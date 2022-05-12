Top sao nữ Việt có đôi chân hút hồn người khác vì quá NUỘT

Sao Việt 12/05/2022 19:53

Mời bạn đọc ngắm nhìn những đôi chân bạc tỷ của các sao nữ Việt.

Bích Phương

Bích Phương sở hữu đôi chân dài và thẳng tắp, không một tỳ vết. Hiểu được lợi thế của mình, nữ ca sĩ thường xuyên chọn diện những kiểu trang phục như váy ngắn, đầm dạ hội xẻ tà, hay chân váy bất đối xứng…

Top sao nữ Việt có đôi chân hút hồn người khác vì quá NUỘT - Ảnh 1
Cặp chân của Bích Phương đẹp hoàn hảo đến nỗi, mỗi lần diện đồ ngắn, vóc dáng nuột nà của cô cũng có thể trở thành chủ đề được dân tình quan tâm, khen ngợi. 

Không chỉ khéo chọn đồ, Bích Phương còn rất cao tay khi chăm diện các kiểu giày như cao gót mũi nhọn, sandal quai ngang, nhờ vậy mà cặp chân càng dài miên man, hút mắt.

Thanh Hằng

Thanh Hằng từ lâu đã là một siêu mẫu có tiếng trong làng người mẫu Việt, cô từng gây ấn tượng với mọi người bởi đôi chân dài 1m12 của mình.

Top sao nữ Việt có đôi chân hút hồn người khác vì quá NUỘT - Ảnh 2
Mỗi lần xuất hiện, Thanh Hằng lại khiến người hâm mộ trầm trồ vì đôi chân đẹp, nuột nà, săn chắc.

Mai Phương Thúy

Top sao nữ Việt có đôi chân hút hồn người khác vì quá NUỘT - Ảnh 3

Mai Phương Thúy với đôi chân dài miên man. Cô được công chúng đánh giá là nàng hậu có đôi chân dài đẹp nhất. Cô thường xuyên chọn các loại váy ngắn, váy xẻ để tôn vinh lợi thế đôi chân.

Ninh Dương Lan Ngọc

Top sao nữ Việt có đôi chân hút hồn người khác vì quá NUỘT - Ảnh 4
Sở hữu chiều cao 1m64, lép vế hơn các mỹ nhân trên nhưng Ninh Dương Lan Ngọc quyến rũ chẳng hề kém cạnh.

Nữ diễn viên cũng sở hữu cặp chân thon thả, nuột nà và rất chăm diện váy ngắn để phát huy lợi thế vóc dáng. Tuy nhiên, những màn khoe chân của Ninh Dương Lan Ngọc không chỉ để ngắm. Chị em còn có thể học hỏi từ cô những kiểu giày rất nịnh chân, đó là giày mũi nhọn, mule hoặc Mary Jane.

Tóc Tiên

Top sao nữ Việt có đôi chân hút hồn người khác vì quá NUỘT - Ảnh 5
Nữ ca sĩ Tóc Tiên nổi tiếng với vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" cùng đôi chân thẳng tắp, nuột nà.

Tuy rằng có thể hình tượng gợi cảm mà cô đang theo đuổi khiến nhiều người phải nhíu mày nhưng không ai có thể phủ nhận sức hấp dẫn từ nữ ca sĩ trẻ này.

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Từ khóa:   các sao nữ Việt Bích Phương Tóc Tiên Thanh Hằng

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