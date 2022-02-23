"Ngọc nữ thế hệ mới" Ninh Dương Lan Ngọc tự tin khoe body nóng bỏng sau nghi vấn dao kéo vòng 1

Ninh Dương Lan Ngọc tự tin khoe đường cong chữ S, vẻ ngoài tràn đầy sức sống trong những hình ảnh mới nhất.
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Ninh Dương Lan Ngọc được xem là "Ngọc nữ thế hệ 9X của màn ảnh". Cô nàng từng khẳng định bản thân qua nhiều tác phẩm đình đám. Thời gian gần đây, Ninh Dương Lan Ngọc đặc biệt gây chú ý với những bộ phim chủ đề "gái già" của Nam Cito và Bảo Nhân.
Ngoài sở hữu gương mặt đẹp, không lẫn với những mỹ nhân khác, Lan Ngọc còn có một hình thể đẹp, nuột nà, gợi cảm. Cô thường xuyên "đốt mắt" khán giả với những khoảnh khắc nóng bỏng, cuốn hút trong trang phục bikini.
Mới đây, khi đi nghỉ dưỡng ở một resort 5 sao đắt đỏ, Ninh Dương Lan Ngọc cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc sexy trong một đoạn clip. Trong bộ bikini hai mảnh, người đẹp tự tin khoe vòng một đầy đặn, eo nhỏ nhắn cùng đôi chân thon dài. Loạt ảnh sexy của người đẹp nhanh chóng thu về hàng chục nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội.
Làn da trắng mịn, đường cong gợi cảm, đặc biệt là vòng eo gọn gàng quyến rũ của Ninh Dương Lan Ngọc nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.