‘The sound of magic’ chuẩn bị được lên sóng, Netflix tung hình ảnh nam thần Ji Chang Wook đẹp ‘như một bức tranh’ trong vai pháp sư Lee Eul

Sao quốc tế 19/04/2022 07:16

Diễn viên Ji Chang Wook cùng tạo hình vô cùng lãng tử thông qua vai diễn Lee Eul trong loạt phim "The sound of magic" của Netflix.

Ngày 18/4, phía Netflix đã công bố ảnh still cut của The sound of magic (tạm dịch: Âm thanh của phép thuật). The sound of magic thuộc thể loại âm nhạc - kỳ ảo. Câu chuyện phim bắt đầu được hé lộ khi pháp sư Lee Eul bất ngờ xuất hiện trước mặt cô gái tên Yoon Ai cùng với chàng trai Na Il Deung và trao cho cả hai một khoảnh khắc kỳ diệu.

‘The sound of magic’ chuẩn bị được lên sóng, Netflix tung hình ảnh nam thần Ji Chang Wook đẹp ‘như một bức tranh’ trong vai pháp sư Lee Eul - Ảnh 1

Cho những ai chưa biết, The sound of magic chuyển thể từ webtoon Annarasumanara của tác giả Ha Il Kwon - được đăng tải trên Naver Webtoon hồi 2010. Đạo diễn của The sound of magic là ông Kim Sung Yoon, người từng chỉ đạo sản xuất các bộ phim Mây họa ánh trăng, Tầng lớp Itaewon hay Tìm thấy tình yêu.

‘The sound of magic’ chuẩn bị được lên sóng, Netflix tung hình ảnh nam thần Ji Chang Wook đẹp ‘như một bức tranh’ trong vai pháp sư Lee Eul - Ảnh 2

Nam thần Ji Chang Wook sẽ đảm nhận vai Lee Eul, một pháp sư kỳ lạ sống trong một công viên giải trí bỏ hoang. Anh ta là một người bí ẩn, lập dị và muốn sống như một đứa trẻ dù đã trưởng thành. Trước khi thể hiện phép thuật của mình, anh ta luôn hỏi: "Bạn có tin vào phép thuật không?".

‘The sound of magic’ chuẩn bị được lên sóng, Netflix tung hình ảnh nam thần Ji Chang Wook đẹp ‘như một bức tranh’ trong vai pháp sư Lee Eul - Ảnh 3

Mô tả về nhân vật của mình, Ji Chang Woo cho biết: “Lee Eul là một nhân vật không thiện mà cũng chẳng ác. Anh ta luôn bày tỏ cảm xúc của mình một cách trung thực mà không cần thắc mắc về nguyên nhân hay lý do”. Nhận xét của giám đốc sản xuất Kim Sung Yoon: “Sự ngây thơ, trong sáng của Ji Chang Wook là điểm nhấn” càng khiến khán giả thêm phần kỳ vọng vào cách nam diễn viên thể hiện nhân vật này.

Bộ phim truyền hình âm nhạc giả tưởng The sound of magic sẽ được công chiếu trên Netflix vào ngày 6/5.

‘Trai đẹp gây sốt’ trong Ngôi Trường Xác Sống cùng tạo hình mỹ nam nổi loạn trong bộ ảnh mới khiến netizen ‘điêu đứng’

‘Trai đẹp gây sốt’ trong Ngôi Trường Xác Sống cùng tạo hình mỹ nam nổi loạn trong bộ ảnh mới khiến netizen ‘điêu đứng’

‘Ngôi sao đang nổi’ Park Solomon vừa qua đã xuất hiện trên tạp trí thời trang nổi tiếng Harper's Bazaar.  

Xem thêm
Từ khóa:   sao châu á Ji Chang Wook The Sound of Magic

TIN LIÊN QUAN

‘Trai đẹp gây sốt’ trong Ngôi Trường Xác Sống cùng tạo hình mỹ nam nổi loạn trong bộ ảnh mới khiến netizen ‘điêu đứng’

‘Trai đẹp gây sốt’ trong Ngôi Trường Xác Sống cùng tạo hình mỹ nam nổi loạn trong bộ ảnh mới khiến netizen ‘điêu đứng’

‘Em gái quốc dân’ IU "hồi hộp" khi lần đầu được xuất hiện trên thảm đỏ Cannes danh giá của làng điện ảnh thế giới

‘Em gái quốc dân’ IU "hồi hộp" khi lần đầu được xuất hiện trên thảm đỏ Cannes danh giá của làng điện ảnh thế giới

'Vườn hoa đa sắc của ông trùm SM': AESPA thể hiện visual đỉnh cao trên trang bìa tạp chí Allure Korea số tháng 5/2022

'Vườn hoa đa sắc của ông trùm SM': AESPA thể hiện visual đỉnh cao trên trang bìa tạp chí Allure Korea số tháng 5/2022

Nhóm nhạc ‘em trai’ của BTS khiến fan ‘sốc’ khi bất ngờ phát thông báo comeback trên nền tảng fandom toàn cầu Weverse: Liệu có 'kế thừa' được sức hút của người anh em cùng nhà?

Nhóm nhạc ‘em trai’ của BTS khiến fan ‘sốc’ khi bất ngờ phát thông báo comeback trên nền tảng fandom toàn cầu Weverse: Liệu có 'kế thừa' được sức hút của người anh em cùng nhà?

‘Chị em sinh đôi’ của Rosé (Blackpink) kiêm ‘hot tiktoker đình đám’ Sia Jiwoo cuối cùng cũng ký hợp đồng độc quyền với Tiktok

‘Chị em sinh đôi’ của Rosé (Blackpink) kiêm ‘hot tiktoker đình đám’ Sia Jiwoo cuối cùng cũng ký hợp đồng độc quyền với Tiktok

Nàng lớp trưởng ‘ngầu đét’ trong ‘Ngôi trường xác sống’ - Cho Yi Hyun xác nhận tham gia phim mới cùng ‘tình hờ’ của IU

Nàng lớp trưởng ‘ngầu đét’ trong ‘Ngôi trường xác sống’ - Cho Yi Hyun xác nhận tham gia phim mới cùng ‘tình hờ’ của IU

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?