Mới đây, khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã được paparazzi ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Những ngày gần đây, cặp vợ chồng đình đám Hoa ngữ Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đang là tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận. Trước đó không lâu, thông tin Phùng Thiệu Phong ngoại tình với gái lạ đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Thậm chí còn có nguồn tin tiết lộ cặp đôi “Minh Lan truyện” sẽ sớm ly hôn. Đối diện với những tin đồn ảnh hưởng đến danh tiếng này, Phùng Thiệu Phong đã nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để dằn mặt những kẻ tung tin bôi nhọ danh dự của anh.

Phùng Thiệu Phong vướng tin đồn ngoại tình và ly hôn - Ảnh: Internet Ngay khi scandal ngoại tình vẫn chưa lắng xuống thì netizen xứ Trung lại được một phen “bật ngửa” trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chuẩn bị tổ chức đám cưới. Theo đó, hôn lễ của cặp đôi sẽ diễn ra tại Bali (Indonesia) và trùng với ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh (16/10). Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị tổ chức hôn lễ? - Ảnh: Internet Mới đây, khoảnh khắc siêu ngọt ngào của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tại sân bay lại càng khiến người ta tin tưởng vào một đám cưới trong tương lai của cặp đôi. Cụ thể, cánh phóng viên đã bắt gặp Phùng Thiệu Phong ân cần đến đón Triệu Lệ Dĩnh sau chuyến công tác tại Nhật Bản của cô.

Phùng Thiệu Phong xuất hiện tại sân bay - Ảnh: Internet Cặp đôi nắm chặt tay nhau không rời - Ảnh: Internet Qua những hình ảnh được ghi lại, Phùng Thiệu Phong diện trang phục giản dị, đội mũ lưỡi trai và nắm chặt tay vợ bước ra khỏi sân bay. Tuy nhiên, cuộc tái ngộ đầy ngọt ngào này của cả hai lại bị netizen cho là một “vở kịch” để xoa dịu dư luận, đập tan tin đồn ngoại tình của Phùng Thiệu Phong. Một số ý kiến cho rằng cặp đôi đang sử dụng chiêu thức của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby. Cứ mỗi lần xuất hiện tin đồn rạn nứt hay ly hôn, người trong cuộc sẽ bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau đầy tình cảm. Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn tin tưởng vào cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong.

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