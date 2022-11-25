Thoát vai "kẹo ngọt" ngây thơ, Thẩm Nguyệt 'chơi lớn' trong bộ ảnh tạp chí mới khiến fan nhận không ra

Sao quốc tế 25/11/2022 09:20

Trong lần chụp ảnh tạp chí mới đây, Thẩm Nguyệt đầy mới lạ khi phá cách, thay đổi hình tượng táo bạo hơn hẳn.

Thẩm Nguyệt nhờ "Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp" và "Vườn Sao Băng" trở thành ngôi sao dòng phim thanh xuân vườn trường và được nhiều người biết đến. Cô nàng từng gây ấn tượng với vai Tiểu Hy trong sáng, dễ thương, ngọt ngào tựa như cô bạn hàng xóm.

Thoát vai 'kẹo ngọt' ngây thơ, Thẩm Nguyệt 'chơi lớn' trong bộ ảnh tạp chí mới khiến fan nhận không ra - Ảnh 1

Sau đó, cô nàng cũng lấn sân sang lĩnh vực thời trang, tuy nhiên luôn nhận về nhiều ý kiến trái chiều, tranh cãi dữ dội. Đa số mọi người đều chho rằng Thẩm Nguyệt khi chụp ảnh thời trang, đặc biệt là ảnh tạp chí đều không có khí chất, biểu cảm "một màu", đơ cứng và diện đồ hiệu nhưng không khác gì đồ chợ. 

Thoát vai 'kẹo ngọt' ngây thơ, Thẩm Nguyệt 'chơi lớn' trong bộ ảnh tạp chí mới khiến fan nhận không ra - Ảnh 2

Thoát vai 'kẹo ngọt' ngây thơ, Thẩm Nguyệt 'chơi lớn' trong bộ ảnh tạp chí mới khiến fan nhận không ra - Ảnh 3

Tuy nhiên, mới đây những hình ảnh của Thẩm Nguyệt trong bộ ảnh mới toanh khi chụp cho tạp chí Trendmo khiến nhiều netizen lẫn fan cô nàng bất ngờ. Trong bộ ảnh, nữ diễn viên Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp như "lột xác" thành người khác, cá tính và khí chất hơn trước rất nhiều.

Thoát vai 'kẹo ngọt' ngây thơ, Thẩm Nguyệt 'chơi lớn' trong bộ ảnh tạp chí mới khiến fan nhận không ra - Ảnh 4

Thoát vai 'kẹo ngọt' ngây thơ, Thẩm Nguyệt 'chơi lớn' trong bộ ảnh tạp chí mới khiến fan nhận không ra - Ảnh 5

Bỏ mái tóc đen ngoan hiền, Thẩm Nguyệt "táo bạo" hơn với màu tóc đỏ rực, và hồng thời thượng, vô cùng hút mắt.

Thoát vai 'kẹo ngọt' ngây thơ, Thẩm Nguyệt 'chơi lớn' trong bộ ảnh tạp chí mới khiến fan nhận không ra - Ảnh 6

Thoát vai 'kẹo ngọt' ngây thơ, Thẩm Nguyệt 'chơi lớn' trong bộ ảnh tạp chí mới khiến fan nhận không ra - Ảnh 7

Có thể thấy, so với hình ảnh trước đây, Thẩm Nguyệt đã đầu tư kỹ hơn về phong cách ăn mặc, lối trang điểm phù hợp làm tôn lên các đường nét nổi bật chứ không như làm lộ hết khuyết điểm như các bộ ảnh trước đó. 

Thoát vai 'kẹo ngọt' ngây thơ, Thẩm Nguyệt 'chơi lớn' trong bộ ảnh tạp chí mới khiến fan nhận không ra - Ảnh 8

Thoát vai 'kẹo ngọt' ngây thơ, Thẩm Nguyệt 'chơi lớn' trong bộ ảnh tạp chí mới khiến fan nhận không ra - Ảnh 9

Netizen dành nhiều lời khen cho lần thay đổi hình ảnh lần này của nữ diễn viên, cả thần thái và khí chất của nàng "Tiểu Hy" lên hương vùn vụt.

Thoát vai 'kẹo ngọt' ngây thơ, Thẩm Nguyệt 'chơi lớn' trong bộ ảnh tạp chí mới khiến fan nhận không ra - Ảnh 10

Thoát vai 'kẹo ngọt' ngây thơ, Thẩm Nguyệt 'chơi lớn' trong bộ ảnh tạp chí mới khiến fan nhận không ra - Ảnh 11

 

Thẩm Nguyệt từng chia sẻ cô là người dễ tăng cân, bắp chân thô to. Nữ diễn viên từng bị chê bai về ngoại hình nên cô luôn thực hiện chế độ ăn kiêng, tập luyện để khắc phục điểm yếu hình thể.

Trước đó về diễn xuất, Thẩm Nguyệt thường xuyên bị xếp vào nhóm nghệ sĩ có diễn xuất thảm họa. Cô nàng dần thụt lùi so với nhóm diễn viên đồng lứa như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Bạch Lộc về danh tiếng và tài nguyên điện ảnh, dù cô nổi tiếng sớm hơn.

Thế nhưng, trong các tác phẩm gần đây, Thẩm Nguyệt thể hiện sự tiến bộ. Bộ phim Bạn trai phản diện của tôi nhận điểm chất lượng 7,1/10, trên trang Douban. Cách thể hiện của Thẩm Nguyệt được nhận xét có sự tự nhiên, dễ thương. Thẩm Nguyệt cũng lựa chọn các dạng vai khác nhau, thay vì chỉ đóng phim tình cảm học trò.

 

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