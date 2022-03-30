Bất ngờ gặp mỹ nhân sở hữu chiều cao khủng nhất 'làng HẬU', netizen ngỡ ngàng khi phát hiện nhan sắc thực, qua camera thường có còn là 'nữ thần'?

Ở tuổi 33, hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn đang cho thấy nhan sắc đỉnh cao, ''thách thức thời gian''. Tuy nhiên trong loạt ảnh được camera thường ghi lại thì sao?
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Mới đây, trên MXH bất ngờ đăng tải loạt ảnh đời thường của Hoa hậu Mai Phương Thúy do một số fan hâm mộ bắt gặp và chụp lại. Theo đó, một số thông tin từ CĐM chia sẻ thì cô nàng tới bệnh viện để khám sức khỏe định kỳ.
Dù chỉ diện một outfit có phần giản dị, nhưng nàng hậu vẫn rất biết cách để lại điểm nhấn khi người đẹp Hà Nội diện chiếc quần jeans đen kết hợp với chiếc áo blazer màu kem và đôi giày trắng nên trông tổng thể rất cân đối và hài hòa. Ngoài ra chiều cao của cô nàng cũng là điểm cộng thu hút ánh sự chú ý từ phía người hâm mộ vì đôi chân quá đẹp.
Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh này của team qua đường đã nhận được sự chú ý của đông đảo dân mạng. Đã có rất nhiều lời khen có cánh dành cho nàng hậu.
Được biết, Mai Phương Thúy xuất sắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006 và nhận được sự ngưỡng mộ của đông đảo công chúng với gương mặt xinh đẹp, thanh tú. Hiện tại, cô nàng đang được biết đến là một ''nữ đại gia của showbiz Việt'' đi cùng với đó là nhan sắc ngày một thăng hạn dù cho đã bước sang tuổi 33.