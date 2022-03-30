Bất ngờ gặp mỹ nhân sở hữu chiều cao khủng nhất 'làng HẬU', netizen ngỡ ngàng khi phát hiện nhan sắc thực, qua camera thường có còn là 'nữ thần'?

Mới đây, trên MXH bất ngờ đăng tải loạt ảnh đời thường của Hoa hậu Mai Phương Thúy do một số fan hâm mộ bắt gặp và chụp lại. Theo đó, một số thông tin từ CĐM chia sẻ thì cô nàng tới bệnh viện để khám sức khỏe định kỳ.

Dù chỉ diện một outfit có phần giản dị, nhưng nàng hậu vẫn rất biết cách để lại điểm nhấn khi người đẹp Hà Nội diện chiếc quần jeans đen kết hợp với chiếc áo blazer màu kem và đôi giày trắng nên trông tổng thể rất cân đối và hài hòa. Ngoài ra chiều cao của cô nàng cũng là điểm cộng thu hút ánh sự chú ý từ phía người hâm mộ vì đôi chân quá đẹp.