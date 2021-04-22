‘Thanh socola biết hát’ Đoan Trang từng bùng nổ thế nào trước khi từ bỏ hào quang sân khấu đi nước ngoài định cư

Sao Việt 22/04/2021 17:57

Sau gần 10 năm kết hôn với ông xã người Thuỵ Điển, tối ngày 21/4, Đoan Trang đã viết tâm thư trên trang cá nhân để thông báo cô chính thức rời showbiz Việt, sang Singapore sinh sống cùng chồng và con gái.

Sinh năm 1978, Đoan Trang được biết đến là “thanh socola biết hát” với nhiều năm hoạt động trong làng nhạc Việt. Cô gây ấn tượng với hình ảnh quyến rũ, bốc lửa trên sân khấu cùng với giọng hát phóng khoáng đầy nội lực. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nữ ca sĩ chọn cách rời xa ánh đèn sân khấu để lui về làm vợ, làm mẹ, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Với chất giọng khỏe và tự nhiên, cô có khả năng thể hiện đa dạng các loại nhạc, từ ca khúc sôi động đến các ca khúc trữ tình. Khởi đầu sự nghiệp bằng việc tham gia các buổi biểu diễn của nhiều phong trào và đạt giải thưởng khi còn là sinh viên. Nhưng tên tuổi của Đoan Trang chỉ thật sự được biết đến khi cô đoạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2001.

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Đoan Trang rời sân khấu khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp - Ảnh: Internet

Khi chính thức gia nhập showbiz, những bản hit đầu tiên của cô như “Forget me not”, “Khi tôi 20”, “Tuyết rơi mùa hè”... đã bắt đầu định hình cho Đoan Trang chỗ đứng nhất định của một ngôi sao mới trong làng nhạc Việt.

Nhưng phải tới khi phát hành album “Socola” năm 2004 với các ca khúc nổi bật như “Tóc hát”, “Socola”, “Bâng khuâng”, “Những khi ta buồn”,… tên tuổi Đoan Trang mới thực sự bùng nổ, phô bày khả năng ca hát cùng tiềm năng mạnh mẽ nhất của bản thân.

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Tên tuổi Đoan Trang thật sự bùng nổ qua album 'Socola'  - Ảnh: Internet

Đã qua thời gian làm mưa làm gió trên các sân khấu ca nhạc nhưng Đoan Trang vẫn được giới chuyên môn cũng như khán giả xem là một trong những gương mặt nổi bật của làng nhạc Việt Nam. Trong gần 20 năm trở lại đây, những ai từng theo dõi hành trình của Đoan Trang đều không thể phủ nhận sức hút, khả năng trình diễn đa dạng, phong phú trong phong cách âm nhạc của mình.

“Thanh socola biết hát” chia sẻ lý do cô rời xa sân khấu: “Bởi tìm không ra người viết nhạc cho tôi. Các bạn trẻ thì không hiểu mình, người cùng trang lứa hoặc thời của mình thì họ giờ chuyển sang hướng khác. Họ không viết ca khúc mà làm nhạc phim, làm nhạc quảng cáo... Họ không có nhiều thời gian để cùng mình sáng tạo ra những ca khúc mang màu sắc của mình.”

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Nhiều năm hoạt động âm nhạc nhưng cô đành rời sân khấu vì không có người viết nhạc cho mình - Ảnh: FB
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Khán giả có phần tiếc nuối cho sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ, tuy không còn thường xuyên đứng trên sân khấu nhưng hiện tại cô đang có cuộc sống viên mãn - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm là từ ngày có gia đình cô cũng bận rộn hơn: “Ngày xưa, tôi không làm gì ngoài sự nghiệp ca hát. Bây giờ còn có gia đình, con cái. Năng lượng tôi phải chia đều, cân bằng: mình không thể vừa ở bên cạnh ba mẹ nhiều, lại vừa cùng chồng con đi du lịch, lại vừa ra mắt album...”.

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Ngoài thành công với sự nghiệp ca hát, tổ ấm hạnh phúc của Đoan Trang cũng khiến không ít người ngưỡng mộ - Ảnh: FB
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Giờ đây, cô chính thức tạm biệt khán giả cả nước, cùng gia đình sang định cư ở nước ngoài - Ảnh: FB

Sau gần 10 năm kết hôn với ông xã người Thuỵ Điển, tối ngày 21/4, Đoan Trang đã viết tâm thư trên trang cá nhân để thông báo cô chính thức rời showbiz Việt, sang Singapore sinh sống cùng chồng và con gái.

Theo lời nữ ca sĩ chia sẻ, lý do cô quyết định đổi môi trường sống là do công việc của chồng ngoại quốc và muốn tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con gái. Bản thân Đoan Trang cũng sẽ được nghỉ ngơi sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật.

Sau gần 20 năm ca hát, Đoan Trang quyết định ra nước ngoài định cư, mẹ ruột ‘khóc như lần đầu tiễn con gái về nhà chồng’

Sau gần 20 năm ca hát, Đoan Trang quyết định ra nước ngoài định cư, mẹ ruột ‘khóc như lần đầu tiễn con gái về nhà chồng’

Tối 21/4, Đoan Trang bất ngờ khi thông báo trên trang cá nhân rằng cô đã bay sang Singapore định cư cùng chồng ngoại quốc và cô con gái nhỏ.

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