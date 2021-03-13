Bị nghi mang thai lần 2, bà xã Cường Đô La lên tiếng trên trang cá nhân

Khoảnh khắc mới nhất của bà xã Cường Đô La – Đàm Thu Trang trên mạng xã hội làm rộ nghi vấn cô nàng đang mang thai lần 2.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Đàm Thu Trang bất ngờ gây chú ý khi đăng tải bức ảnh bế con gái Suchin kèm dòng trạng thái: “Con có thể không chắc chắn về bất cứ điều gì trên thế giới này... trừ tình yêu của mẹ... Yêu em bé Chin nhõi của mẹ vô cùng”.

Khoảnh khắc mới nhất của Đàm Thu Trang và con gái - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, bà xã Cường Đô La diện đầm rộng khoe nhan sắc rạng rỡ trước ống kính. Trong khi đó, bé Suchin lại khiến cộng đồng mạng “lụi tim” vì quá đáng yêu.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời khen cho con gái Đàm Thu Trang: “Ui trời, cái bà Chin già đời này cười tươi quá”, “Yêu quá thể ý”, “Xinh đẹp nhất trên đời”, “Bé cười dễ thương đáng yêu quá”, “Em nay nhìn cưng quá đi. Cười tươi rói luôn”, “Trộm vía nhìn bé đáng yêu thế”, “Em Chin chọn hết nét đẹp của bố mẹ đấy chị Trang. Nhìn mặt em xinh hiền hậu vô cùng”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số cư dân mạng đặt nghi vấn Đàm Thu Trang mang thai lần 2 vì bất ngờ diện đầm giấu dáng. Trước những đồn đoán của khán giả, cựu người mẫu vội lên tiếng giải thích, phủ nhận chuyện mang thai: “Em mặc đầm suông và hơi xòe nên nhìn thùng thình nha các bác... các bác đừng nghĩ xa quá”.

Trước đó, bà xã doanh nhân phố núi đã khiến dân mạng không ngừng trầm trồ, xuýt xoa trước vóc dáng thon gọn sau sinh - Ảnh: FB

Gia đình Cường Đô La đang cùng nhau nghỉ dưỡng tại Phú Quốc - Ảnh: FB

Được biết, vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang đang có chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc cùng công chúa nhỏ. Trên mạng xã hội, cặp đôi liên tục chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc đến người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nghi-mang-thai-lan-2-ba-xa-cuong-do-la-len-tieng-tren-trang-ca-nhan-398556.html