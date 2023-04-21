Diễn viên Hữu Tiến từng khốn đốn cảnh ‘gà trống nuôi con’, nay được nhận ‘quả ngọt’: Con gái thành công, tặng nhà cho bố

Phía sau màn ảnh, nam diễn viên “Giao thời” đã phải trải qua nhiều biến cố trong hôn nhân và thăng trầm trong cuộc đời.

Hữu Tiến là một nam diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng ở TP.HCM. Anh từng được khán giả biết đến với nhiều vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như: Mưa, Cánh bướm ảo ảnh, Dòng suối không cầu… Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh dữ dằn, ghê gớm trên sân khấu, cuộc đời của Hữu Tiến trải qua nhiều nỗi buồn: Tuổi thơ bị bỏ rơi, hôn nhân dở dang, chấp nhận cảnh "gà trống nuôi con" với không ít cơ cực...

Chân dung nam diễn viên Hữu Tiến - Ảnh: Internet Hơn 20 năm qua, Hữu Tiến sống cảnh "gà trống nuôi con", một mình chăm lo cho con gái - bé Ti (tên thật là Thủy Tiên). Anh cho biết cuộc hôn nhân đổ vỡ vì có những mâu thuẫn, khác biệt trong quá trình chung sống. Năm 1995, khi vợ mang bầu con gái, nam diễn viên từng níu kéo nhưng cuối cùng "không ráng nổi" vì hết duyên phận. Diễn viên Hữu Tiến cùng con gái - Ảnh: Internet Đến nay, ở độ tuổi U50, Hữu Tiến đang có cuộc sống êm ấm khi sự nghiệp tương đối thành công, con cái lớn khôn, trưởng thành. Bây giờ Thủy Tiên trưởng thành, nhưng cha con vẫn thân thiết, luôn dành thời gian ăn một bữa cơm cùng nhau trong ngày. Hữu Tiến kể con gái anh rất giỏi giang, kiên định, biết kiếm tiền và lo cho cha.

Diễn viên Hữu Tiến cùng con gái - Ảnh: Internet Trước đó, chia sẻ cới truyền thông, anh từng tiết lộ căn chung cư hiện tại mà 2 cha con đang ở có giá khoảng 20 tỷ đồng. "Lúc đầu tôi tưởng con 'nói chơi', ai dè con mua xong rồi mới đưa tôi xem bản vẽ. Gần đây dịp sinh nhật, con bé tặng tôi túi xách hàng hiệu nghe đâu khoảng 60 triệu đồng. Với tôi quà gì, giá tiền thế nào không quan trọng, mà cần nhất là sự quan tâm" - Hữu Tiến chia sẻ. Căn hộ chung cư cao cấp của Hữu Tiến và con gái - Ảnh: Internet Khi được hỏi về tương lai nếu con gái đi lấy chồng, diễn viên Mặt Trời Mùa Đông bật cười nói: 'Nếu bé Ti đi lấy chồng mà không dư dả thì tôi nói 2 vợ chồng cứ về đây ở, tôi ra ngoài. Còn ngược lại thì cứ về đây chơi. Nhà con mua tặng nhưng tôi không đứng tên căn nhà, tôi không nắm tài sản nên không lo lắng gì hết. Nhiều khi tôi ước 65 tuổi là tôi mất. Tôi thấy sống như vậy là đủ rồi. Sợ tuổi già không còn tỉnh táo, rồi mang gánh nặng cho con cái". Hữu Tiến bất ngờ khi con gái đi thi hoa hậu - Ảnh: Internet Con gái út của Hữu Tiến tên là Nguyễn Lê Thủy Tiên, sinh năm 1995. Cô sở hữu gương mặt rất thanh tú, thân hình mảnh khảnh, quyến rũ. Cô nàng 9x này cũng từng thử sức ở lĩnh vực điện ảnh trong một bộ phim mà bố làm đạo diễn. Nhờ nhan sắc thăng hạng, Thủy Tiên cũng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm chẳng kém cạnh mỹ nhân nào trong showbiz. Tuy nhiên, cô không tiếp tục theo đuổi con đường này mà hiện tại Thủy Tiên đang cố gắng nỗ lực tập trung cho công việc kinh doanh. Con gái Hữu Tiến có nhan sắc xinh đẹp và thân hình quyến rũ.

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