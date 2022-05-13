Sao nữ Việt sở hữu đôi mắt HÚT HỒN thiên hạ, dân tình ĐỔ GỤC vì quá ĐẸP

Sao nữ Việt sở hữu đôi mắt đẹp, sáng trong như pha lê.

Trúc Anh Không phải ngẫu nhiên hay may mắn mà diễn viên trẻ Trúc Anh lọt qua 1.400 ứng viên để đảm nhận vai chính trong bộ phim "Mắt biếc".

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, trong sáng đặc biệt là đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước, cứ như đang chuẩn bị rơi lệ. Đây chính là đôi mắt từng ám ảnh biết bao thế hệ độc giả của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nay cuối cùng cũng đã xuất hiện trên phim.

Trúc Anh hút hồn người đối diện bởi vẻ đẹp trong trẻo, mộc mạc khi sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu với hai lúm đồng tiền, chiếc mũi thanh thoát và môi hình trái tim, đặt biệt là đôi mắt "biết nói". Đôi mắt khiến người khác bị ấn tượng, dù chỉ nhìn thoáng qua. "Sức mạnh chủ yếu của Hà Lan nằm ở đôi mắt. Đôi mắt có hàng mi dài, lúc nào cũng mở to, hồn nhiên và ngơ ngác"- những lời tự sự của nhân vật Ngạn trong phim cũng đủ để miêu tả về vẻ đẹp của đôi mắt Hà Lan.

Ninh Dương Lan Ngọc Là thế hệ "ngọc nữ" đang tiếp nối Hà Tăng, Ninh Dương Lan Ngọc chứng minh tài lẫn sắc đều vẹn toàn. Song, nếu để ý có thể thấy, Lan Ngọc cũng sở hữu đôi mắt biết cười giống đàn chị Tăng Thanh Hà. Song, nếu để ý có thể thấy, Lan Ngọc cũng sở hữu đôi mắt biết cười giống đàn chị Tăng Thanh Hà. Không những thế, ánh mắt của Lan Ngọc còn toát lên sự thông minh, trong trẻo nhưng cũng rất ấm áp. Hoàng Thùy Linh Hoàng Thùy Linh là 1 sao nữ triển vọng, càng ngày càng nổi tiếng trong giới giải trí Việt Nam. Có được thành quả này phần lớn là nhờ vào tài năng, sự rèn rũa khắc nghiệt, học hỏi nghiêm túc trong thời gian dài của Hoàng Thùy Linh, nhưng cũng nhờ một phần vô cùng quan trọng vào thân hình quyến rũ với những đường nét sắc sảo, nhất là đôi mắt to tròn sắc sảo với lông mi dài và dày, cong vút quyến rũ, khiến cho người đối diện khó mà rời mắt khỏi.

Hoàng Thùy Linh là số ít sao nữ Việt sở hữu đôi mắt cũng như thân hình đẹp tự nhiên, không hề dao kéo, rất đáng ngưỡng mộ.

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