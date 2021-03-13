Lệ Quyên tung ‘hint’ chán chê đến lượt Lâm Bảo Châu tiết lộ cách gọi nhau ẩn ý chuyện sắp về chung nhà

Sao Việt 13/03/2021 09:15

Từ sau khi công khai hẹn hò, nhất cử nhất động của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn được công chúng đặc biệt quan quan tâm.

Không còn giấu giếm, cặp chị em nổi tiếng nhất nhì Vbiz Lệ QuyênLâm Bảo Châu ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng cũng như trên mạng xã hội.

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Lệ Quyên và người yêu điển trai - Ảnh: FB
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Cặp đôi thường xuyên đi du lịch chung hậu công khai hẹn hò - Ảnh: IG

Cách đây không lâu, “nữ hoàng phòng trà” đã bí mật tổ chức sinh nhật cho tình trẻ tại một khách sạn lớn ở Vũng Tàu.

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Lâm Bảo Châu hạnh phúc vì được tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Lâm Bảo Châu đã chia sẻ loạt ảnh kỉ niệm bữa tiệc đáng nhớ này kèm dòng trạng thái: “My birthday with family” (Sinh nhật cùng gia đình).

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Lâm Bảo Châu hạnh phúc bên bạn gái và người thân - Ảnh: IG
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Cặp đôi ngồi cạnh nhau đầy tình tứ - Ảnh: IG

Qua hình ảnh đăng tải, Lệ Quyên ngồi cạnh tình trẻ cực tình tứ và vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt, cách nam diễn viên gọi bạn gái âu yếm như một thành viên trong gia đình càng khiến người hâm mộ thêm hy vọng rằng cả hai sẽ sớm tổ chức đám cưới.

Khoảng thời gian gần đây, cư dân mạng còn phát hiện ra nhiều chi tiết chứng minh Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đang sống chung nhà.

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Cặp đôi liên tục check-in cùng một tòa nhà, rộ nghi vấn sống chung - Ảnh: IG

Hậu đổ vỡ hôn nhân, ai nấy đều mong mỏi giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc.

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