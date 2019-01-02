Thực hư thông tin Cao Viên Viên đang mang thai con đầu lòng sau 4 năm kết hôn

Sau Triệu Lệ Dĩnh, Cao Viên Viên đang được cộng đồng mạng đồn đoán sẽ là người tiếp theo thông báo “tin vui” đến công chúng. Ngay sau khi tin đồn này được lan truyền, phía quản lý của Triệu Hựu Đình đã chính thức lên tiếng.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã lên tiếng xác nhận cả hai đang chuẩn bị chào đón thành viên mới vào năm nay. Rất nhanh chóng, vợ chồng Triệu Hựu Đình - Cao Viên Viên cũng được nhắc tên trên khắp các diễn đàn và trang mạng xứ Trung bởi lẽ công chúng đang mong chờ “tin vui” từ cặp đôi. Người hâm mộ đang rất mong chờ tin vui của vợ chồng Cao Viên Viên - Ảnh: Internet Theo nguồn tin từ một trang blog giải trí, họ đã bắt gặp Cao Viên Viên tại phòng khám thai, đồng thời khẳng định bà xã Triệu Hựu Đình đang mang thai con đầu lòng và sẽ sớm thông báo tin tức này đến người hâm mộ.

Nhìn lại những hình ảnh trong thời gian gần đây, Cao Viên Viên thường xuyên diện những trang phục rộng thùng thình khi xuất hiện trước công chúng. Nhiều người nghi ngờ nữ diễn viên đang cố tình che đi vòng 2. Ngoài ra, trong một sự kiện mới đây, thay vì sánh đôi bên bà xã thì Triệu Hựu Đình lại xuất hiện lẻ bóng làm dấy lên nghi vấn Cao Viên Viên đang ở nhà dưỡng thai nên không thể cùng chồng đến các sự kiện.

Hình ảnh làm dấy lên nghi vấn Cao Viên Viên đang mang thai - Ảnh: Internet Triệu Hựu Đình đi sự kiện một mình - Ảnh: Internet Ngay khi thông tin này lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, phóng viên đã nhanh chóng liên lạc với vợ chồng Cao Viên Viên. Tuy nhiên, quản lý của Triệu Hựu Đình đã phủ nhận tin tức này khiến cho không ít người thất vọng. Đã 4 năm sau kết hôn, cả hai dường như vẫn chưa có ý định sinh con - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, tin đồn về bản hợp đồng trước hôn nhân của Cao Viên Viên và Triệu Hựu Đình bất ngờ được cộng đồng mạng “đào mộ”. Được biết, hợp đồng ghi rõ Cao Viên Viên phải rời khỏi ngành giải trí, tập trung chăm sóc gia đình sau khi mang thai. Điều này có thể là nguyên nhân khiến Cao Viên Viên luôn trì hoãn việc có con.

Mang tiếng cưới chạy bầu, phía Đường Yên mạnh mẽ đáp trả cộng đồng mạng Sau khi có những tin đồn về việc Đường Yên cưới chạy bầu, công ty quản lý của người đẹp đã chính thức lên tiếng.

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