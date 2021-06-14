Dân mạng tìm ra bằng chứng nghi Phi Nhung sang Mỹ lưu diễn để trốn tránh ồn ào giữa lúc thị phi bủa vây?

Hình poster ca nhạc tại nước ngoài có mặt ca sĩ Phi Nhung đang được dân mạng lan truyền khiến nhiều người nghi ngờ nữ ca sĩ đi lưu diễn để tránh thị phi.

Những ngày vừa qua, ca sĩ Phi Nhung liên tục bị bốc phốt về việc nhận nhiều con nuôi chỉ để trục lợi. Đặc biệt, trong chuỗi ồn ào này, scandal lớn nhất cô vướng phải là chuyện không minh bạch tiền cát-xê với con nuôi Hồ Văn Cường. Trước nhiều chỉ trích gay gắt của khán giả, đâu đó lại dấy lên tin đồn rằng Phi Nhung sắp sang Mỹ để "lẩn trốn" những lùm xùm này. Sự việc chưa được xác thực thì mới đây, dân mạng lại bất ngờ lan truyền poster một chương trình ca nhạc trong đó có hình ảnh của Phi Nhung.

Poster ca nhạc tại Mỹ có hình ảnh Phi Nhung được CĐM truyền tay nhau - Ảnh: Internet

Đây là một chương trình ca nhạc quen thuộc với nhiều người hâm mộ. Trên tấm poster của đêm nhạc có để thời gian tổ chức là chủ nhật, ngày 22/8/2021. Trước đó, nghi vấn Phi Nhung chuẩn bị trở về Mỹ giữa loạt thị phi bắt nguồn từ một bài đăng trên Facebook của một bầu show, quản lý.

Tin đồn ca sĩ Phi Nhung đi lưu diễn để tránh 'thị phi' bắt nguồn từ bài đăng này - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi poster được lan truyền, dân mạng cho rằng Phi Nhung đang tránh thị phi bằng cách đi lưu diễn.

Bình luận mỉa mai của các antifan - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài các bình luận công kích, cũng có một số người bênh vực Phi Nhung và cho rằng lịch lưu diễn nếu có như trên poster thì cũng là lịch đã sắp xếp và có từ trước nên bắt buộc phải tham gia.

- Chả nhẽ ca sĩ không được đi show nước ngoài à, sang hát xong lại về chứ có trốn hẳn đâu;

- Lịch này người ta xếp trước cả năm rồi chứ có phải mới xếp đâu.

Phi Nhung và những màn đáp trả thị phi: Từ đăng đàn tố con nuôi đến 'đạp lên dư luận mà sống' khi bị đồn cặp kè trai trẻ Là một nghệ sĩ có thâm niên vài chục năm trong nghề, Phi Nhung đã trải qua không ít khó khăn cùng với việc vô tình dính phải những scandal từ trên trời rơi xuống. Với mỗi vụ việc, nữ ca sĩ lại có những cách đối phó khác nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-tim-ra-bang-chung-nghi-phi-nhung-sang-my-luu-dien-de-tron-tranh-on-ao-giua-luc-thi-phi-bua-vay-408773.html