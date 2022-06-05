Thời đại của những tiểu hoa đán 9x, Triệu Lộ Tư và Đàm Tùng Vận nổi trội, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn đứng đầu, Dương Tử có phần khựng lại

Trịnh Sảng từng là nữ minh tinh số một của làng giải trí Hoa ngữ. Ở đỉnh cao sự nghiệp, cô có thể đọ sức với những mỹ nhân hàng đầu như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, và đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình như "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên "và" Cổ kiếm kỳ đàm ", có mức độ phủ sóng rộng rãi và vô cùng “hot” ở thời điểm đó. Tuy nhiên, sau nhiều năm cô diễn qua hết bộ này đến bộ khác và sau khi những lùm xùm liên quan đến bạn trai cũ là Trương Hằng của cô, sự nghiệp cũng từ đó mà lụi bại. Và thật khó để cô có thể quay trở lại màn ảnh nhỏ một lần nữa.

Sự cạnh tranh rất khốc liệt, trải qua vô số sàng lọc, có một số thì phát triển một cách vượt bậc, có một số vẫn dậm chân tại chỗ, và cũng có một số tiểu hoa sau 90 đã thụt lùi về sau!

Lý Thấm là nữ minh tinh xuất đạo khá sớm trong làng giải trí Hoa ngữ so với lứa tiểu hoa sau 90, nổi tiếng từ vai Bảo Thoa trong bộ phim cổ trang đình đám “Hồng Lâu Mộng” vào năm 2008 từ khi còn rất trẻ. Sau gần mười năm gia nhập làng giải trí và không ngừng nỗ lực rèn luyện kỹ năng diễn xuất, cô cuối cùng cũng được khán giả đón nhận ngày càng nồng nhiệt hơn qua các bộ phim truyền hình như “Sở Kiều truyện”, “Khánh dư niên”, … và đặc biệt với tính tình tốt, diễn xuất tốt, danh tiếng cũng tốt, thật sự là diễn viên phái thực lực.

Tuy nhiên, làng giải trí chưa bao giờ thiếu thần tượng, chỉ thấy người mới cười chưa gặp người cũ khóc, Trịnh Sảng đã gần như không còn cơ hội để trở mình, Lý Thấm, Triệu Lộ Tư , Đàm Tùng Vận , Quan Hiểu Đồng, … những nữ minh tinh này cũng đang tận dụng cơ hội để vươn lên.

Triệu Lộ Tư không xuất thân từ trường lớp diễn xuất nào, nhưng cô có thiên phú trong diễn xuất, năm ngoái, cô nổi như cồn với bộ phim cổ trang "Trần Thiên Thiên, ngày ấy và bây giờ" và thành công lọt vào hàng ngũ tiểu hoa đán hàng đầu sau 90. Ngoài khả năng diễn xuất, cô còn mang một vẻ trong sáng, ngọt ngào, gương mặt nhỏ tròn, đôi mắt to tròn, có chút tinh nghịch, dễ thương, và được dự đoán sẽ trở thành "Triệu Lệ Dĩnh" thứ hai.

Đàm Tùng Vận là nữ thần thống trị màn ảnh năm ngoái, cô đóng vai chính trong bộ phim trinh thám cổ trang “Cẩm Y Chi Hạ", bộ phim đã bùng nổ về rating. Với khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình, cô cũng đã thành công chen chân vào hàng ngũ những tiểu hoa đình đám. Sau khi nổi đình đám, đà thăng tiến của cô rất tốt, cô liên tục nhận được những bộ phim truyền hình hay, hợp tác với các sao nam tên tuổi, mức độ nổi tiếng cùng với giá trị thương mại của cô cũng đồng thời tăng lên.

Quan Hiểu Đồng là ảnh hậu được yêu thích nhất sau 95. Xuất đạo từ khi còn rất nhỏ, cô đã góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình kinh điển, kỹ năng diễn xuất không thua kém gì những bật tiền bối đi trước. Sau khi trưởng thành, cô cũng bắt đầu đảm nhân vai chính trong rất nhiều bộ phim. Ngoài đường nét gương mặt thanh tú, quyến rũ cùng đôi chân dài 1m72 thì trên mọi phương diện, cô cũng được xem là vô cùng nổi bật trong số những tiểu hoa sau 90.

Tuy nhiên, những mỹ nhân được giới thiệu ở trên chỉ có thể nói là tương đối tốt, nhưng người thực sự đứng đầu chính là Địch Lệ Nhiệt Ba, là nữ vương nhân khí. Cô ấy mang nét đẹp điển hình của những cô gái Tân Cương, phong cách riêng, mức độ nhận biết cao. Nổi tiếng trong giới giải trí được năm sáu năm nay cô cũng tích lũy được một lượng fan khổng lồ, và có sức hút vô cùng mạnh mẽ.

Với nhan sắc trời ban, sau khi nổi tiếng và có tên tuổi nhất định trong giới, có được một lượng fan ủng hộ rất lớn, cô cũng được các công ty môi giới săn đón, có nguồn lực dồi dào liên tục, các chương trình tạp kỹ điện ảnh và truyền hình cũng phát triển một cách toàn diện.

Đến hiện tại, người mà có thể đọ sức được với Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chỉ có Dương Tử. Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là đại điện cho những nữ minh tinh nhân khí sau 90, mà Dương Tử đại diện cho các nữ diễn viên về kỹ năng diễn xuất sau 90. Kỹ năng diễn xuất của Dương Tử được đánh giá rất cao, cô có thể kiểm soát tốt các vai diễn, nắm bắt và xử lý cảm xúc tốt qua các vai diễn như Hồ Tương Tương, Cẩm Mịch, Đồng Niên, …

Thật đáng tiếc khi Dương Tử dường như đang bị lùi lại từ sau khi "Cá mực hầm mật" nổi tiếng, nhiều bộ phim truyền hình do cô đóng vai chính đã gây không ít tranh cãi, gần hai năm không có tác phẩm nào nổi bật, sức ảnh hưởng của cô cũng giảm đi không ít không còn nhiều như trước.

Giống như bộ phim ngôn tình cùng đóng chính với Tiêu Chiến trong “Dư sinh xin hãy chỉ giáo nhiều hơn”, lịch trình đã bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, và bộ phim hợp tác cùng Ngô Diệc Phàm trong “Thanh Trâm Hành” liên tục xảy ra tranh cãi, truyền miệng cũng không tốt.

Giờ đây, bộ phim truyền hình cổ trang "Trầm Vụn Hương Phai" đóng chung với Thành Nghị lại không được đón nhận, nếu như trong năm nay Dương Tử không có thêm một tác phẩm nào phát sóng chắc hẳn nhân khí sẽ qua đi!

Đến hiện tại nhìn lại, những tiểu hoa 90 sẽ được bao nhiêu người phát triển tốt và giữ vững phong độ, bạn cảm thấy ai sẽ là tiểu hoa thành công nhất trong số những mỹ nhân đình đám này?