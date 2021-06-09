Bí mật đời tư 'gian truân' của Phi Nhung: Trưởng thành rất sớm từ nghèo khó, 'hồng nhan' nhưng ‘đa đoan’ và lận đân

Sao Việt 09/06/2021 07:12

Phải lo toan và bươn chải cuộc sống từ rất sớm, ca sĩ Phi Nhung chỉ biết lấy âm nhạc làm nguồn động lực để bản thân luôn cố gắng và gặt hái được nhiều thành công cho đến nay.

Phi Nhung sinh năm 1972 tại Pleiku, hiện là nữ ca sĩ nổi đình nổi đám của showbiz Việt. Cô nàng được ưu ái hơn khi sở hữu vẻ đẹp lai bởi cô mang hai dòng máu Mỹ - Việt, cha cô là người Mỹ và mẹ là người Việt. Tuy nhiên, dù hoạt động trong làng giải trí đã lâu, nhưng nữ ca sĩ khá kín tiếng và ít khi chia sẻ về chuyện đời tư của mình. Song, mới đây, cư dân mạng bắt đầu "lật lại" quá khứ và soi ra loạt đời tư đầy gian truân của nữ ca sĩ.

Năm Phi Nhung mới được 11 tuổi, mẹ cô qua đời. Sau đó, nữ ca sĩ phải về ở với ông bà ngoại. Đồng thời, cô phải tự trang trải cuộc sống, kiếm tiền để chăm sóc 5 đứa em cùng mẹ khác cha và mấy đứa cháụ khác.

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Phi Nhung phải bươn chải cuộc sống từ khi còn nhỏ - Ảnh: FBNV

May mắn thay, giọng ca "Năm 17 tuổi" đã được bảo lãnh sang Mỹ định cư theo diện con lai do bởi người mợ đang định cư tại tiểu bang Florida. Khi mới sang Mỹ, người đẹp được một tổ chức từ thiện dạy tiếng Anh trong 6 tháng và đào tạo cấp chứng chỉ dọn dẹp vệ sinh để đi làm ở khách sạn. Buổi đêm, cô lại tranh thủ thời gian may vá thuê. Đồng thời, cô còn làm công nhân sản xuất đèn cầy và đóng hộp thực phẩm. Trong khoảng thời gian phải làm hai công việc song song, cô nàng chỉ được ngủ 3 tiếng mỗi ngày.

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Nữ ca sĩ được mợ bảo lãnh qua Mỹ - Ảnh: FBNV

Sau khi nghe lời khuyên từ nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh, Phi Nhung quyết định chuyên tâm đi theo con đường nghệ thuật ca hát của mình mà bấy lâu cô chưa thể thực hiện được. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, cuối cùng, Phi Nhung cũng gặt hái được thành công đầu tiên sau bài song ca với nam danh ca Thái Châu tại Hollywood Night 15. Kể từ đó, khán giả biết đến cô như một hiện tượng của làng nhạc hải ngoại trữ tình.

Bí mật đời tư 'gian truân' của Phi Nhung: Trưởng thành rất sớm từ nghèo khó, 'hồng nhan' nhưng ‘đa đoan’ và lận đân - Ảnh 3
Trong khoảng thời gian ở Mỹ, cô phải làm hai công việc song song nên chỉ được ngủ 3 tiếng mỗi ngày - Ảnh: FBNV

Năm 1998, Phi Nhung là nữ ca sĩ phát hành nhiều album nhất và lập kỷ lục bán đĩa nên được mọi người và thính giả trên thế giới mệnh danh là “Nữ hoàng đĩa hát”. Sau đó là hàng loạt tuyệt phẩm song ca, đơn ca được cộng tác với trung tâm Thúy Nga, Asia như Năm 17 tuổi, Rồi 20 năm sau, Chuyện làm dâu…. Sau đó, cô trở về Việt Nam và tham gia nhiều lĩnh vực khác như diễn viên truyền hình, điện ảnh, diễn viên hài, cải lương, kịch nói.

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Sau khi qua Mỹ, cô theo đuổi sự nghiệp ca hát và mang về nhiều thành công nhất định - Ảnh: FBNV

Không chỉ là nữ ca sĩ đình đám của Vbiz, Phi Nhung còn được biết đến là mẹ nuôi của 23 đứa trẻ. Nhưng ít ai biết được nữ ca sĩ còn có một cô con gái năm nay đã 29 tuổi đang làm y tá tại Mỹ. Theo như chia sẻ trong quá khứ của cô, vào năm 20 tuổi, nữ ca sĩ đã hạ sinh con gái nhưng không dám kể với người thân và tự mình lái xe đến bệnh viện để sinh con. Đến khi con gái mới tròn 1 tháng tuổi, người mẹ này đã mang cả con tới xưởng may vừa làm việc vừa trông con. 

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Phi Nhung và cô con gái Wendy trong khoảng thời gian sống tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Vốn là người kín tiếng nên những thông tin hiếm hoi về chồng cũ của Phi Nhung khiến nhiều người tò mò. Từng có một thời gian 'dính' tin đồn Mạnh Quỳnh là cha của con gái Wendy, Phi Nhung đã lên tiếng rằng cha của bé Wendy là người Việt Nam và vẫn dành sự quan tâm của một người cha cho con. Và bao nhiêu năm qua, tuy không ở cùng nhau nhưng chưa bao giờ cô bé bị thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Ở độ tuổi U50, bà mẹ đông con nhất Vbiz vẫn cô đơn lẻ bóng.

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Nữ ca sĩ hiện đang rất hạnh phúc và tự hào về cô con gái duy nhất của mình - Ảnh: FBNV
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Phi Nhung là nữ nghệ sĩ thuộc hàng hot của Vbiz hiện nay - Ảnh: FBNV

Dù đã đạt được rất nhiều thành công trong con đường nghẹ thuật, nhưng Phi Nhung vẫn luôn công hiến hết mình, làm mới mình ở nhiều lĩnh vực mới để không phụ lòng các khán giả. Với giọng ca mộc mạc và thiên bẩm của mình, nữ ca sĩ thường hát những bài hát có chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, đồng cảm sâu sắc với số phận của những người phụ nữ hay tình yêu đôi lứa để phục vụ cho người hâm mộ.

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