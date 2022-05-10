'Thánh nữ nụ cười' Seolhyun từng sở hữu nhan sắc vạn người mê đang khiến netizen 'cực sốc' vì ngoại hình hiện tại quá thay đổi

Chính vì thế, gần đây Seolhyun đã có một sự thay đổi lớn về mặt hình ảnh và trông cô ấy ngày càng giống một diễn viên hơn. Không chỉ thế, cô còn được khán giả công nhận kỹ năng diễn xuất ngày càng được cải thiện.

Seolhyun hiện đang tập trung vào sự nghiệp diễn xuất của mình và tạm ngừng quảng bá với tư cách là một thần tượng.

Gần đây, một cư dân mạng đã đăng tải lên cộng đồng trực tuyến những bức ảnh của Seolhyun cùng dòng trạng thái: "Tôi không thể nhận ra cô ấy luôn đó".

Một số netizen khác cũng tham gia thảo luận sôi nổi về tạo hình gần đây của Seolhyun. Một vài bình luận như sau:

"Trước hết, cách tạo hình của thần tượng và nữ diễn viên khá là khác nhau. Nhưng tôi nghĩ kiểu tóc của cô ấy hiện tại xấu nhất từ trước đến nay luôn. Nhưng Seolhyun vẫn trông vô cùng xinh đẹp trong 'Danh sách mua sắm của kẻ sát nhân' mà"

"Cô ấy để tóc mái trông không đẹp"

"Trông không giống Seolhyun chút nào"

"Tôi nghĩ chỉ là kiểu tạo hình của cô ấy trông khá lôi thôi mà thôi"

"Yup, đây chính là là Seolhyun, cô ấy đang tham gia một bộ phim đó"

"Tôi thấy cô ấy trông đẹp lộng lẫy khi còn là thần tượng nhưng hiện tại cô vẫn xinh với bất kỳ kiểu tạo hình nào. Tôi nghĩ lần này cô ấy trông như vậy vì vai diễn trong bộ phim thôi. Nhưng tôi có hơi thất vọng về cách tạo kiểu tóc của cô ấy"

" Cô ấy vẫn xinh đẹp ngay cả khi để kiểu tóc đó "

"Tôi nghĩ là do kiểu tóc và cách trang điểm như vậy để phù hợp với vai diễn thôi".

Tạo hình này chính là lúc cô tham gia bộ phim truyền hình mới có tên 'Danh sách mua sắm của kẻ sát nhân (The Killer’s Shopping List)'. Đây là một bộ phim kinh dị hài – bí ẩn, dựa trên một cuốn tiểu thuyết cùng tên của Kang Ji Young, bạn diễn của cô là 'hoàng tử châu Á' Lee Kwang Soo.

Theo Allkpop