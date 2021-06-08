Bị 'tố' nhận nhiều con nuôi để trục lợi, Phi Nhung 'khóc hết nước mắt': 'Em mồ côi ba mẹ từ rất sớm nên em thấu hiểu điều đó hơn'

Trước những lời 'vạch tội' của bà Phương Hằng, ca sĩ Phi Nhung đã lên tiếng giải thích về lý do tại sao cô nhận nhiều con nuôi.

Những ngày vừa qua, ca sĩ Phi Nhung bất ngờ bị bà Phương Hằng cho rằng nhận nhiều con nuôi chỉ để lấy tiền từ thiện và còn kiểm soát, bóc lột các con. Bên cạnh đó, con ruột ở nước ngoài thì không lo lắng, còn mình ở Việt Nam lo chuyện bao đồng. Trước những lời "vạch tội" của bà Phương Hằng, mới đây, Phi Nhung đã chính thức lên tiếng giải thích về sự việc này và cô khẳng định mình lên tiếng là vì thương khán giả. Nữ ca sĩ còn bày tỏ rằng cô cảm thấy bất an khi nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi cho mình.

Phi Nhung bị 'tố' nhận nhiều con nuôi chỉ để lấy tiền từ thiện - Ảnh: Internet Nữ ca sĩ tâm sự rằng lúc nhỏ cô bị để lại ở chùa vì thời xưa có những định kiến xã hội về con lai mà cô không thể đi theo mẹ. Sau một thời gian, bà ngoại ẵm Phi Nhung về nhà và được ông ngoại chấp thuận cho ở chung. Mẹ của ca sĩ Phi Nhung đã bước thêm một bước nữa và từ đó, Phi Nhung không được gặp, không được kêu tiếng "mẹ ơi". Đến năm 8 tuổi, Phi Nhung được mẹ kêu về ở chung với gia đình nhưng sau đó 2 năm, mẹ của Phi Nhung cũng qua đời. Xuất phát từ việc mồ côi cha mẹ từ nhỏ và thiếu thốn tình thương gia đình như vậy nên đó chính là lý do khiến Phi Nhung nhận nhiều con nuôi. Cô mong muốn có thể san sẻ được tình thương với những đứa trẻ cơ nhỡ như mình, cho các em thấy được, có mẹ trên cuộc đời này sướng như thế nào! Phi Nhung nghẹn ngào chia sẻ: "Em mồ côi ba mẹ từ rất sớm nên em càng thấu hiểu điều đó hơn".

Phi Nhung và các con nuôi - Ảnh: Internet Chia sẻ trong nước mắt, nữ ca sĩ nói thêm rằng cô rất "thèm" gọi tiếng mẹ nhưng cô không dám, cho đến khi mẹ qua đời, nữ ca sĩ mới dám lại gần cầm chân mẹ và hứa sẽ chăm sóc cho các em, cô xúc động nói: "Em rất là thần tượng mẹ em. Tuy là được ở chung với mẹ nhưng cũng chưa bao giờ Phi Nhung dám kêu mẹ ơi mặc dù em rất là thèm được kêu”. Lý do Phi Nhung muốn nhận nhiều con là vì cô muốn các trẻ cơ nhỡ có thể cảm nhận được có mẹ trên cuộc đời này sướng như thế nào - Ảnh: Internet Hiện tại, Phi Nhung nhận nuôi 23 người con và chỉ có một cô con gái ruột duy nhất hiện đang sinh sống tại Mỹ. Về chuyện bị tố nhận nhiều con nuôi để trục lợi vẫn chưa rõ thực hư thế nào. Nhiều khán giả cũng khuyên nữ ca sĩ cứ mặc kệ tin đồn, nếu mình làm việc tốt thì không sợ điều tiếng xấu.

‘Văn phong khéo léo, lối viết mạch lạc’ trong tâm thư Hồ Văn Cường gửi Phi Nhung khiến CĐM nghi vấn có người ‘viết dùm’? Sau khi cư dân mạng ồn ào nghi vấn Phi Nhung nhận con nuôi để trục lợi cá nhân, Hồ Văn Cường đã viết tâm thư bênh vực mẹ nuôi nhưng lại bị soi ra tình tiết đáng ngờ.

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