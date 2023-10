Bí mật đời tư 'gian truân' của Phi Nhung: Trưởng thành rất sớm từ nghèo khó, 'hồng nhan' nhưng ‘đa đoan’ và lận đân

Phi Nhung phải bươn chải cuộc sống từ khi còn nhỏ - Ảnh: FBNV

May mắn thay, giọng ca "Năm 17 tuổi" đã được bảo lãnh sang Mỹ định cư theo diện con lai do bởi người mợ đang định cư tại tiểu bang Florida. Khi mới sang Mỹ, người đẹp được một tổ chức từ thiện dạy tiếng Anh trong 6 tháng và đào tạo cấp chứng chỉ dọn dẹp vệ sinh để đi làm ở khách sạn. Buổi đêm, cô lại tranh thủ thời gian may vá thuê. Đồng thời, cô còn làm công nhân sản xuất đèn cầy và đóng hộp thực phẩm. Trong khoảng thời gian phải làm hai công việc song song, cô nàng chỉ được ngủ 3 tiếng mỗi ngày.

Nữ ca sĩ được mợ bảo lãnh qua Mỹ

Sau khi nghe lời khuyên từ nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh, Phi Nhung quyết định chuyên tâm đi theo con đường nghệ thuật ca hát của mình mà bấy lâu cô chưa thể thực hiện được. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, cuối cùng, Phi Nhung cũng gặt hái được thành công đầu tiên sau bài song ca với nam danh ca Thái Châu tại Hollywood Night 15. Kể từ đó, khán giả biết đến cô như một hiện tượng của làng nhạc hải ngoại trữ tình.