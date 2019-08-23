Tái xuất xinh đẹp là thế nhưng nhìn ảnh chưa photoshop của Triệu Lệ Dĩnh lại khiến netizen ‘giật mình’

Hôm qua (22/8), nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức tái xuất sau khoảng thời gian “ở ẩn” kéo dài 11 tháng. Xuất hiện đầy xinh đẹp tại sự kiện, nhiều người cho rằng nhan sắc của bà xã Phùng Thiệu Phong ngày càng mặn mà.

Triệu Lệ Dĩnh tái xuất xinh đẹp - Ảnh: Internet

Bộ ảnh mới nhất do studio của Triệu Lệ Dĩnh đăng tải đã khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì quá thần thái. Theo đó, nữ diễn viên diện đầm trắng trang nhã khoe vóc dáng thon gọn sau sinh. Gương mặt của người đẹp “Sở Kiều truyện” được make up kỹ càng trông vô cùng sắc sảo.