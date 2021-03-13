Nhã Phương – Trường Giang khoe ảnh ‘trốn con’ du lịch cực tình tứ nhưng dân mạng chỉ mải chú ý đến chi tiết này

Sau 3 năm kết hôn, Trường Giang và Nhã Phương vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, cặp đôi lại khiến dân tình ăn “cẩu lương” ngập mặt vì quá ngọt ngào. Mới đây, vợ chồng “Mười khó” đã cùng nhau “trốn con” đi du lịch hâm nóng tình cảm.

Trên trang Facebook cá nhân, Nhã Phương hào hứng đăng tải loạt ảnh du lịch biển cùng ông xã Trường Giang kèm dòng trạng thái: “Chỉ đơn giản là trân quý những gì mình đang có. Chúc cả nhà những ngày cuối tuần hạnh phúc”.