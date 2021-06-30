'Cặp sơn ca' Hiền Thục - Quang Vinh khoe ảnh 'dậy thì thành công' khiến netizen xuýt xoa ganh tị: 'Thời gian lãng quên 2 người rồi!'

Sao Việt 30/06/2021 16:49

Hiền Thục và Quang Vinh rạng rỡ trong chuyến du lịch chung, cả hai đã có tình bạn thân thiết gắn bó hơn 20 năm.

Trong showbiz Việt cũng có những tình bạn đẹp kéo dài hơn cả thập kỷ khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ, một trong số đó phải kể tới cặp Quang Vinh - Hiền Thục. Đôi bạn này đã thân thiết và gắn bó với nhau hơn 20 năm nay. Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Hiền Thục hạnh phúc ôn lại kỷ niệm về chuyến du lịch cùng anh bạn thân Quang Vinh.

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Hiền Thục tung loạt ảnh du lịch cực đẹp bên anh bạn thân Quang Vinh - Ảnh: Chụp màn hình

Trong bộ ảnh du lịch, bất ngờ nữ ca sĩ cũng công khai chiếc ảnh 2 chị em thời thơ ấu. Được biết, ngay từ khi còn bé, Hiền Thục và Quang Vinh đã rất thân thiết vì cùng sinh hoạt trong đội Sơn ca TP.HCM. Lúc này, cả 2 đều là những cô cậu học trò ngây thơ, hồn nhiên và yêu ca hát. Quang Vinh khi đó đứng cạnh Hiền Thục thật là nhỏ bé!

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Hiền Thục khui lại hình ảnh những ngày đầu đi hát cùng Quang Vinh - Ảnh: FBNV
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Quang Vinh còn hé lộ thêm bức ảnh chụp chung nữa thời 'khăn quàng đỏ' với cô chị Hiền Thục - Ảnh: Chụp màn hình

Bên đó, quay về hiện tại, đôi bạn này ai nấy đều gây xao xuyến vì nhan sắc và thần thái quá đỉnh. Mặc dù bước sang độ tuổi U40 nhưng Hiền Thục vẫn vô cùng cuốn hút khi diện áo croptop điệu đà lộ nguyên eo thon. Nói về độ trẻ trung duyên dáng thì chắc khó ai có thể vượt qua được "cô Thục". Về phần Quang Vinh cũng điển trai "lụi tim" hội chị em. Bài đăng nhanh chóng nhận về "cơn mưa thả tim" và hàng loạt bình luận của dân tình.

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Hiền Thục và Quang Vinh đăng ảnh kỷ niệm chuyến du lịch cùng nhau trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV  

Dưới phần bình luận, khi nói về bộ ảnh với người bạn thân lâu năm của mình, Hiền Thục cũng hài hước bày tỏ: "Xem hồi bé mình cao lớn bao nhiêu thì giờ Vinh cao lớn bấy nhiêu". Cô cũng gừi lời cảm ơn tới khán giả vì những tình cảm đã dành cho cả hai. 

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Mới đây, nữ ca sĩ Hiền Thục không khỏi khiến cư dân mạng "cười nghiêng, cười ngả" bởi miệng cười "quá cỡ" trong hành trình đi chụp ảnh thẻ làm căn cước công dân của mình.

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