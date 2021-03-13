Nhã Phương – Trường Giang khoe ảnh ‘trốn con’ du lịch cực tình tứ nhưng dân mạng chỉ mải chú ý đến chi tiết này

Loạt khoảnh khắc cực ngọt ngào, hạnh phúc của Trường Giang và Nhã Phương nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
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Sau 3 năm kết hôn, Trường Giang và Nhã Phương vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, cặp đôi lại khiến dân tình ăn “cẩu lương” ngập mặt vì quá ngọt ngào. Mới đây, vợ chồng “Mười khó” đã cùng nhau “trốn con” đi du lịch hâm nóng tình cảm.
Trên trang Facebook cá nhân, Nhã Phương hào hứng đăng tải loạt ảnh du lịch biển cùng ông xã Trường Giang kèm dòng trạng thái: “Chỉ đơn giản là trân quý những gì mình đang có. Chúc cả nhà những ngày cuối tuần hạnh phúc”.
Qua loạt khoảnh khắc chia sẻ, Trường Giang liên tục tạo dáng lầy lội khiến Nhã Phương cười ngả nghiêng. Dù đã trở thành bố mẹ bỉm nhưng cặp đôi vẫn rất ngọt ngào và lãng mạn.
Đặc biệt, gây chú ý nhất là phong cách ăn mặc của danh hài “Mười khó”. Theo đó, cư dân mạng không nhịn được cười khi phát hiện Trường Giang diện đôi dép tổ ong huyền thoại để sánh bước bên bà xã xinh đẹp. Được biết, đây là món phụ kiện mà ông xã Nhã Phương vô cùng yêu thích.
Dưới bài đăng, cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước phong cách của Trường Giang: “Tổ ong đi muôn nơi”, “Tổ ong huyền thoại”, “Đôi dép hàng độc của anh Giang”, “Cả hai đáng yêu quá”, “Dễ thương ghê”…