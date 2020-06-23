Chỉ có thể là Triệu Lệ Dĩnh, lần đầu chơi Tik Tok đã leo thẳng hot search với hành động này

Trang Tik Tok của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã thu về hơn 5 triệu người theo dõi chỉ sau vài tiếng đăng tải clip đầu tiên.

Mới đây, phòng làm việc của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh vô cùng dễ thương của cô nàng kèm dòng trạng thái: “Nghe nói chỉ cần có một cây gậy thế này là có thể triệu hồi boss Triệu Lệ Dĩnh rồi. Phép thuật đã sẵn sàng lên sóng, cùng nhau high lên nào”.

Hình ảnh xinh đẹp của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Được biết, đây là những hình ảnh được cắt từ video đầu tiên của nàng “Minh Lan” trên tài khoản Tik Tok chính thức.

Ngay lập tức, đoạn video Tik Tok của nàng Triệu Lệ Dĩnh đã gây bão mạng xã hội. Từ khóa về bà xã Phùng Thiệu Phong leo thẳng hot search Weibo. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ video được đăng tải, Triệu Lệ Dĩnh đã thu về hơn 5 triệu người theo dõi.

Tài khoản Tik Tok chính thức của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Trong đoạn clip được chia sẻ, nữ diễn viên khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên chỉ vì một nụ cười. Diện trang phục trẻ trung, tay cầm quyền trượng là chiếc cột treo quần áo, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện trước ống kính với nụ cười tươi rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.

Triệu Lệ Dĩnh khiến fan ‘rụng tim’ với vẻ đẹp tinh khôi, ngọt ngào đầy dịu dàng – Ảnh: Internet

Mặc dù đã là mẹ một con, thế nhưng nhan sắc và vóc dáng của Triệu Lệ Dĩnh vẫn trẻ trung, thon gọn như thiếu nữ đôi mươi. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước gương mặt lão hóa ngược của bà xã Phùng Thiệu Phong.

Hiện tại, bộ phim “Hữu phỉ” mà nữ diễn viên hợp tác cùng mỹ nam Vương Nhất Bác đang rất được khán giả mong chờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-co-the-la-trieu-le-dinh-lan-dau-choi-tik-tok-da-leo-thang-hot-search-voi-hanh-dong-nay-363958.html