Song Seung Hun bất ngờ nói về việc muốn kết hôn sau thời gian dài chia tay Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 25/12/2018 11:50

Sau 1 năm chia tay Lưu Diệc Phi, Song Seung Hun thẳng thắn thừa nhận bản thân muốn kết hôn và đang chờ đợi định mệnh của đời mình.

Tháng 8/2015, Song Seung Hun Lưu Diệc Phi bất ngờ công bố hẹn hò. Cả hai nên duyên khi cùng hợp tác trong bộ phim Third Love (Tình yêu thứ ba). Song Seung Hun từng thẳng thắn tỏ tình với người đẹp họ Lưu ngay trên sóng truyền hình, thậm chí còn dành những ngày nghỉ hiếm hoi để đưa Lưu Diệc Phi và mẹ cô đi du lịch. Thời điểm này, nhiều người cho rằng cả hai sẽ sớm kết hôn.

Song Seung Hun bất ngờ nói về việc muốn kết hôn sau thời gian dài chia tay Lưu Diệc Phi - Ảnh 1
Cả hai yêu nhau khi đóng chung trong Third Love - Ảnh: Internet
Song Seung Hun bất ngờ nói về việc muốn kết hôn sau thời gian dài chia tay Lưu Diệc Phi - Ảnh 2
Song Seung Hun từng bày tỏ tình cảm với Lưu Diệc Phi trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Song Seung Hun bất ngờ nói về việc muốn kết hôn sau thời gian dài chia tay Lưu Diệc Phi - Ảnh 3

Song Seung Hun bất ngờ nói về việc muốn kết hôn sau thời gian dài chia tay Lưu Diệc Phi - Ảnh 4
Cánh phóng viên từng bắt gặp Song Seung Hun đưa mẹ con Lưu Diệc Phi đi du lịch - Ảnh: Internet

Tuy nhiên chỉ sau 2 năm hẹn hò, truyền thông Trung Quốc và Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun đã “đường ai nấy đi” từ cuối năm 2017. Được biết, nguyên nhân khiến cả hai chia tay là do khoảng cách địa lý, bất đồng ngôn ngữ và lịch trình riêng quá bận rộn. Trước thông tin này, người hâm mộ vô cùng tiếc nuối cho một đám cưới trong mơ không thành.

Song Seung Hun bất ngờ nói về việc muốn kết hôn sau thời gian dài chia tay Lưu Diệc Phi - Ảnh 5
Cặp đôi chia tay sau 2 năm hẹn hò - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Song Seung Hun bất ngờ chia sẻ: “Thành thật mà nói, tôi muốn kết hôn. Nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị thật tốt và tôi không cảm thấy cô đơn”.

Song Seung Hun còn cho biết, đôi khi anh cảm thấy ghen tị khi bạn bè đều đã kết hôn và sinh con. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc tại sao vẫn còn độc thân, Song Seung Hun bày tỏ: “Đầu tiên, tôi nghi ngờ liệu tôi có khả năng chịu đựng cuộc sống hôn nhân hay không. Thứ hai, tôi không tự tin. Tôi lo rằng mình không thể chăm sóc tốt cho cô ấy. Bây giờ tôi đã quen sống một mình nhưng tôi thực sự muốn kết hôn”.

Song Seung Hun bất ngờ nói về việc muốn kết hôn sau thời gian dài chia tay Lưu Diệc Phi - Ảnh 6
Song Seung Hun thừa nhận bản thân muốn kết hôn nhưng chưa sẵn sàng - Ảnh: Internet

Mặc dù vậy, Song Seung Hun luôn tin vào định mệnh và anh sẽ gặp được người con gái dành cho mình: “Tôi luôn nghĩ rằng, chắc chắn ở trên thế giới này có ai đó dành cho tôi. Tôi vẫn nghĩ vậy, ngay cả khi chúng tôi vô tình đi những con đường khác nhau thì một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp nhau”.

Riêng với người hâm mộ, họ luôn mong Song Seung Hun sớm kết hôn bởi lẽ anh đã đến tuổi yên bề gia thất.

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