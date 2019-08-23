Tái xuất xinh đẹp là thế nhưng nhìn ảnh chưa photoshop của Triệu Lệ Dĩnh lại khiến netizen ‘giật mình’

Những hình ảnh chưa photoshop của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trên mạng xã hội đang trở thành đề tài bàn tán của netizen xứ Trung.
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Hôm qua (22/8), nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức tái xuất sau khoảng thời gian “ở ẩn” kéo dài 11 tháng. Xuất hiện đầy xinh đẹp tại sự kiện, nhiều người cho rằng nhan sắc của bà xã Phùng Thiệu Phong ngày càng mặn mà.
Bộ ảnh mới nhất do studio của Triệu Lệ Dĩnh đăng tải đã khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì quá thần thái. Theo đó, nữ diễn viên diện đầm trắng trang nhã khoe vóc dáng thon gọn sau sinh. Gương mặt của người đẹp “Sở Kiều truyện” được make up kỹ càng trông vô cùng sắc sảo.
Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của Triệu Lệ Dĩnh. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên để lộ gương mặt tròn và vóc dáng mũm mĩm.
Có thể thấy, bà xã Phùng Thiệu Phong vẫn chưa lấy lại được vóc dáng thon gọn sau sinh như những bức ảnh đã được photoshop. Chính vì vậy, nhiều người cảm thấy thất vọng trước nhan sắc thật của Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, người hâm mộ của nữ diễn viên lại cho rằng vóc dáng hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh nhìn khỏe khoắn và có sức sống hơn trước kia.
Theo một nguồn tin, Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị tái xuất với 4 dự án phim ảnh hợp tác cùng những diễn viên tên tuổi. Người hâm mộ đang vô cùng mong chờ sự trở lại chính thức của cô trên màn ảnh.