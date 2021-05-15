Con gái Đoan Trang được mẹ ‘cưng như trứng’, mỗi sáng đều cho uống loại nước ‘thần thánh’ này

Đoan Trang và gia đình đang bắt đầu thích nghi và quen với cuộc sống mới ở Singapore.

Những ngày này, Đoan Trang và gia đình đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc nơi đảo quốc sư tử. Rời Việt Nam theo chồng sang Singapore định cư, giọng ca "Tóc hát" đang thích nghi và quen dần với cuộc sống mới. Cả gia đình nữ ca sĩ đang thưởng thức bữa ăn tại một khách sạn nổi tiếng bậc nhất Singapore Sau những ngày cách ly y tế, Đoan Trang cùng chồng và con gái nhỏ đã bắt đầu cuộc sống tại ngôi nhà mới. Lúc này, nữ ca sĩ mới có thể làm những công việc hàng ngày, tự tay chăm sóc sức khỏe cho chồng con sau bao ngày di chuyển liên tục.

Cô hào hứng cho biết trên trang cá nhân: "Cả buổi tối gọt vỏ gừng, bằm gừng, giã gừng, rồi ngâm với mật ong, để cả nhà cùng được trở lại thói quen mỗi sáng: 1 ly vitamin, 1 ly mật ong chanh gừng rồi mới tới ăn sáng, tập thể dục, học hành, làm việc...". Thì ra đây là bí quyết giúp cả nhà Đoan Trang bao lâu nay vẫn tràn đầy năng lượng, sức khỏe luôn tốt để có thể di chuyển liên tục trong mùa dịch bệnh Covid-19. Thành phẩm gừng ngâm mật ong do chính tay Đoan Trang làm để cả gia đình uống mỗi sáng Do sống xa Việt Nam, không có mẹ và người giúp việc bên cạnh, Đoan Trang phải tự làm hết mọi việc. Từ mua gừng, gọt vỏ rồi băm và ngâm gừng đều do 1 tay cô "cân" hết.

Bé Sol - con gái Đoan Trang bên ly chanh gừng mật ong do mẹ pha Đoan Trang còn cho biết thêm: "Nhờ ly chanh gừng mà nhà Sol mới có được sức khoẻ, năng lượng để di chuyển khắp nơi và tinh thần luôn vui vẻ". Có thể thấy, dù đã U40 nhưng Đoan Trang vẫn có được thần thái tươi trẻ, khí chất ngời ngời và đặc biệt cơ thể luôn săn chắc, quyến rũ không khác thời con gái là bao. Để có được điều đó, một phần do Đoan Trang luôn giữ tinh thần thoải mái, thêm nữa cô luôn duy trì chế độ tập thể dục, ăn uống lành mạnh và điều độ. U40 nhưng Đoan Trang vẫn tràn đầy sự trẻ trung, gợi cảm Đoan Trang và con gái vui vẻ dạo phố Singapore Hiện tại, Đoan Trang đang có cuộc sống viên mãn, gia đình hạnh phúc bên ông xã ngoại quốc và cô con gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu và hiểu chuyện. Ảnh: FBNV

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