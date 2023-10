‘The sound of magic’ chuẩn bị được lên sóng, Netflix tung hình ảnh nam thần Ji Chang Wook đẹp ‘như một bức tranh’ trong vai pháp sư Lee Eul

Ngày 18/4, phía Netflix đã công bố ảnh still cut của The sound of magic (tạm dịch: Âm thanh của phép thuật). The sound of magic thuộc thể loại âm nhạc - kỳ ảo. Câu chuyện phim bắt đầu được hé lộ khi pháp sư Lee Eul bất ngờ xuất hiện trước mặt cô gái tên Yoon Ai cùng với chàng trai Na Il Deung và trao cho cả hai một khoảnh khắc kỳ diệu.