'Thanh trâm hành' của Dương Tử tung poster đầu tiên, netizen được dịp cười nhạo vì chất lượng phèn thôi rồi

Cư dân mạng xứ Trung đang không ngừng tranh cãi sau khi dự án truyền hình “Thanh trâm hành” chính thức tung poster đầu tiên của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm.

“Thanh trâm hành” là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cổ trang “Trâm trung lục” của nhà văn Trắc Trắc Khinh Hàn. Phim do nam diễn viên Ngô Diệc Phàm và Dương Tử đảm nhận vai chính.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về Hoàng Tử Hà - người con gái với thiên chất thông minh nhưng chẳng may trở thành tội nhân và quyết tìm ra chân tướng sự việc để giải oan cho cả gia tộc. Trong quá trình này, cô gặp được Lý Thư Bạch và cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Sau thời gian dài khai máy, mới đây, Weibo chính thức của đoàn phim “Thanh trâm hành” đã tung poster đầu tiên của hai nhân vật chính. Theo đó, Lý Thư Bạch do Ngô Diệc Phàm đảm nhận mặc giáp đen, còn Dương Tử khoác lên mình chiếc váy trắng thướt tha, tay cầm đèn lồng.

Poster chính thức đầu tiên của 'Thanh trâm hành' - Ảnh: Internet

Tạo hình nhân vật ổn nhưng biểu cảm của nam nữ chính lại có gì đó rất sai - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhà sản xuất tung hình ảnh này, netizen xứ Trung đã không ngừng cười nhạo và mỉa mai “độ phèn” của poster phim. Bên cạnh đó, biểu cảm của hai nhân vật chính cũng khiến khán giả ngao ngán vì quá đơ.

Một số bình luận của cư dân mạng: “Ảnh của Thanh trâm hành xấu thật đấy”, “Trước đó chê Dương Tử xấu nhờ Ngô Diệc Phàm cứu vớt, nay nhìn poster với cái dáng đứng nghiêm kia của nam chính, chẳng hiểu ai vớt được ai nữa”, “Trước đó còn kỳ vọng, nhưng mới nhìn poster đã thấy hai diễn viên chính đơ như thế này, tôi xin từ biệt bộ phim”, “Không có cảm giác couple gì cả!”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-tram-hanh-cua-duong-tu-tung-poster-dau-tien-netizen-duoc-dip-cuoi-nhao-vi-chat-luong-phen-thoi-roi-360663.html