Dọn nhà kho tôi phát hiện túi nilon đen cũ kỹ bị chuột gặm, mở ra xem thì bật ngửa khi nhìn thấy thứ này bên trong

Tâm sự 04/05/2024 22:22

Trong đó có một cái tủ gỗ đã cũ, tôi mở ra để sắp xếp lại, xem có gì cũ quá thì vứt đi, không để chật chội trong nhà. Chẳng ngờ được, tôi nhìn thấy một túi nilon cũ rách bị chuột gián cắn xé. Mở ra xem mà bàng hoàng khó tả.

Từ ngày lấy nhau, chồng tôi thành thật nói với tôi lương của anh 20 triệu mỗi tháng, không có nguồn thu nhập nào khác. Mỗi tháng, chồng đưa tôi 18 triệu, còn 2 triệu anh dằn túi để đi đường, giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp. Nếu anh cần thêm thì sẽ nói với tôi để lấy thêm.

Chồng tôi thú nhận anh có thói vung tiền quá trán nên nhờ tôi giữ hộ. Anh nói đưa tiền cho tôi để tôi chăm lo cho gia đình, nuôi nấng con cái. Chồng tôi cũng không ngại đưa nhiều tiền cho vợ, anh cho rằng đó là trách nhiệm của người chồng, để vợ giữ tiền thì gia đình mới hạnh phúc được. Bởi thế, tôi thấy mình may mắn khi lấy được tấm chồng biết suy nghĩ thấu đáo như thế. Nhiều khi thấy chồng thành thật, tôi còn nhét vào ví thêm tiền để anh dùng khi ra ngoài.

Đến một ngày, tôi dọn lại nhà kho sau nhà. Trong đó có một cái tủ gỗ đã cũ, tôi mở ra để sắp xếp lại, xem có gì cũ quá thì vứt đi, không để chật chội trong nhà. Chẳng ngờ được, tôi nhìn thấy một túi nilo cũ rách bị chuột gián cắn xé.

Dọn nhà kho tôi phát hiện túi nilon đen cũ kỹ bị chuột gặm, mở ra xem thì bật ngửa khi nhìn thấy thứ này bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu tôi nghĩ chắc do tôi hay chồng bỏ quên thứ gì trong đó, định mang đi vứt đi. Nhưng khi tôi cầm túi mang đi thì bất chợt rớt ra một tờ 500 ngàn dính bụi bặm. Tôi dốc hết túi nilon xuống sàn thì bàng hoàng khi thấy một xấp tiền 500 ngàn rơi đầy trên sàn. Những tờ tiền này bị để quá lâu trong tủ cũ nên bị mọt, gián gặm rách.

Tôi đếm hết chỗ tiền thì có khoảng 30 triệu. Đây chắc chắn là khoảng tiền chồng tôi cất ở đây. Nhưng tôi không biết có phải là quỹ đen của chồng không, hay là tiền bí mật nào đó mà chồng tôi phải giấu ở nơi cũ kỹ bụi bặm thế này. Đây là chiếc tủ bị vứt trong kho từ nhiều năm rồi, vì tiếc của nên tôi vẫn chưa muốn vứt đi.

Nhìn qua thì tôi có thể chắc chắn rằng chồng tôi để tiền ở đây nhưng lại không đụng tới trong một thời gian dài, có khi nào anh đã quên đi không? Tôi cứ nghĩ mãi không biết có nên nói thẳng với chồng để anh không dám lập quỹ đen giấu vợ nữa. Hay là tôi cứ im lặng mang ra ngân hàng để đổi thành tiền mới không biết có được không? Tôi không biết phải làm thế nào, mọi người cho tôi ý kiến với!

Ngược đời, biết chồng có nhân tình tôi còn chưa kịp xử lí thì ả đã tìm đến tận nơi để đe dọa ‘nóc nhà’

Ngược đời, biết chồng có nhân tình tôi còn chưa kịp xử lí thì ả đã tìm đến tận nơi để đe dọa ‘nóc nhà’

Nghe cô ả tuôn ra một tràng dài, Hằng còn tưởng đâu mình mới là người đi giật chồng người khác. Quá kinh ngạc nên khi cô ả kia bỏ đi rồi, Hằng vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva phát hiện quỹ đen của chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Vận đỏ như son đúng ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp được Thần may mắn chỉ lối đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp được Thần may mắn chỉ lối đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (19/9/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Cuối ngày hôm nay (19/9/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 39 phút trước
Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 9 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu