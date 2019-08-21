Phùng Thiệu Phong tất tả ra tận sân bay đón Triệu Lệ Dĩnh: Là người chồng ngọt ngào hay để bù đắp tội lỗi ngoại tình?

Sao quốc tế 21/08/2019 11:49

Mới đây, khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã được paparazzi ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Những ngày gần đây, cặp vợ chồng đình đám Hoa ngữ Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong đang là tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận.

Trước đó không lâu, thông tin Phùng Thiệu Phong ngoại tình với gái lạ đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Thậm chí còn có nguồn tin tiết lộ cặp đôi “Minh Lan truyện” sẽ sớm ly hôn. Đối diện với những tin đồn ảnh hưởng đến danh tiếng này, Phùng Thiệu Phong đã nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để dằn mặt những kẻ tung tin bôi nhọ danh dự của anh.

trieu le dinh va phung thieu phong 1
Phùng Thiệu Phong vướng tin đồn ngoại tình và ly hôn - Ảnh: Internet

Ngay khi scandal ngoại tình vẫn chưa lắng xuống thì netizen xứ Trung lại được một phen “bật ngửa” trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chuẩn bị tổ chức đám cưới. Theo đó, hôn lễ của cặp đôi sẽ diễn ra tại Bali (Indonesia) và trùng với ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh (16/10).

trieu le dinh va phung thieu phong 2
Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị tổ chức hôn lễ? - Ảnh: Internet

Mới đây, khoảnh khắc siêu ngọt ngào của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tại sân bay lại càng khiến người ta tin tưởng vào một đám cưới trong tương lai của cặp đôi. Cụ thể, cánh phóng viên đã bắt gặp Phùng Thiệu Phong ân cần đến đón Triệu Lệ Dĩnh sau chuyến công tác tại Nhật Bản của cô.

trieu le dinh va phung thieu phong 3

trieu le dinh va phung thieu phong 4
Phùng Thiệu Phong xuất hiện tại sân bay - Ảnh: Internet

trieu le dinh va phung thieu phong 5

trieu le dinh va phung thieu phong 6
Cặp đôi nắm chặt tay nhau không rời - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được ghi lại, Phùng Thiệu Phong diện trang phục giản dị, đội mũ lưỡi trai và nắm chặt tay vợ bước ra khỏi sân bay.

Tuy nhiên, cuộc tái ngộ đầy ngọt ngào này của cả hai lại bị netizen cho là một “vở kịch” để xoa dịu dư luận, đập tan tin đồn ngoại tình của Phùng Thiệu Phong.

Một số ý kiến cho rằng cặp đôi đang sử dụng chiêu thức của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby. Cứ mỗi lần xuất hiện tin đồn rạn nứt hay ly hôn, người trong cuộc sẽ bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau đầy tình cảm. Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn tin tưởng vào cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong.

Đám cưới Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong: Những ngôi sao Cbiz nào sẽ trở thành phù dâu, phù rể trong hôn lễ tháng 10?

Đám cưới Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong: Những ngôi sao Cbiz nào sẽ trở thành phù dâu, phù rể trong hôn lễ tháng 10?

Trên Weibo, những thông tin xoay quanh đám cưới của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đang khiến người hâm mộ không ngừng bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong

TIN LIÊN QUAN

Đám cưới Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong: Những ngôi sao Cbiz nào sẽ trở thành phù dâu, phù rể trong hôn lễ tháng 10?

Đám cưới Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong: Những ngôi sao Cbiz nào sẽ trở thành phù dâu, phù rể trong hôn lễ tháng 10?

Không chỉ 1 mà có đến 4 tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh sẽ tham gia sau khi tái xuất?

Không chỉ 1 mà có đến 4 tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh sẽ tham gia sau khi tái xuất?

Sau scandal ngoại tình, Phùng Thiệu Phong bị ép làm đám cưới với Triệu Lệ Dĩnh?

Sau scandal ngoại tình, Phùng Thiệu Phong bị ép làm đám cưới với Triệu Lệ Dĩnh?

Mặc ồn ào ngoại tình, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đang chuẩn bị đám cưới ở Bali vào tháng 10?

Mặc ồn ào ngoại tình, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đang chuẩn bị đám cưới ở Bali vào tháng 10?

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị tái xuất vào tháng 9, kết đôi cùng ‘bạn trai tháng 7’ Lý Hiện

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị tái xuất vào tháng 9, kết đôi cùng ‘bạn trai tháng 7’ Lý Hiện

Để bảo vệ bản thân, Triệu Lệ Dĩnh từ chối giúp Phùng Thiệu Phong 'rửa' tội ngoại tình?

Để bảo vệ bản thân, Triệu Lệ Dĩnh từ chối giúp Phùng Thiệu Phong 'rửa' tội ngoại tình?

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới