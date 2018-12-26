Sau scandal hành hung gây chấn động làng giải trí Hàn, Goo Hara bất ngờ tuyên bố quay trở lại hoạt động nghệ thuật và bật khóc nức nở tại fan meeting ở Nhật Bản.

Goo Hara (cựu thành viên KARA) là nữ idol sở hữu lượng fan đông đảo với ngoại hình được ví như “búp bê xứ Hàn”. Xây dựng hình tượng “ngọc nữ” nhưng cuối tháng 8 vừa qua, cô bất ngờ vướng vào scandal hành hung bạn trai và kiện tụng lẫn nhau. Goo Hara xuất hiện tại tòa án trong vụ kiện tụng với bạn trai - Ảnh: Internet Cụ thể, Choi Jong Bum - bạn trai cũ của Goo Hara tung ra những hình ảnh tố cáo nữ ca sĩ hành hung mình. Về phía cựu thành viên KARA, cô tiết lộ toàn bộ hình ảnh cơ thể đầy vết bầm tím do bị người yêu cũ đánh đập, đồng thời nữ ca sĩ còn tung ra bằng chứng kết quả chẩn đoán chấn thương vùng tử cung và âm đạo. Bên cạnh đó, Goo Hara còn tố Choi Jong Bum uy hiếp cô bằng việc tung clip nóng.

Choi Jong Bum (bạn trai cũ của Goo Hara) - Ảnh: Internet Hình ảnh Choi Jong Bum tố cáo Goo Hara hành hung anh - Ảnh: Internet Goo Hara tiết lộ những vết thương trên cơ thể, tố cáo ngược lại bạn trai cũ - Ảnh: Internet Những tưởng sau scandal này, sự nghiệp của Goo Hara sẽ tiêu tan nhưng nhờ sự động viên của người hâm mộ, nữ ca sĩ quyết định trở lại với nghệ thuật. Mới đây, tại buổi fan meeting ở Nhật Bản, Goo Hara đã bật khóc nức nở khi đọc những lá thư người hâm mộ gửi tới mình. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Năm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, cả vui lẫn buồn. Lúc tôi nghĩ tất cả đã kết thúc thì các fan đã động viên tôi bằng những lời nói như: ‘Hãy cố lên’, ‘Tôi luôn cổ vũ cho bạn’. Vẫn còn nhiều vấn đề tôi phải giải quyết nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức vì những người hâm mộ đã xuất hiện ở đây và những người đã hết lòng ủng hộ tôi suốt 1 năm vừa qua”.

Goo Hara tại fan meeting ở Nhật Bản - Ảnh: Internet Đối với nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc đầy khắc nghiệt, việc một idol nữ dính phải scandal như Goo Hara là vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng cô đã rất may mắn khi vẫn còn những người hâm mộ trung thành ở bên cạnh sau sóng gió. Tuy nhiên, con đường trở lại với nghệ thuật của nữ ca sĩ vẫn còn nhiều chông gai phía trước.

Quá mệt mỏi vì đã 1.000 ngày không được comeback, Lee Hi tự sáng tác luôn bài hát cho mình Câu chuyện về việc YG “giam cầm” các nghệ sĩ tài năng của mình khỏi những lịch trình hoạt động đã trở thành việc không có gì xa lạ trong làng nhạc K-Pop lẫn người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hien-sau-scandal-hanh-hung-goo-hara-bat-khoc-nuc-no-tai-fan-meeting-309288.html