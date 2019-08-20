Đám cưới Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong: Những ngôi sao Cbiz nào sẽ trở thành phù dâu, phù rể trong hôn lễ tháng 10?

Sao quốc tế 20/08/2019 15:59

Trên Weibo, những thông tin xoay quanh đám cưới của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đang khiến người hâm mộ không ngừng bàn tán xôn xao.

Những ngày gần đây, thông tin Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong chuẩn bị tổ chức đám cưới tại Bali vào tháng 10 đang gây hoang mang dư luận. Nhiều người tỏ ý vui mừng khi cặp đôi cuối cùng cũng đã có một hôn lễ trong mơ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng Phùng Thiệu Phong mượn đám cưới để “tẩy trắng” bản thân trước scandal ngoại tình.

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Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sắp tổ chức đám cưới? - Ảnh: Internet

Hiện tại, mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền những thông tin về đám cưới của cặp đôi đình đám này. Theo đó, các blogger đồng loạt chia sẻ hình ảnh của dàn phù dâu, phù rể sẽ xuất hiện trong hôn lễ. Được biết, đây đều là những nghệ sĩ thân thiết hoặc đã từng hợp tác chung với Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong.

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Dàn phù rể cực phẩm được dự đoán - Ảnh: Internet

Dàn phù rể bao gồm Trần Vỹ Đình, Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong và Lâm Canh Tân. Trong khi đó, những mỹ nhân Cbiz như Trương Bích Thần, Trương Hàm Vận, Âu Dương Na Na và Dương Tử sẽ trở thành phù dâu cho Triệu Lệ Dĩnh.

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Dàn phù dâu cũng toàn mỹ nhân Cbiz - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, thông tin này đã thu hút sự chú ý của nhiều người và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ.

Tuy nguồn tin này vẫn chưa được xác thực nhưng người hâm mộ vô cùng mong chờ đám cưới của cặp đôi “Minh Lan truyện”. Phía đại diện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn đang giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước những thông tin này.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong

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