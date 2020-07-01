Triệu Lệ Dĩnh lại gây sốc khi lộ nhan sắc thật qua ảnh không chỉnh sửa, visual đỉnh cao chấp loạt mỹ nhân Cbiz

Sao quốc tế 01/07/2020 16:11

Nhan sắc của “mẹ bỉm sữa” Triệu Lệ Dĩnh qua loạt ảnh chưa chỉnh sửa khi tham gia ghi hình cho show truyền hình mới đang khiến netizen không ngừng xuýt xoa, trầm trồ.

Mới đây, loạt hình ảnh của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trong quá trình tham gia ghi hình cho show truyền hình “Nhà hàng Trung Hoa” của kênh Hồ Nam đã được đăng tải lên mạng xã hội.

Triệu Lệ Dĩnh lại gây sốc khi lộ nhan sắc thật qua ảnh không chỉnh sửa, visual đỉnh cao chấp loạt mỹ nhân Cbiz - Ảnh 1
Hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet
Triệu Lệ Dĩnh lại gây sốc khi lộ nhan sắc thật qua ảnh không chỉnh sửa, visual đỉnh cao chấp loạt mỹ nhân Cbiz - Ảnh 2

Nhan sắc của nữ diễn viên một lần nữa nhận được lời khen ngợi từ công chúng – Ảnh: Internet

Ngay lập tức, những khoảnh khắc này của bà xã Phùng Thiệu Phong đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh diện trang phục thể thao đơn giản và không hề trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.

Triệu Lệ Dĩnh lại gây sốc khi lộ nhan sắc thật qua ảnh không chỉnh sửa, visual đỉnh cao chấp loạt mỹ nhân Cbiz - Ảnh 3

Triệu Lệ Dĩnh lại gây sốc khi lộ nhan sắc thật qua ảnh không chỉnh sửa, visual đỉnh cao chấp loạt mỹ nhân Cbiz - Ảnh 4

Nhan sắc bất chấp camera thường và ảnh chưa chỉnh sửa của Triệu Lệ Dĩnh – Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh lại gây sốc khi lộ nhan sắc thật qua ảnh không chỉnh sửa, visual đỉnh cao chấp loạt mỹ nhân Cbiz - Ảnh 5
Cận cảnh gương mặt đẹp không tì vết của nàng 'Sở Kiều' - Ảnh: Internet

Dù những bức ảnh này đều chưa qua chỉnh sửa kỹ càng nhưng nhan sắc nữ diễn viên “Sở Kiều truyện” không hề bị dìm hàng. Ở tuổi 33 và đã là mẹ một con nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng vẻ ngoài trẻ trung như thiếu nữ. Nhiều cư dân mạng đã dành lời khen cho nàng “Sở Kiều”.

Để giữ được sắc vóc như hiện tại, bà xã Phùng Thiệu Phong cũng tốn không ít công sức. Trước đó, cô từng gây sốc khi khoe ảnh cơ bắp cuồn cuộn trong phòng gym.

Triệu Lệ Dĩnh lại gây sốc khi lộ nhan sắc thật qua ảnh không chỉnh sửa, visual đỉnh cao chấp loạt mỹ nhân Cbiz - Ảnh 6Triệu Lệ Dĩnh lại gây sốc khi lộ nhan sắc thật qua ảnh không chỉnh sửa, visual đỉnh cao chấp loạt mỹ nhân Cbiz - Ảnh 7Triệu Lệ Dĩnh lại gây sốc khi lộ nhan sắc thật qua ảnh không chỉnh sửa, visual đỉnh cao chấp loạt mỹ nhân Cbiz - Ảnh 8

Triệu Lệ Dĩnh lại gây sốc khi lộ nhan sắc thật qua ảnh không chỉnh sửa, visual đỉnh cao chấp loạt mỹ nhân Cbiz - Ảnh 9
Một số hình ảnh khác của Triệu Lệ Dĩnh trong show mới - Ảnh: Internet

Có thể nói, Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng về nhan sắc của mình. Thậm chí sau khi kết hôn và sinh con, cô nàng được nhận xét ngày càng khí chất hơn. Cũng nhờ vậy mà nữ diễn viên giành được nhiều hảo cảm từ công chúng.

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Triệu Lệ Dĩnh đã từng tự ti về ngoại hình của mình khi đứng cạnh các bạn nữ khác.

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Từ khóa:   diễn viên Triệu Lệ Dĩnh mỹ nhân hoa ngữ bà xã Phùng Thiệu Phong

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