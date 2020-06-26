Vừa đăng tải loạt ảnh mới lên Weibo, bà xã Phùng Thiệu Phong – Triệu Lệ Dĩnh đã khiến fan bấn loạn vì điều này

Sao quốc tế 26/06/2020 16:28

Nhan sắc trẻ trung “hack tuổi” của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục gây sốt mạng xã hội xứ Trung.

Triệu Lệ Dĩnh đang là “bà mẹ bỉm sữa” hot nhất nhì làng giải trí xứ Trung. Hậu kết hôn và sinh con, cô nàng ngày càng thăng hạng nhan sắc đến khó tin.

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Nhan sắc ngày càng mặn mà của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Nhân dịp Tết Đoan ngọ, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh selfie của bản thân cùng một chiếc bánh ú (loại bánh được dùng trong dịp Tết Đoan ngọ của người Trung Quốc). Ngay lập tức, khoảnh khắc này của bà xã Phùng Thiệu Phong đã gây bão Weibo.

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Triệu Lệ Dĩnh nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ netizen xứ Trung với visual chẳng kém gì thiếu nữ 18 – Ảnh: Internet

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Nữ diễn viên gây sốt vì quá trẻ trung, chẳng ai có thể tin nổi cô nàng đã là bà mẹ một con - Ảnh: Internet

Trong ảnh, nữ diễn viên “Sở Kiều truyện” diện áo phông đen đơn giản, kẹp tóc trẻ trung tạo dáng cùng chiếc bánh ú vô cùng dễ thương. Ở tuổi 33 và đã là mẹ một con nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp như thiếu nữ đôi mươi. Bên cạnh đó, bà xã Phùng Thiệu Phong được nhận xét đã tăng cân hơn trước và trông có sức sống hơn.

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Triệu Lệ Dĩnh vốn nổi tiếng với vẻ đẹp 'hack tuổi' - Ảnh: Internet
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Vòng eo siêu nhỏ của bà xã Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã gây bão với vòng eo nhỏ đến không thực khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Có thể thấy, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh hậu sinh con luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm.

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Netizen xứ Trung đứng ngồi không yên với thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch sẽ cùng hợp tác trong một bộ phim của Trương Nghệ Mưu.

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