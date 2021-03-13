Lệ Quyên tung ‘hint’ chán chê đến lượt Lâm Bảo Châu tiết lộ cách gọi nhau ẩn ý chuyện sắp về chung nhà

Từ sau khi công khai hẹn hò, nhất cử nhất động của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn được công chúng đặc biệt quan quan tâm.
- Vẻ nóng bỏng tuổi U40 của con dâu tỷ phú Hoàng Kiều
- Bị chê bai nhan sắc, bà xã 7x của Quý Bình diện đầm xuyên thấu khoe body nuột nà khiến ai cũng xuýt xoa
Không còn giấu giếm, cặp chị em nổi tiếng nhất nhì Vbiz Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng cũng như trên mạng xã hội.
Cách đây không lâu, “nữ hoàng phòng trà” đã bí mật tổ chức sinh nhật cho tình trẻ tại một khách sạn lớn ở Vũng Tàu.
Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Lâm Bảo Châu đã chia sẻ loạt ảnh kỉ niệm bữa tiệc đáng nhớ này kèm dòng trạng thái: “My birthday with family” (Sinh nhật cùng gia đình).
Qua hình ảnh đăng tải, Lệ Quyên ngồi cạnh tình trẻ cực tình tứ và vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt, cách nam diễn viên gọi bạn gái âu yếm như một thành viên trong gia đình càng khiến người hâm mộ thêm hy vọng rằng cả hai sẽ sớm tổ chức đám cưới.
Khoảng thời gian gần đây, cư dân mạng còn phát hiện ra nhiều chi tiết chứng minh Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đang sống chung nhà.
Hậu đổ vỡ hôn nhân, ai nấy đều mong mỏi giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc.