'Cặp sơn ca' Hiền Thục - Quang Vinh khoe ảnh 'dậy thì thành công' khiến netizen xuýt xoa ganh tị: 'Thời gian lãng quên 2 người rồi!'

Trong showbiz Việt cũng có những tình bạn đẹp kéo dài hơn cả thập kỷ khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ, một trong số đó phải kể tới cặp Quang Vinh - Hiền Thục. Đôi bạn này đã thân thiết và gắn bó với nhau hơn 20 năm nay. Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Hiền Thục hạnh phúc ôn lại kỷ niệm về chuyến du lịch cùng anh bạn thân Quang Vinh.

Hiền Thục tung loạt ảnh du lịch cực đẹp bên anh bạn thân Quang Vinh - Ảnh: Chụp màn hình

Trong bộ ảnh du lịch, bất ngờ nữ ca sĩ cũng công khai chiếc ảnh 2 chị em thời thơ ấu. Được biết, ngay từ khi còn bé, Hiền Thục và Quang Vinh đã rất thân thiết vì cùng sinh hoạt trong đội Sơn ca TP.HCM. Lúc này, cả 2 đều là những cô cậu học trò ngây thơ, hồn nhiên và yêu ca hát. Quang Vinh khi đó đứng cạnh Hiền Thục thật là nhỏ bé!