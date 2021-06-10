Hát đám cưới cát-xê tới 10.000 USD, cuộc sống ca sĩ Phi Nhung có ‘xa hoa’ như lời bà Phương Hằng nói?

Sau những ồn ào bị chỉ trích nhận con nuôi để trục lợi, không ít người đang rất tò mò Phi Nhung đang sống ra sao và giàu có cỡ nào.

Tối ngày 5/6, trong livestream của nữ đại gia Phương Hằng có nhắc đến nhân vật "Phi Phi cô nương" chính là người đứng sau đánh sập hàng loạt trang, kênh của bà. Đồng thời, nữ doanh nhân còn cho biết, nhân vật này không hề "tầm thường", đã làm nhiều việc không thể chấp nhận được. Bên cạnh đó, "Phi Phi" còn có lối sống cực kỳ "xa hoa". Mặc dù bà Phương Hằng không nói đích danh, chỉ dùng biệt hiệu nhưng cư dân mạng đã ngay lập tức "chỉ mặt" nhân vật được nhắc đến chính là ca sĩ Phi Nhung. Trước thông tin này, không ít người hâm mộ cũng tỏ ra khá tò mò không biết cuộc sống của Phi Nhung "xa hoa" như thế nào.

Nữ đại gia cho biết 'Phi Phi cô nương' chính là người đứng sau đánh sập hàng loạt trang, kênh của bà - Ảnh: Internet Tính đến thời điểm hiện tại, ca sĩ Phi Nhung đã hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm và có chỗ đứng nhất định trong showbiz Việt, nên mức cát xê cũng tỉ lệ thuận với số năm đó. Trong một lần hiếm hoi mà Phi Nhung chia sẻ, mức thù lao hát trong đám cưới tại Hà Tĩnh lên tới 10.000 USD (gần 230 triệu đồng). Kèm theo đó, vì quá mến mộ nữ ca sĩ nên gia đình này còn tặng thêm 1 bức tượng gỗ trị giá 5.000 USD (gần 115 triệu đồng). Năm 2015, Phi Nhung cũng từng xuất hiện tại một đám cưới với cát xê lên tới 15.000 USD. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng minh Phi Nhung là một trong những nghệ sĩ có thu nhập khủng trong showbiz Việt. Ca sĩ Phi Nhung tiết lộ mức thù lao từng hát trong một đám cưới lên tới 10.000 USD (gần 230 triệu đồng) - Ảnh: Internet Thời gian gần đây, nữ ca sĩ còn liên tục góp mặt trong các chương trình truyền hình với nhiều vai trò như: Người chơi, khách mời cố vấn chương trình, ban giám khảo. Nhiều người cho rằng, muốn mời được Phi Nhung nhà sản xuất phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Ngoài ra, Phi Nhung còn là khách mời trong nhiều vở kịch, chương trình truyền hình thực tế,...

Ngoài công việc chính là hoạt động nghệ thuật, Phi Nhung cũng đầu tư làm kinh doanh và thành công với nhiều nhà hàng chay tại TP HCM. Phi Nhung tham gia nhiều chương trình trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet Mặc dù có nguồn thu nhập khủng nhưng nữ ca sĩ rất kín tiếng đời tư, ít khoe khoang về nhà cửa, xế hiệu hay các món trang sức đắt tiền. Những lần hiếm hoi Phi Nhung khoe xe hay đồ hiệu đều là quà tặng từ con gái ruột Wendy. Ngoài ra, nhà riêng của Phi Nhung ở tại Việt Nam và Mỹ còn gây bất ngờ hơn vì không xa hoa, sang chảnh như nhiều nghệ sĩ khác. Căn nhà của nữ ca sĩ tại Mỹ mặc dù có diện tích rộng rãi, tuy nhiên nội thất bên trong lại rất đơn giản theo kiểu nhà truyền thống, tạo cảm giác ấm cúng. Ngoài ra, tại Việt Nam, Phi Nhung cũng xây dựng 1 căn nhà ở Bình Phước làm nơi nuôi dạy 23 người con nuôi. Ngôi nhà của Phi Nhung và con gái Wendy tại Mỹ - Ảnh: Internet Phòng ngủ trong căn hộ ở Mỹ được nữ ca sĩ hé lộ - Ảnh: Internet Tại Việt Nam, cô cũng có 1 căn nhà lớn để nuôi dạy 23 người con nuôi - Ảnh: Internet Trên trang Facebook cá nhân, Phi Nhung cũng thường xuyên khoe ảnh đi du lịch khắp nơi trong nước và thế giới nhưng gây chú ý nhất là nữ ca sĩ diện đồ rất giản dị, hiếm khi mới thấy nữ ca sĩ lên đồ hiệu sang chảnh. Cô thường xuyên du lịch trong và ngoài nước, di chuyển trên khoang thương gia - Ảnh: Internet Không quá đầu tư cho vẻ hào nhoáng bên ngoài, Phi Nhung đa phần sử dụng khối tài sản cho việc thiện nguyện. Hiện, nữ ca sĩ đã nhận nuôi 23 người con. Cô còn xây dựng một ngôi nhà tại tỉnh Bình Phước để làm nơi ở thuận tiện nuôi dưỡng các con. Trái ngược với các nghệ sĩ thường khoe cuộc sống sang chảnh, khán giả chỉ bắt gặp hình ảnh Phi Nhung ăn mặc giản dị đi làm những công việc thiện nguyện ý nghĩa, một người được biết đến với trái tim nhân ái.

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