước nhưng sự thật lại thế này - Ảnh 6Đỗ Thị Hà check-in tại chợ Tân Bình, ai cũng tưởng đã âm thầm về nước nhưng sự thật lại thế này - Ảnh 7

Trước khi tạm chia tay với Miss Word 2021, Đỗ Thị Hà chia sẻ: "Hà và các thí sinh khác đều buồn và tiếc nuối. Ai cũng đã trải qua một hành trình dài để đi được đến đây, chỉ còn 1 đêm thi cuối nữa thôi nhưng lại xảy ra điều không ai mong muốn.

Tuy nhiên sức khỏe là điều quan trọng, thí sinh và ban tổ chức đều tiếp xúc rất gần nên việc tạm hoãn cuộc thi là một quyết định cần thiết lúc này, để tránh tình trạng lây nhiễm nghiêm trọng hơn.

Việc quay lại thi tiếp sau 90 ngày sẽ ảnh hưởng phần nào đến lịch trình và dự định riêng của Hà cũng như các thí sinh.

Nhưng Hà vẫn tôn trọng quyết định của ban tổ chức. Dù cuộc thi kéo dài hơn dự kiến nhưng đã có một hành trình dài nỗ lực, nên Hà dự định vẫn quay lại để tham dự đêm chung kết Miss World 2021".

Đỗ Thị Hà check-in tại chợ Tân Bình, ai cũng tưởng đã âm thầm về nước nhưng sự thật lại thế này - Ảnh 8

Sau khi đêm chung kết Miss World 2021 bị huỷ bỏ vào phút chót vì dịch bệnh COVID-19, Đỗ Thị Hà và các thí sinh đã được xét nghiệm và người đẹp Việt Nam may mắn có kết quả âm tính.

Khi được hỏi về vương miện Miss World, nàng hậu sinh năm 2001 khẳng định không nghĩ tới nhưng cô đặt quyết tâm vào top 5 chung cuộc. Mặc dù hiện tại BTC đã có 70 - 80% kết quả nhưng Đỗ Thị Hà vẫn đặt niềm tin rằng sau 3 tháng nữa trở lại Miss World 2021, may mắn sẽ đến với cô.

Đỗ Thị Hà check-in tại chợ Tân Bình, ai cũng tưởng đã âm thầm về nước nhưng sự thật lại thế này - Ảnh 9

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