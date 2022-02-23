"Ngọc nữ thế hệ mới" Ninh Dương Lan Ngọc tự tin khoe body nóng bỏng sau nghi vấn dao kéo vòng 1

Ninh Dương Lan Ngọc được xem là "Ngọc nữ thế hệ 9X của màn ảnh". Cô nàng từng khẳng định bản thân qua nhiều tác phẩm đình đám. Thời gian gần đây, Ninh Dương Lan Ngọc đặc biệt gây chú ý với những bộ phim chủ đề "gái già" của Nam Cito và Bảo Nhân.

Ngoài sở hữu gương mặt đẹp, không lẫn với những mỹ nhân khác, Lan Ngọc còn có một hình thể đẹp, nuột nà, gợi cảm. Cô thường xuyên "đốt mắt" khán giả với những khoảnh khắc nóng bỏng, cuốn hút trong trang phục bikini.