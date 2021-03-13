Nhã Phương – Trường Giang khoe ảnh ‘trốn con’ du lịch cực tình tứ nhưng dân mạng chỉ mải chú ý đến chi tiết này

Sao Việt 13/03/2021 10:13

Loạt khoảnh khắc cực ngọt ngào, hạnh phúc của Trường Giang và Nhã Phương nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Sau 3 năm kết hôn, Trường GiangNhã Phương vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, cặp đôi lại khiến dân tình ăn “cẩu lương” ngập mặt vì quá ngọt ngào. Mới đây, vợ chồng “Mười khó” đã cùng nhau “trốn con” đi du lịch hâm nóng tình cảm.

Trên trang Facebook cá nhân, Nhã Phương hào hứng đăng tải loạt ảnh du lịch biển cùng ông xã Trường Giang kèm dòng trạng thái: “Chỉ đơn giản là trân quý những gì mình đang có. Chúc cả nhà những ngày cuối tuần hạnh phúc”.

truong giang 1

 ‘Trốn con’ đi du lịch, Nhã Phương và Trường Giang khiến fan phát hờn với loạt ảnh ‘tình bể bình’ - Ảnh: FB

Nhã Phương – Trường Giang khoe ảnh ‘trốn con’ du lịch cực tình tứ nhưng dân mạng chỉ mải chú ý đến chi tiết này - Ảnh 2

truong giang 3

Lâu lâu mới có ngày trốn con đi hẹn hò, Trường Giang có vẻ rất ‘high’ - Ảnh: FB

Qua loạt khoảnh khắc chia sẻ, Trường Giang liên tục tạo dáng lầy lội khiến Nhã Phương cười ngả nghiêng. Dù đã trở thành bố mẹ bỉm nhưng cặp đôi vẫn rất ngọt ngào và lãng mạn.

truong giang 4

truong giang 5
Trường Giang và Nhã Phương chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu - Ảnh: FB

Đặc biệt, gây chú ý nhất là phong cách ăn mặc của danh hài “Mười khó”. Theo đó, cư dân mạng không nhịn được cười khi phát hiện Trường Giang diện đôi dép tổ ong huyền thoại để sánh bước bên bà xã xinh đẹp. Được biết, đây là món phụ kiện mà ông xã Nhã Phương vô cùng yêu thích.

truong giang 6

truong giang 7
Đôi dép huyền thoại đồng hành với Trường Giang muôn nẻo đường - Ảnh: FB
truong giang 8
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước phong cách của Trường Giang: “Tổ ong đi muôn nơi”, “Tổ ong huyền thoại”, “Đôi dép hàng độc của anh Giang”, “Cả hai đáng yêu quá”, “Dễ thương ghê”…

Nghệ sĩ Thương Tín: Cuộc hôn nhân với người vợ 3, kéo dài 11 năm vì sao đổ vỡ?

Nghệ sĩ Thương Tín: Cuộc hôn nhân với người vợ 3, kéo dài 11 năm vì sao đổ vỡ?

Sau khi chia tay, Thương Tín và vợ ba vẫn thỉnh thoảng gặp lại nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Trường Giang và Nhã Phương vợ chồng Mười khó Nhã Phương

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 12 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"