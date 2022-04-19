‘The sound of magic’ chuẩn bị được lên sóng, Netflix tung hình ảnh nam thần Ji Chang Wook đẹp ‘như một bức tranh’ trong vai pháp sư Lee Eul

Ngày 18/4, phía Netflix đã công bố ảnh still cut của The sound of magic (tạm dịch: Âm thanh của phép thuật). The sound of magic thuộc thể loại âm nhạc - kỳ ảo. Câu chuyện phim bắt đầu được hé lộ khi pháp sư Lee Eul bất ngờ xuất hiện trước mặt cô gái tên Yoon Ai cùng với chàng trai Na Il Deung và trao cho cả hai một khoảnh khắc kỳ diệu.

Cho những ai chưa biết, The sound of magic chuyển thể từ webtoon Annarasumanara của tác giả Ha Il Kwon - được đăng tải trên Naver Webtoon hồi 2010. Đạo diễn của The sound of magic là ông Kim Sung Yoon, người từng chỉ đạo sản xuất các bộ phim Mây họa ánh trăng, Tầng lớp Itaewon hay Tìm thấy tình yêu.

Nam thần Ji Chang Wook sẽ đảm nhận vai Lee Eul, một pháp sư kỳ lạ sống trong một công viên giải trí bỏ hoang. Anh ta là một người bí ẩn, lập dị và muốn sống như một đứa trẻ dù đã trưởng thành. Trước khi thể hiện phép thuật của mình, anh ta luôn hỏi: "Bạn có tin vào phép thuật không?".

Mô tả về nhân vật của mình, Ji Chang Woo cho biết: “Lee Eul là một nhân vật không thiện mà cũng chẳng ác. Anh ta luôn bày tỏ cảm xúc của mình một cách trung thực mà không cần thắc mắc về nguyên nhân hay lý do”. Nhận xét của giám đốc sản xuất Kim Sung Yoon: “Sự ngây thơ, trong sáng của Ji Chang Wook là điểm nhấn” càng khiến khán giả thêm phần kỳ vọng vào cách nam diễn viên thể hiện nhân vật này.

Bộ phim truyền hình âm nhạc giả tưởng The sound of magic sẽ được công chiếu trên Netflix vào ngày 6/5.