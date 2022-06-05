Dàn mỹ nhân Việt làm mới màu tóc với những màu nhuộm nổi bật : Ngô Thanh Vân, Tóc Tiên,...ai nấy cũng cá tính trẻ trung

Sao Việt 05/06/2022 08:42

Màu hồng tím của Hari Won hay màu cam san hô trên tóc của Quỳnh Anh Shyn đều là những xu hướng màu nhuộm hot năm 2022.

Mái tóc mới của Quỳnh Anh Shyn được mix giữa hai sắc độ đậm - nhạt của màu cam. Thay đổi màu tóc với tần suất dày đặc nên Quỳnh Anh Shyn thường chọn các màu nhuộm thật đậm để kéo dài thời gian giữ màu và chú trọng chăm sóc để hạn chế hư tổn cho mái tóc sau xử lý hóa chất.

Dàn mỹ nhân Việt làm mới màu tóc với những màu nhuộm nổi bật : Ngô Thanh Vân, Tóc Tiên,...ai nấy cũng cá tính trẻ trung - Ảnh 1

 Sau nhiều năm nuôi tóc dài, Ngô Thanh Vân chuyển sang tóc lob với độ dài lửng lơ, phần tóc mái được nhuộm highlight màu bạch kim, giúp 'đả nữ' màn ảnh Việt thêm trẻ trung, hiện đại.

Dàn mỹ nhân Việt làm mới màu tóc với những màu nhuộm nổi bật : Ngô Thanh Vân, Tóc Tiên,...ai nấy cũng cá tính trẻ trung - Ảnh 2

 Nhuộm màu nổi cho lớp tóc sát gáy tương tự ca sĩ Mlee là lựa chọn cho các cô nàng không muốn quá nổi bật. Bằng cách này, bạn cũng có thể hạn chế phần nào hư tổn cho tóc.

Dàn mỹ nhân Việt làm mới màu tóc với những màu nhuộm nổi bật : Ngô Thanh Vân, Tóc Tiên,...ai nấy cũng cá tính trẻ trung - Ảnh 3

 Những tháng đầu năm 2022 được cho là khoảng thời gian 'bùng nổ' với Hari Won khi cô liên tục 'F5' màu tóc. Sau khi thử nghiệm hàng loạt gam màu ấn tượng như bạch kim, vàng, tím xanh, tím khói... Hari hiện nhuộm màu hồng tím pastel.

Dàn mỹ nhân Việt làm mới màu tóc với những màu nhuộm nổi bật : Ngô Thanh Vân, Tóc Tiên,...ai nấy cũng cá tính trẻ trung - Ảnh 4

 Các gam màu khói giống mái tóc của Huyền Baby vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngoài tone xám khói của hot mom Hà thành, bạn có thể tham khảo nâu ánh xám, xám chì... giúp tôn da, phù hợp với tone da của phụ nữ châu Á.

Dàn mỹ nhân Việt làm mới màu tóc với những màu nhuộm nổi bật : Ngô Thanh Vân, Tóc Tiên,...ai nấy cũng cá tính trẻ trung - Ảnh 5

 Mix hai gam màu tím khói - hồng đỏ như Tóc Tiên cũng là lựa chọn lý tưởng bạn có thể tham khảo để 'F5' mái tóc trong mùa hè năm nay.

Dàn mỹ nhân Việt làm mới màu tóc với những màu nhuộm nổi bật : Ngô Thanh Vân, Tóc Tiên,...ai nấy cũng cá tính trẻ trung - Ảnh 6

 Tuy nhiên, các màu nhuộm tông sáng nhìn chung đều phải tẩy tóc, với mục đích làm tóc mất màu nguyên thủy. Màu nhuộm thường phai sau khoảng 2-3 tuần. Việc này cũng vô tình làm tóc trở nên yếu, xơ rối, dễ tổn thương hơn nên bạn hãy tham khảo kỹ về cách chăm sóc tóc sau nhuộm để 'bảo toàn' mái tóc khỏe đẹp.

 

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Từ khóa:   Tóc Tiên nhuộm màu xu hướng

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