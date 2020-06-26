Nhan sắc trẻ trung “hack tuổi” của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục gây sốt mạng xã hội xứ Trung.
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Triệu Lệ Dĩnh đang là “bà mẹ bỉm sữa” hot nhất nhì làng giải trí xứ Trung. Hậu kết hôn và sinh con, cô nàng ngày càng thăng hạng nhan sắc đến khó tin.
Nhân dịp Tết Đoan ngọ, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh selfie của bản thân cùng một chiếc bánh ú (loại bánh được dùng trong dịp Tết Đoan ngọ của người Trung Quốc). Ngay lập tức, khoảnh khắc này của bà xã Phùng Thiệu Phong đã gây bão Weibo.
Trong ảnh, nữ diễn viên “Sở Kiều truyện” diện áo phông đen đơn giản, kẹp tóc trẻ trung tạo dáng cùng chiếc bánh ú vô cùng dễ thương. Ở tuổi 33 và đã là mẹ một con nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp như thiếu nữ đôi mươi. Bên cạnh đó, bà xã Phùng Thiệu Phong được nhận xét đã tăng cân hơn trước và trông có sức sống hơn.
Cách đây không lâu, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã gây bão với vòng eo nhỏ đến không thực khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Có thể thấy, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh hậu sinh con luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm.