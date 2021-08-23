'Bấn loạn' trước ảnh khoe 'eo ót' con kiến của Minh Hằng, mặc mỗi quần lót và kéo cao áo để cho ra đời tấm ảnh 'mlem' hết thảy

Sao Việt 23/08/2021 11:32

Nữ ca sĩ làm người hâm mộ được phen sững sờ, ngơ ngẩn với màn khoe eo bé tẹo trước gương.

Trong quá khứ, Minh Hằng từng được khán giả đặt một cái tên đáng yêu là "bé Heo" bởi cô nàng sở hữu một gương mặt hơi bầu bĩnh. Những năm trở lại, nữ ca sĩ khiến khán giả ngỡ ngàng với ngoại hình khác lạ, gương mặt v-line cùng vóc dáng "eo ót" vạn người mê. Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng còn gây sốc hơn khi tự tin khoe ảnh cơ bụng săn chắc vô cùng sexy.

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Minh Hằng tự tin khoe dáng 'eo ót' săn chắc khiến nhiều người hâm mộ đắm đuối - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, nữ ca sĩ chỉ diện mỗi chiếc quần lót mỏng dính, lấy tay vạch áo chứng thực vòng eo thon chỉ bé bằng nắm tay, thậm chí còn rõ mồn một từng thớ cơ săn chắc. Hình thể hiện tại của giọng ca "Một Vòng Trái Đất" khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Dường như đây chính là thành quả sau thời gian dài miệt mài tập luyện, giảm cân của Minh Hằng.

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 Từ khi giãn cách xã hội, 'bé Heo' rất chăm chỉ đăng ảnh khoe ảnh pose dáng tại gia. Đặc biệt, chiếc eo thon luôn chiếm spotlight trên mọi khung hình - Ảnh: Chụp màn hình

Nữ ca sĩ khiến hội chị em cũng phải há hốc không kém với những màn lên đồ sexy hết cỡ, tranh thủ chụp tấm hình thật "mlem". Điểm nhấn không phải nội y hiểm hóc mà lại chính là chiếc bụng thon, múi nào ra múi nấy đáng ngưỡng mộ. 

Để sở hữu body chuẩn chỉnh như vậy, Minh Hằng từng chia sẻ có một mẹo cực hay để giữ vững tinh thần chăm chỉ vượt lười đó là ngày ngày cứ đúng giờ mặc đồ và đi tập. Có thể thấy với hình thể hiện tại, Minh Hằng tự tin hơn rất nhiều.

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Dù không ra phố, nhưng dàn sao nữ Việt vẫn diện những 'bộ cánh' vô cùng sang chảnh, thời thượng và thể hiện được lợi thế vóc dáng của bản thân.

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